Defense stock: దుమ్మురేపుతున్న డిఫెన్స్ స్టాక్.. మనల్ని ఎవడూ ఆపలేడురోయ్.. 6 నెలల్లో వందశాతం కంటే ఎక్కువ రాబడి..!!

Defense stock: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ కంపనీ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ షేర్లు దుమ్మురేపుతోంది. శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి భారీ పెరుగుదులను నమోదు చేసింది. ట్రేడింగ్ సమయంలో కంపెనీ షేర్లు 17శాతం పెరిగి 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 239. 60కి చేరుకున్నాయి. కంపెనీ పెద్ద ఆర్డర్ గురించి సమాచారం అందించిన తర్వాత ఈ పెరుగుదల కనిపించింది.
25.1 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్ కు అత్యల్ప బిడ్డర్ గా ప్రకటించిన అపోల్ మైక్రో సిస్టమ్స్ రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్ లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ ఆ ఆర్డర్ ను డీఆర్డీఓ, రక్షణ రంగంలోని ప్రభుత్వం సంస్థల నుంచి అందుకుంది. అయితే ఇన్వెస్టర్ల కూడా ఈ మధ్య కాలంలో డిఫెన్స్ స్టాక్స్ పై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన మేక్ ఇన్ ఇండియా విధానం, స్వదేశీకరణపై ప్రాధాన్యత, రక్షణ బడ్జెట్ పెరుగుదల, వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలు ఈ రంగంలో భారీ వ్రుద్ధికి దారి తీశాయని చెప్పవచ్చు.
క్యూ1 ఫలితాలు: ఫలితం ఎలా ఉంది?
నికర లాభం:
రక్షణ సంస్థ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ ఏకీకృత లాభం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో 110 శాతం పెరిగి రూ.17.68 కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఇది రూ.8.42 కోట్లుగా ఉంది.
ఆదాయం:
జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం కూడా 46.5 శాతం పెరిగి రూ.133.6 కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఇది రూ.91.2 కోట్లుగా ఉంది.
స్థూల దేశీయోత్పత్తి (EBITDA):
ఈ కాలంలో రక్షణ సంస్థ EBITDA లేదా నిర్వహణ లాభం 84 శాతం పెరిగి రూ. 41 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గతేడాది ఈ త్రైమాసికంలో రూ. 22.2 కోట్లు.
EBITDA మార్జిన్:
జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ మార్జిన్ వార్షిక ప్రాతిపదికన 24.34శాతం నుండి 30.61శాతానికి పెరిగింది.
డివిడెండ్ రికార్డు తేదీ
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తుది డివిడెండ్ కోసం రికార్డు తేదీని ఫలితాలతో పాటుగా డిఫెన్స్ కంపెనీ బోర్డు ప్రకటించింది. బోర్డు మంగళవారం సెప్టెంబర్ 9, 2025ని 'రికార్డ్ తేదీ'గా నిర్ణయించింది.
6 నెలల్లో 100శాతం కంటే ఎక్కువ రాబడి
రక్షణ స్టాక్ల పనితీరును పరిశీలిస్తే.. అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ షేర్లు ఒక వారంలో మొత్తం 25శాతం పెరిగాయి. 2 వారాల్లో ఇది 33శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగింది. అదే సమయంలో గత 3 నెలల్లో స్టాక్ 56శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
గత 6 నెలల్లో ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు 104 శాతం మంచి రాబడిని అందించింది. ఈ ఏడాది ఈ స్టాక్ ఇప్పటివరకు 96 శాతం లాభపడిందని పేర్కొంది. గత 2 సంవత్సరాలలో ఈ స్టాక్ 123 శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. 3 సంవత్సరాలలో ఇది 315 శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. గత 5 సంవత్సరాలలో ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు 1704 శాతం అద్భుతమైన రాబడిని ఇచ్చింది.
