DA Hike Updates 2026: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మహారాష్ట్ర సర్కార్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. 2 శాతం డీఏ పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ పెంపును జనవరి 1, 2026 నుంచి వర్తింపజేస్తూ.. కరువు భత్యాన్ని 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పెంచింది. జనవరి 2026 నుంచి జూలై 2026 వరకు ఉన్న 7 నెలల డీఏ బకాయిలను ఉద్యోగులకు అందజేయనుంది. ఆగస్టు నెల వేతనంతో కలిపి నేరుగా నగదు రూపంలో జమ చేయాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 7వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి వచ్చే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, జిల్లా పరిషత్ ఉద్యోగులు అలాగే గ్రాంట్-ఇన్-ఎయిడ్ సంస్థల్లోని అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఈ పెంపు వర్తిస్తుంది.
డీఏ పెంపునకు సంబంధించి ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనలు యథావిధిగా వర్తించనున్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు ఏ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ కింద ఖర్చు రాస్తారో.. ఆయా ఖాతాల పరిధిలోనే మంజూరైన నిధుల నుంచి ఈ పెంపు మొత్తాన్ని భరించాల్సి ఉంటుంది. గ్రాంట్-ఇన్-ఎయిడ్ సంస్థలు, జిల్లా పరిషత్ ఉద్యోగుల విషయంలో వారి సహాయక నిధులకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట సబ్-హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ నుంచే ఈ వ్యయాన్ని సర్దుబాటు చేయనున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఎప్పుడు..?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కూడా త్వరలో శుభవార్త అందే అవకాశం కనిపిస్తోంది. DA 2 శాతం పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 2 శాతం పెంచితే.. ఉద్యోగుల మొత్తం డీఏ 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి చేరుకోనుంది. కేంద్రం డీఏ పెంచితే.. దాదాపు 50 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, 65 లక్షల మందికి పైగా పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఉద్యోగుల నెలవారీ జీతంతో పాటు, పెన్షనర్ల పెన్షన్ మొత్తం కూడా పెరగనుంది. డీఏ పెంపు నిర్ణయం ఎప్పుడు వచ్చినా.. బకాయిల మొత్తంతో కలిపి ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు.
డీఏ పెంపు ఎందుకంటే..?
ధరల పెరుగుదల వల్ల సామాన్యుల ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని తట్టుకుని, ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి రెండుసార్లు డీఏను సవరిస్తుంది. ఈ పెంపును CPI-IW (కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్) ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. త్వరలో కొత్త 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉండగా.. ఈ 2 శాతం డీఏ పెంచితే ఉద్యోగులకు తక్షణ ఆర్థిక ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.