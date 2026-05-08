/Operation Sindoor Anniversary: డిఫెన్స్ రంగంలో ఇన్వెస్టర్ల జైత్రయాత్ర.. ఆపరేషన్ సింధూర్ జ్ఞాపకాలతో లాభాల పంట..!!

Operation Sindoor Anniversary: ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత భారత రక్షణ రంగ షేర్లు బాగా రాణించాయి. ఈ రంగంలోని కంపెనీలు హెచ్ఏఎల్, బీఈఎల్ కంటే కూడా మెరుగైన రాబడులను అందించాయని చెప్పాలి. కొన్ని కంపెనీలు పెట్టుబడిదారులకు 40 శాతం రాబడిని అందించాయి. మరికొన్ని గత ఏడాదిలో ఏకంగా 96 శాతం రాబడిని అందించాయి.
ఆపరేషన్ సింధూర్ ఏడాది కాలం పూర్తి చేసుకుంది. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం..అంటే 2025 మే 7న.. పహల్గామ్లో అమాయక ప్రజలకు చంపినందుకు.. ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి భారత సైన్యం ఈ ఆపరేషన్ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా,.. సైన్యం పాకిస్తాన్లోని అనేక ఉగ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత చాలా విషయాలు మారాయి. ముఖ్యంగా రక్షణ రంగం పుంజుకుంది.
దేశం కొత్త సాంకేతికతలపై దృష్టి పెట్టడం ప్రారంభించింది. రక్షణ రంగ ఎగుమతులు పెరిగాయి. ఈ మార్పులు రక్షణ రంగ స్టాక్ల పట్ల పెట్టుబడిదారుల దృక్పథంలో కూడా మార్పుకు దారితీశాయని చెప్పాలి. ఈ కాలంలో.. దేశంలోని దాదాపు అన్ని రక్షణ కంపెనీలు తమ పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన రాబడులను అందించాయి. అయితే, హెచ్ఏఎల్, బీఈఎల్ వంటి దేశంలోని ప్రధాన రక్షణ కంపెనీలను మించి, కొన్ని కంపెనీలు గత సంవత్సరంలో పెట్టుబడిదారులకు 96 శాతం వరకు భారీ రాబడులను అందించాయి.
ఆ కంపెనీల స్టాక్లను ఇప్పుడు పరిశీలించినట్లయితే.. రక్షణ రంగ కంపెనీలలో, డేటా ప్యాటర్న్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ తన రాబడులతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ కంపెనీ గత ఏడాది కాలంలో అద్భుతమైన 96శాతం రాబడిని అందించింది. రక్షణ రంగానికి చెందిన గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్ & ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్ కూడా గత ఏడాది కాలంలో తన పెట్టుబడిదారులకు 72శాతం రాబడిని అందించింది. ఏడాది క్రితం రూ. 1,776 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న ఈ కంపెనీ షేరు, ఇప్పుడు రూ. 3,082కి పెరిగింది.
భారతదేశపు అతిపెద్ద రక్షణ సంస్థ, బీఈఎల్ .. అద్భుతమైన రాబడులను అందిస్తున్న రక్షణ రంగ స్టాక్ల జాబితాలో ఏమాత్రం వెనుకబడి లేదు. ఈ సంస్థ కూడా తన పెట్టుబడిదారులను నిరాశపరచలేదు. భారత సైన్యం పాకిస్థాన్పై దాడి చేస్తున్న సమయంలో.. ఈ సంస్థ కూడా తన పెట్టుబడిదారుల జేబుల్లోకి డబ్బును కుమ్మరిస్తూనే ఉంది. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం మే 7, 2025న ఆపరేషన్ సింధూర్ ప్రారంభమైనప్పుడు, ఈ సంస్థ షేర్లు సుమారు రూ. 310 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి. నేడు.. అవే షేర్లు రూ. 436 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఇది 41శాతం అద్భుతమైన లాభమనే చెప్పాలి.
BEL తో పాటు.. మరో ప్రధాన రక్షణ సంస్థ అయిన HAL లో పెట్టుబడి పెట్టిన పెట్టుబడిదారులు కూడా భారీ లాభాలను ఆర్జించారు. దలాల్ స్ట్రీట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి మధ్య కూడా ఈ స్టాక్ సానుకూల ధోరణిని కొనసాగించింది. గత సంవత్సరం మే 7న ఈ స్టాక్ ధర రూ. 4,470 ఉండగా.. ఈ వార్త రాసే సమయానికి, 2026 మే 7 నాటికి ఇది దాదాపు 6శాతం పెరిగి రూ. 4,715 కు చేరుకుంది. ఇతర రంగాలకు గత సంవత్సరం ఎలా గడిచినా, రక్షణ రంగ పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం ఇది ఒక గొప్ప కానుకగా నిలిచింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి