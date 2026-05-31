Dairy Farming Business: నేటికాలం యువత ఉద్యోగాల కంటే వ్యాపారాలపై వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో పశుపోషణకు సంబంధించిన వ్యాపారానికి ఇప్పుడు చాలా డిమాండ్ ఉంది. మీరు కూడా పాడిపరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటే.. ముందుగా దాని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. గత కొన్నిసంవత్సరాలుగా చాలా మంది ఈ వ్యాపారంలో రాణిస్తున్నారు. మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. పాలు, పాల ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉండటం వల్ల ఈ వ్యాపారం అభివ్రుద్ధి చెందుతోంది. అయితే ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించే ముందు కొన్ని మెళకువలు తెలుసుకోవాలి. అవేంటో చూద్దాం.
ఆవులు లేదా గేదెల వంటి పాడి జంతువులను పెంచి మంచి ఆదాయం సంపాదించాలనుకుంటే.. మీకు దాని గురించి మంచి పరిజ్ఞానం ఉండాలి. ఈ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, సరైన పరిజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు నష్టపోయారు. గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మంచి జాతిని ఎంచుకోవడం:
పాడి జంతువులను పెంచేటప్పుడు.. వాటి జాతి, ఆరోగ్యం గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. అనారోగ్యంతో లేదా వ్యాధి సోకిన జంతువులను పెంచకూడదు. ఆవుల పెంపకందారులు గిర్ లేదా సాహివాల్ జాతిని ఎంచుకోవాలని వ్యవసాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గేదెల పెంపకందారులు ముర్రా, సూరతి, మెహసానా లేదా జాఫరాబాది వంటి జాతులు అయితే మంచి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. జంతువులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, వాటికి గాయాలు లేదా ఇన్ఫెక్షన్ వంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అనేది జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.
విశాలమైన షెడ్డు:
జంతువుల కోసం శుభ్రమైన, విశాలమైన, గాలి, వెలుతురు బాగా వచ్చే షెడ్డును నిర్మించాలి. దానిని ఎండ, వానల నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలి. జంతువుల ఆవరణలో శుభ్రమైన, తాజా నీరు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలి. వాటిని కట్టివేయడంతో పాటు, నడవడానికి కూడా తగినంత స్థలం ఉండటం ముఖ్యం. అనారోగ్యం లేదా ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా నిరోధించడానికి ఆవరణను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రంగా ఉంచాలి.
ఖర్చు ఎంత?
పాడి పరిశ్రమను కేవలం రూ. 3 లక్షలతో ప్రారంభించవచ్చు. రూ. 3 లక్షలతో రెండు పశువులు.. ఒక మంచి షెడ్డును ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అయితే, మీరు 3-4 పశువులతో కూడా ప్రారంభించవచ్చు. దీనికి సుమారు రూ. 5 లక్షలు ఖర్చవుతుంది. క్రమంగా, మీరు లాభాలు ఆర్జించడం ప్రారంభించిన తర్వాత, పశువుల సంఖ్యను పెంచుకోవచ్చు.
ఆదాయం ఎలా సమకూరుతుంది?
ఉన్నత జాతి ఆవులు, గేదెలు రోజుకు 10 లీటర్ల వరకు పాలను ఇస్తాయి. మూడు జంతువులు ఒకేసారి పాలు ఇస్తే, మీరు రోజుకు 30-35 లీటర్ల పాలను అమ్మి, సగటున రోజుకు రూ. 2,000 సంపాదించవచ్చు. దీని ద్వారా నెలకు రూ. 60,000 ఆదాయం వస్తుంది. జంతువుల నిర్వహణ, దాణా ఖర్చులన్నీ పోనూ ఈ ఆదాయం మిగులుతుంది.
గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలు:
పాడి వ్యవసాయం ప్రారంభించిన తర్వాత కూడా, నిర్లక్ష్యం చేసే విషయాలు చాలా ఉంటాయి. చాలా మంది పాడి రైతులు మొదట్లో మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తారు కానీ దానిని నిలబెట్టుకోలేక నష్టాలను చవిచూస్తారు. మీరు కూడా అలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జంతువులకు టీకాలు వేయించడం:
చాలా మంది రైతులు షెడ్డు నిర్మించిన మొదట్లో శుభ్రంగా ఉంచుతారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత వాటిని పట్టించుకోవడం మానేస్తారు. ఫలితంగా షెడ్డు ఆవరణలు నీరు, మురికితో నిండి పోతాయి. ఒకవేళ క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేసినప్పటికీ, వివిధ కాలానుగుణ, అంటువ్యాధుల ప్రమాదం ఉంటుంది. జంతువులలో గొంతువాపు వ్యాధి , ఆంత్రాక్స్ వంటి వ్యాధులు సర్వసాధారణం. ఇన్ఫెక్షన్ను నివారించడానికి, పశువైద్యుడిని సంప్రదించి, క్రమం తప్పకుండా టీకాలు వేయించాలి.
పాల ప్రాసెసింగ్ ద్వారా మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం:
మీరు మీ పాడి పరిశ్రమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే, కేవలం పాలు అమ్మడం మాత్రమే సరిపోదు. పాలను శుద్ధి చేసి నెయ్యి, మజ్జిగ, వెన్న, కోవా వంటి ఉత్పత్తులను అమ్మండి. ఈ రోజుల్లో పాల ఉత్పత్తులలో కల్తీ జరుగుతోంది. స్వచ్ఛమైన, శుద్ధి చేసిన ఉత్పత్తులను అమ్మడం ద్వారా మంచి లాభాలు వస్తాయి. అయితే, పాల ఉత్పత్తులను అమ్మే ముందు, మార్కెట్లో మంచి నెట్వర్క్ను ఏర్పరచుకుని, వాటిని ప్రజలకు ప్రచారం చేయండి. ఒక్కసారి మీ ఉత్పత్తులను ప్రజలకు చేరువైతే.. మీ బిజినెస్ కు ఢోకా ఉండదని చెప్పాలి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook