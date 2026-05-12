/De-Dollarization: డీ డాలరైజేషన్ అంటే ఏంటి..? ఇది అమెరికా ఆధిపత్యానికి ఎలా చెక్ పెడుతుంది..?

De-Dollarization: అమెరికా ఆధిపత్యానికి గండి పడుతుందా… డాలర్ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాగిస్తున్న ఏకఛత్రాధిపత్యానికి ఎండ్ కార్డు పడుతుందా… అవుననే చర్చ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నడుస్తోంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం పూర్తి అయినప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా అగ్రరాజ్యంగా ఎదిగింది. 1990 దశకంలో సోవియట్ రష్యా పతనం అయిన తర్వాత అమెరికా ఏకధ్రువ ప్రపంచానికి లీడర్గా మిగిలింది. అప్పటినుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ మారకానికి ఎదురు లేకుండా పోయింది అని చెప్పవచ్చు.
ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా ఎన్ని యుద్ధాలు చేసినా అవన్నీ కూడా డాలర్ అధిపత్యం కోసమే అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచంలో ఏ రెండు దేశాలు వర్తక వాణిజ్యాలు చేసుకున్నా చెల్లింపులు అన్నీ కూడా అమెరికన్ డాలర్లలోనే జరపాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని బట్టి అమెరికా డాలర్ విలువ ఎంత బలంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా గల్ఫ్ దేశాల నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకుంటాయి. ఈ చెల్లింపులు అన్నీ కూడా అమెరికన్ డాలర్లలోనే జరుగుతుంటాయి. దీనికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లిన దేశాలకు ఇరాక్, ఇరాన్లకు పట్టిన గతే పడుతుందని గతంలో జరిగిన యుద్ధాలు చెబుతున్నాయి. ఇరాక్ అధ్యక్షుడు సద్దాం హుస్సేన్ డాలర్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆయా దేశాలు వారికి నచ్చిన కరెన్సీలలో వాణిజ్యం జరుపుకోవచ్చని ప్రత్యామ్నాయం చూపించిన నేపథ్యంలోనే ఇరాక్లో అమెరికా యుద్ధకాండ సృష్టించి సద్దాం హుస్సేన్కు ఉరి తీసే వరకు యుద్ధం వెళ్లింది. అలాగే లిబియాలో గడాఫీకి సైతం డాలర్కు వ్యతిరేకంగా వెళ్లినందుకు ఇదే గతి పట్టింది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ కూడా డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించినందుకే ప్రస్తుతం యుద్ధం ఎదుర్కొంటోంది.
గతంలో రష్యా, చైనా వంటి దేశాలు డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ బ్రిక్స్ దేశాల సదస్సుల్లో డాలర్కు ప్రత్యామ్నాయమైన మారక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రతిపాదనలు చేసినప్పుడు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అలాంటి సాహసం చేస్తే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని బహిరంగంగా హెచ్చరించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
డాలర్ ఆధిపత్యం ఎలా మొదలైంది
1970 దశకంలో అమెరికా అప్పట్లో డాలర్ విలువను గోల్డ్ స్టాండర్డ్తో కొలవడం నిలిపివేసింది. అంతకుముందు 1944 నుంచి అమెరికా డాలర్ విలువ ఒక ఔన్స్ బంగారంతో సమానంగా ఉండేది. అప్పటినుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా ఆధిపత్యం ప్రారంభమైంది అని చెప్పవచ్చు. అన్ని ప్రపంచ దేశాలు డాలర్ను అధికారిక మారకద్రవ్యంగా అంగీకరించడం ప్రారంభించాయి. పలు దేశాలు తమ విదేశీ మారక నిల్వలను కూడా అమెరికా డాలర్ల రూపంలోనే దాచుకోవడం ప్రారంభించాయి. ఫలితంగా అమెరికాకు ఎదురు లేకుండా పోయింది.
డీ డాలరైజేషన్తో అమెరికాకు సవాల్
కాగా అమెరికా ఆధిపత్యాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అటు చైనా, రష్యాలు బలంగా ముందుకు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా ఇప్పటికే ఇరాన్ నుంచి, రష్యా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతులపై యువాన్ రూపంలోనే చెల్లింపులు జరుపుతోంది. గతంలో భారతదేశం కూడా ఇరాన్ నుంచి రూపాయి రూపంలోనే చెల్లింపులు జరిపి క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతి చేసేది. కానీ ఇరాన్పై ఎప్పుడైతే అమెరికా ఆంక్షలు విధించిందో భారత్ వెనక్కు తగ్గింది.
అయితే ప్రస్తుతం ఇరాన్ మాత్రం ఆయా దేశాలు తమ వద్ద ఉన్న కరెన్సీలోనే తమతో వాణిజ్యం చేసుకోవచ్చని ఓపెన్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ప్రస్తుత చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో అటు ఇరాన్ క్రూడ్ ఆయిల్ కొనుగోలు చేయడం అనేది ప్రపంచానికి తప్పనిసరి అయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఇది డాలర్కు ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పవచ్చు.
మరోవైపు చైనా కూడా తమ కరెన్సీ యువాన్ ద్వారా ఎగుమతులు, దిగుమతులపై చెల్లింపులు జరిపేందుకు సరికొత్త స్విఫ్ట్ సిస్టమ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. రష్యా కూడా ఇదే బాటలో పయనిస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగినట్లయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా డీ డాలరైజేషన్ వాణిజ్యం కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే అమెరికా డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని స్వల్పకాలంలో ఎదుర్కోవడం అసాధ్యమని వాణిజ్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అమెరికా జోక్యం లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్యం జరగడం అనేది ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో సాధ్యం కాదు. అమెరికా టెక్నాలజీ పరంగాను, మల్టీనేషనల్ వ్యాపార సంస్థలతో ముందువరుసలో ఉంది. కనుక ఇప్పటికిప్పుడు డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని పూర్తిస్థాయిలో ఎదిరించడం సాధ్యం కాదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే భవిష్యత్తులో మాత్రం డీ డాలరైజేషన్ వాదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పుంజుకుంటుందని, అందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook