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ఇకపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు ఒకేలా DA.. ఉద్యోగులకు పండగే..!!

DA Hike: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ మధ్య ఉన్న భారీ వ్యత్యాసానికి చెక్ పెట్టేందుకు సన్నాహాలు వేగవంతం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతభత్యాలు, పెన్షన్లలో కీలక మార్పులు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:53 PM IST
ఇకపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు ఒకేలా DA.. ఉద్యోగులకు పండగే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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