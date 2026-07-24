/ఇకపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు ఒకేలా DA.. ఉద్యోగులకు పండగే..!!

DA Hike: కేంద్ర రాష్ట్ర ఉద్యోగులు మధ్య డీఏలో భారీ వ్యత్యాసం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ అంతరాన్ని పూడ్చేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. దీనిలో భాగంగానే రాష్ట్రఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలు, భత్యాలు పెన్షన్లలో భారీ మార్పులు చేయాలని పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులను అమలు చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పొందుతున్న డీఏకు, రాష్ట్ర ఉద్యోగుల డీఏకు మధ్య ఉన్న భారీ అంతరాన్ని పూర్తిగా పూడ్చాలని సువేందు ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ మధ్య జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో సీఎం సువేందు అధికారి మాట్లాడారు. 7వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు సంబంధించి టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఇప్పటికే సిద్ధం అయ్యిందని స్పష్టం చేశారు. త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకుని.. లాంఛనంగా ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే 7వ వేతన సంఘాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కేంద్రంతో ఉన్న డీఏ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించుకునేందుకు బెంగాల్ సిద్దంగా ఉందని సీఎం తెలిపారు. అయితే ఆకస్మికంగా కాకుండా.. క్రమంగా పెంచడంపై దృష్టి సారిస్తామన్నారు. డీఏ వ్యత్యాసాన్ని క్రమంగా తగ్గిస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం 42శాతం డీఏ ప్రకటిస్తుందని ఇప్పటికే వార్తలు వెలువడిన నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా లెక్కించి కరువు భత్యం వ్యత్యాసాన్ని ఒకేసారి కాకుండా క్రమంగా తగ్గిస్తామని స్పష్టం చేశారు. అయితే పశ్చిమ బెంగాల్లో సువేందు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కరువు భత్యాన్ని 20 శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించి, దానిని మూల వేతనంలో 38 శాతానికి చేర్చిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రస్తుతం, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 60 శాతం కరువు భత్యాన్ని పొందుతున్నారు. కాగా, పశ్చిమ బెంగాల్లో తొలి బడ్జెట్లో కరువు భత్యాన్ని 18 శాతం నుంచి 20 శాతానికి పెంచి, 38 శాతానికి చేర్చారు. దీంతో కరువు భత్యం విషయంలో ఉన్న అంతరం 42 శాతం నుంచి 22 శాతానికి తగ్గింది. రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల మధ్య కరువు భత్యంలో వ్యత్యాసానికి ప్రధాన కారణం వేతన సంఘం. ప్రస్తుతం కేంద్రంలో 7వ వేతన సంఘం అమలులో ఉండగా, బెంగాల్లో 5వ, 6వ వేతన సంఘాల ప్రకారం ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కేంద్రంలో 8వ వేతన సంఘాన్ని త్వరలోనే అమలు చేయబోతున్నారు. అందువల్ల, కేంద్ర, రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న ఈ వ్యత్యాసాన్ని తొలగించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
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