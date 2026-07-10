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సామాన్యుడి సొంతింటి కలకు బ్రేక్?.. తక్కువ బడ్జెట్ ఫ్లాట్స్ తగ్గించేసిన బిల్డర్లు.. మార్కెట్‌లో లగ్జరీ ఇళ్ల హవా..!!

affordable housing: 2021లో, దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించిన కొత్త ప్రాజెక్టులలో అందుబాటు ధరల గృహాల వాటా 26శాతంగా ఉండేది. అయితే, కేవలం ఐదేళ్లలో, అంటే 2026 నాటికి, ఈ అందుబాటు ధరల గృహాల వాటా 10శాతానికి పడిపోయింది. ఫలితంగా, తక్కువ ఆదాయం గల పట్టణవాసులు అద్దె గృహాల వైపు మొగ్గు చూపుతుండగా, బిల్డర్లు ప్రీమియం, విలాసవంతమైన ప్రాజెక్టుల వైపు మళ్లుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:22 AM IST
సామాన్యుడి సొంతింటి కలకు బ్రేక్?.. తక్కువ బడ్జెట్ ఫ్లాట్స్ తగ్గించేసిన బిల్డర్లు.. మార్కెట్‌లో లగ్జరీ ఇళ్ల హవా..!!
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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