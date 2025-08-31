Defense stock: నక్కతోక తొక్కిన మన హైదరాబాద్ కంపెనీ.. డీఆర్డీవో నుంచి భారీ డిఫెన్స్ ఆర్డర్స్.. గరిష్ట స్థాయిని టచ్ చేసిన స్టాక్..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Defense stock: ఈ మధ్యకాలంలో డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన స్టాక్స్ భారీ ర్యాలీని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. డిఫెన్స్ సెక్టార్ కు చెందిన అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ షేర్లు శుక్రవారం ముగిసిన ట్రేడింగ్ సెషన్ లో 8శాతం లాభాన్ని నమోదు చేసి సరికొత్త 52 వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. డీఆర్డీవోతోపాటు మరికొన్ని ప్రభుత్వ రంగా డిఫెన్స్ కంపెనీల నుంచి భారీ ఆర్డర్లు రావడంతో ఇన్వెసర్లు సైతం ఆనందంలో మునిగితేలారు. ఇక ఈ స్టాక్ గత 6 నెలల్లో 133శాతం రాబడితో మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ గా నిలిచింది. 

Aug 31, 2025

Defense stock: డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన స్మాల్‌క్యాప్ కంపెనీ అపోలో మైక్రోసిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ (Apollo Micro Systems Limited) శుక్రవారం ట్రేడింగ్‌లో  ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను అందించి వార్తల్లో నిలిచింది. ఒక్కరోజులోనే ఈ షేరు ధర 8శాతాం పెరిగింది. దీంతో సరికొత్తగా 52వారాల గరిష్టస్థాయి రూ. 271.40ను తాకిందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా డీఆర్డీవోతోపాటు ప్రభుత్వ రంగడిఫెన్స్ కంపెనీల నుంచి భారీ మొత్తంలో ఆర్డర్లను పొందడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఈ స్టాక్ పై మరింత నమ్మకాన్ని పెంచింది. ఈ బలమైన డిమాండ్ తో షేర ధరలు ఎగబాకాయి. ఆరు నెలల కాలంలోనే 133శాతం రాబడిని ఇచ్చి మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ గా నిలిచింది. 

ఇక ఈ కంపెనీ రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తాజాగా అపోలో మైక్రోసిస్టమ్స్ రూ. 25.12కోట్ల విలువైన వర్క్ ఆర్డర్లను పొందింది మన హైదరాబాద్ కంపెనీ. ఇవి డీఆర్డీవోతోపాటు మరికొన్ని ప్రభుత్వ డిఫెన్స్ సంస్థల నుంచి ఇవి వచ్చాయని చెప్పవచ్చు. ఈ వార్త వెలువడిన తర్వాత మార్కెట్ లో స్టాక్ లో భారీ కొనుగోళ్లు నమోదు అయ్యాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి షేరు ధర  8.05శాతం పెరిగి రూ. 262వద్ద క్లోజ్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ 52 వారాల కనిష్టం రూ. 87.99తో పోలిస్తే దాదాపు 3 రెట్లు గరిష్ట స్థాయిని అందుకుందని చెప్పవచ్చు. 

Also Read: success story: స్కూల్‌కి వెళ్లడానికి రోజూ కిలోమీటర్ల నడక.. భార్య నగలు అమ్మి రూ.50వేలతో వ్యాపారం.. ఇప్పుడు వేల కోట్లకు అధిపతి.. ఎవరితను?  

ఇక గత కొన్నినెలలగా ఈ స్టాక్ ప్రదర్శనను చూస్తే కేవలం ఒక వారం వ్యవధిలోనే 12శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. నెల రోజుల్లో 51శాతం లాభాన్ని ఇచ్చింది. ఆరు నెలల్లో 133శాతం రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. ఏడాది కాలంలో 152శాతం పెరుగుదల నమోదు చేసింది. గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఏకంగా 2124శాతం ఇన్వెస్టర్లకు లాభాన్ని అందించడం విశేషమని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు రూ. 8, 790కోట్లుగా ఉంది. 

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

కాగా 1985లో స్థాపించిన ఈ కంపెనీ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా తన కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంస్థ ప్రధానంగా డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్, హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ రంగాలకు అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రో మెకానికల్ సిస్టమ్స్ ను డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తుంది. 2025 మార్చి నాటికి కంపెనీలో సుమారు 405 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. దేశీయ రక్షణ అవసరాలకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించే ఈ సంస్థ, ఇటీవల వచ్చిన ఆర్డర్లతో మరింత విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సైతం భావిస్తున్నారు.

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

