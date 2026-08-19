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DA Hike News 2026: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. జీతాలు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ..!

DA Hike Updates 2026: మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరటనిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా డీఏను మరో 2 శాతం పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాజా పెంపుతో డీఏ 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి చేరగా.. గత 7 నెలల బకాయిలను కూడా ఒకేసారి చెల్లించనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 19, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:16 PM IST
DA Hike News 2026: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. జీతాలు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
Image Credit: DA Hike News 2026 (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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