affordable housing: దేశవ్యాప్తంగా వేగవంతమైన పట్టణీకరణ జరుగుతున్నప్పటికీ.. నగరాల్లోని పేదలు, దిగువ మధ్యతరగతి వారికి సొంత ఇల్లు అనే కల క్రమంగా కనుమరుగవుతోంది. ఒకప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ఆధిపత్యం చెలాయించిన అందుబాటు ధరల గృహాలు ఇప్పుడు మరింత కష్టతరం అవుతున్నాయి. రూ. 40 లక్షల లోపు ధర కలిగిన అందుబాటు ధరల గృహాల నిర్మాణం తీవ్రంగా తగ్గిపోయిందనే ఆందోళనను తాజా మార్కెట్ గణాంకాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. వేగంగా పెరుగుతున్న భూమి ధరలు, అధిక నిర్మాణ వ్యయాల కారణంగా, డెవలపర్లు సామాన్యుల కోసం అందుబాటు ధరల గృహాలను నిర్మించడానికి వెనుకాడుతున్నారు.
ఈ మార్కెట్ ధోరణిని పరిశీలిస్తే.. గత ఐదేళ్లలో ఈ మార్పు ఎంత గణనీయంగా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. 2021లో, దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించిన కొత్త ప్రాజెక్టులలో అందుబాటు ధరల గృహాల వాటా 26శాతంగా ఉండేది. అయితే, కేవలం ఐదేళ్లలో, అంటే 2026 నాటికి, ఈ అందుబాటు ధరల గృహాల వాటా 10శాతానికి పడిపోయింది. ఫలితంగా, తక్కువ ఆదాయం గల పట్టణవాసులు అద్దె గృహాల వైపు మొగ్గు చూపుతుండగా, బిల్డర్లు ప్రీమియం, విలాసవంతమైన ప్రాజెక్టుల వైపు మళ్లుతున్నారు.
దీనికి విరుద్ధంగా, సంపన్నులు, ఉన్నత మధ్యతరగతి వారి కోసం విలాసవంతమైన గృహాల నిర్మాణం మార్కెట్లో అకస్మాత్తుగా పెరిగింది. రూ. 1.5 కోట్లు.. అంతకంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన విల్లాలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లు ఇప్పుడు మార్కెట్లో 53శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. కోవిడ్ అనంతర కాలంలో, వినియోగదారులు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన పెద్ద ఇళ్లను ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నందున, బిల్డర్లు కూడా లాభదాయకమైన ఈ లగ్జరీ విభాగంపై పూర్తిగా దృష్టి సారించారు.
సాధారణంగా, నగరాలకు వలసలు పెరిగేకొద్దీ, అందుబాటు ధరలలో గృహాలు ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. అయితే, మార్కెట్ పోకడలు ఇలాగే కొనసాగితే, భవిష్యత్తులో మధ్యతరగతి ప్రజలు నగరాల శివార్లలో కూడా ఇళ్లను కొనుగోలు చేయలేరని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి, అందుబాటు ధరల గృహ నిర్మాణదారులకు ప్రత్యేక సబ్సిడీలు, పన్ను ప్రయోజనాలు కల్పించకపోతే, సామాన్యుడు సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చుకోవడం కష్టమవుతుందని రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
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