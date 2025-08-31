Defense stock: నక్కతోక తొక్కిన మన హైదరాబాద్ కంపెనీ.. డీఆర్డీవో నుంచి భారీ డిఫెన్స్ ఆర్డర్స్.. గరిష్ట స్థాయిని టచ్ చేసిన స్టాక్..!!

Defense stock: డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన స్మాల్క్యాప్ కంపెనీ అపోలో మైక్రోసిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ (Apollo Micro Systems Limited) శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను అందించి వార్తల్లో నిలిచింది. ఒక్కరోజులోనే ఈ షేరు ధర 8శాతాం పెరిగింది. దీంతో సరికొత్తగా 52వారాల గరిష్టస్థాయి రూ. 271.40ను తాకిందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా డీఆర్డీవోతోపాటు ప్రభుత్వ రంగడిఫెన్స్ కంపెనీల నుంచి భారీ మొత్తంలో ఆర్డర్లను పొందడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఈ స్టాక్ పై మరింత నమ్మకాన్ని పెంచింది. ఈ బలమైన డిమాండ్ తో షేర ధరలు ఎగబాకాయి. ఆరు నెలల కాలంలోనే 133శాతం రాబడిని ఇచ్చి మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ గా నిలిచింది.
ఇక ఈ కంపెనీ రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తాజాగా అపోలో మైక్రోసిస్టమ్స్ రూ. 25.12కోట్ల విలువైన వర్క్ ఆర్డర్లను పొందింది మన హైదరాబాద్ కంపెనీ. ఇవి డీఆర్డీవోతోపాటు మరికొన్ని ప్రభుత్వ డిఫెన్స్ సంస్థల నుంచి ఇవి వచ్చాయని చెప్పవచ్చు. ఈ వార్త వెలువడిన తర్వాత మార్కెట్ లో స్టాక్ లో భారీ కొనుగోళ్లు నమోదు అయ్యాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి షేరు ధర 8.05శాతం పెరిగి రూ. 262వద్ద క్లోజ్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ 52 వారాల కనిష్టం రూ. 87.99తో పోలిస్తే దాదాపు 3 రెట్లు గరిష్ట స్థాయిని అందుకుందని చెప్పవచ్చు.
ఇక గత కొన్నినెలలగా ఈ స్టాక్ ప్రదర్శనను చూస్తే కేవలం ఒక వారం వ్యవధిలోనే 12శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. నెల రోజుల్లో 51శాతం లాభాన్ని ఇచ్చింది. ఆరు నెలల్లో 133శాతం రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. ఏడాది కాలంలో 152శాతం పెరుగుదల నమోదు చేసింది. గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఏకంగా 2124శాతం ఇన్వెస్టర్లకు లాభాన్ని అందించడం విశేషమని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు రూ. 8, 790కోట్లుగా ఉంది.
కాగా 1985లో స్థాపించిన ఈ కంపెనీ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా తన కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంస్థ ప్రధానంగా డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్, హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ రంగాలకు అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రో మెకానికల్ సిస్టమ్స్ ను డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తుంది. 2025 మార్చి నాటికి కంపెనీలో సుమారు 405 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. దేశీయ రక్షణ అవసరాలకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించే ఈ సంస్థ, ఇటీవల వచ్చిన ఆర్డర్లతో మరింత విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సైతం భావిస్తున్నారు.
