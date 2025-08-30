Defense Stocks: ట్రంప్ టారిఫ్స్ వేళ.. ఏయే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ బెస్ట్..?

Defence stocks future: డిఫెన్స్ స్టాక్స్ గత కొన్ని నెలలుగా అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాయి. అంతకుముందు భారీ ర్యాలీ చేశాయి. ట్రంప్ టారిఫ్స్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో డిఫెన్స్ సెక్టార్ పై ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో అనే ఆందోళన పెట్టుబడిదారుల్లో నెలకొంది. అయితే డిఫెన్స్ సెక్టార్ భవిష్యత్తు చాలా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కొన్ని డిఫెన్స్ స్టాక్స్ మంచి వృద్ధి రేటును నమోదు చేసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
గత సంవత్సరం నుండి రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన స్టాక్స్ మీద ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి కనబరిచారు. పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లు చేశారు. ఫలితంగా స్టాక్స్ ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. కానీ ఇటీవల రెండు నెలలుగా పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. జూలైలో రక్షణ రంగ సూచీ దాదాపు 12శాతం పడిపోయింది. ఆగస్టులో మరో 5శాతం తగ్గింది. అంటే కేవలం రెండు నెలల్లోనే 10శాతంకు పైగా విలువ కోల్పోయాయి. ముఖ్యంగా భారత్ డైనమిక్స్ షేరు 10.5శాతం పడిపోయింది. అలాగే హిందుస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ (HAL), భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (BEL) ఒక్కోటి 4శాతంచొప్పున తగ్గాయి. వరుసగా ధరలు పెరిగిన తర్వాత ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం, మరోవైపు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారత వస్తువులపై సుంకాలు పెంచడం ఈ రంగంపై ఒత్తిడిని తీసుకొచ్చాయి.
భవిష్యత్ దిశ ఎలా ఉంటుందో?
ఇక విశ్లేషకులు మాత్రం దీన్ని పెద్ద సమస్యగా చూడడం లేదు. ఎందుకంటే భారత్–అమెరికా రక్షణ సంబంధాలు బలపడుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు మన కంపెనీలు ఎక్కువగా భాగాలు మాత్రమే తయారు చేసేవి. కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా సిస్టమ్స్ తయారు చేసే అవకాశం వస్తోంది. అంటే రష్యాపై ఆధారపడకుండా, అమెరికా, యూరప్, స్వదేశీ కంపెనీలతో సహకారం పెరగనుంది. దీనివల్ల రాబోయే ఏళ్లలో పెద్ద ఎత్తున వృద్ధి అవకాశాలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, కొత్త రక్షణ ఒప్పందాలు, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్—all కలిసి డిఫెన్స్ సెక్టార్కు బలాన్ని ఇస్తాయి.
ఆదాయం వృద్ధి అంచనాలు:
2025 నుండి 2027 వరకు ప్రభుత్వ రంగ డిఫెన్స్ కంపెనీలు సంవత్సరానికి 12-15శాతం వృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రైవేట్ కంపెనీలు మరింత వేగంగా, 18-20శాతం వరకు వృద్ధి నమోదు చేయగలవని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 2025లోనే రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ రూ. 2.1 లక్షల కోట్ల విలువైన కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని పెంచింది.
పెట్టుబడిదారులు చూడవలసిన స్టాక్స్:
మార్కెట్ నిపుణులు HAL, BEL స్టాక్స్ను ప్రత్యేకంగా సూచిస్తున్నారు. HALకి రూ. 95,000 కోట్ల ఆర్డర్ బుక్ ఉంది. ఇది కంపెనీ 2025లో సంపాదించే రెవెన్యూ కంటే 3.5 రెట్లు ఎక్కువ. విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, ఇంజిన్ల తయారీలో HAL మార్కెట్ లీడర్. BEL విషయానికి వస్తే, కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ రూ. 75,000 కోట్లుగా ఉంది. రాడార్లు, మిసైల్ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సిస్టమ్స్ తయారీలో దానికి బలమైన స్థానం ఉంది. 16-17శాతం రెవెన్యూ వృద్ధి, 27శాం EBITDA మార్జిన్, 20శాతం పైగా ROE ఉండటం BELను ఆకర్షణీయంగా చేస్తోంది.
HAL, BELతో పాటు డేటా ప్యాటర్న్స్, సోలార్ ఇండస్ట్రీస్, డీబీఎల్ వంటి ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా బలమైన వృద్ధి అవకాశాలను చూపిస్తున్నాయి. అలాగే మజగాన్ డాక్, కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్, GRSE లాంటి షిప్బిల్డింగ్ కంపెనీలు కూడా మంచి రెవెన్యూ వృద్ధి సాధిస్తున్నాయి. రాబోయే 18-24 నెలల్లో రూ. 1.5–2 ట్రిలియన్ విలువైన భారీ ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి రక్షణ రంగానికి పాజిటివ్ మార్క్ ను సూచిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు.
