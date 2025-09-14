Fee Reimbursement: 4ఏళ్లుగా పైసా కూడా ఇవ్వని పాలకులు.. రీయింబర్స్ రాకుండానే 3లక్షల మంది చదువు పూర్తి.. నష్టపోతున్న విద్యార్థులు..!!

Telangana Fee Reimbursement: తెలంగాణలోని ఓ మారుమూల గ్రామానికి చెందిన పేద గిరిజన విద్యార్థి పవన్ కుమార్ నాలుగేళ్ల క్రితం ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంకు సాధించాడు. రాష్ట్రస్థాయిలో 3500లోపు ర్యాంక్ రావడంతో హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో కన్వీనర్ కోటా కింద సీఎస్ శాఖలో సీటు వచ్చింది. కుటుంబం ఎంతో సంబురపడింది. ప్రభుత్వమే ఫీజులు భరిస్తుందని ఆశతో తన కుమారుడి భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఊహించారు. కానీ వాస్తవం భిన్నంగా మారింది. నాలుగేళ్ల చదువులో అతని తల్లిదండ్రులు మొత్తం రూ.3.60 లక్షలు కాలేజీకి చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఉంది కదా అని అడిగితే.. ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వస్తే మేము తిరిగి ఇస్తాం. ముందుగా మీరు చెల్లించాలి అంటూ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
ఈ సమస్య పవన్ కుమార్ ఒక్కరికి మాత్రమే కాదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు మూడు లక్షల మంది విద్యార్థుల పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. ఇంజనీరింగ్, బీఫార్మసీ, నర్సింగ్ వంటి కోర్సుల్లో ఒక బ్యాచ్ చదువు పూర్తయ్యింది. అంతేకాదు, రెండు సంవత్సరాల ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎల్ఎల్ఎం, మూడు సంవత్సరాల ఎల్ఎల్బీ వంటి కోర్సుల్లోనూ బ్యాచ్లు పూర్తయ్యాయి. కానీ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో ఒక్క పైసా కూడా విడుదల కాలేదు. ఈ నాలుగేళ్లలో విద్యార్థులే తమ కాలేజీలకు ఫీజులు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
ఇది పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు మరింత భారంగా మారింది. చదువు పూర్తయినా, కాలేజీలు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వక ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయి. కొంత మందికి చివరి సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఫీజు వస్తే మీరు చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి ఇస్తాం అంటూ ఖాళీ చెక్కులు ఇచ్చారు. ఈ పరిస్థితిలో విద్యార్థులు భవిష్యత్తుపై ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఉచిత విద్య అనే నినాదంతో చేరిన వారు చివరికి లక్షల రూపాయలు అప్పు చేసి చదవాల్సి వస్తోంది.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నాలుగేళ్ల బీటెక్, రెండేళ్ల ఎంసెట్ వంటి కోర్సుల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య సుమారు నాలుగు లక్షలు. ఫార్మసీ, పాలిటెక్నిక్, మేనేజ్మెంట్, న్యాయ, బీఈడీ, ఎంఈడీ వంటి ఇతర వృత్తి విద్య కోర్సుల్లో కూడా మరో నాలుగు లక్షల మంది చదువుతున్నారు. ఈ సంఖ్యలో పెద్దభాగం విద్యార్థులు ప్రభుత్వ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకంపై ఆధారపడి ఉన్నారు. కానీ ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో, యాజమాన్యాలు విద్యార్థుల నుంచే డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు.
కాలేజీల యాజమాన్యం వాదన మాత్రం మరోలా ఉంది. ప్రభుత్వ బకాయిలు రాకపోవడంతో సంస్థలు నష్టాల్లోకి వెళ్తున్నాయని, నిర్వహణ కష్టమైందని చెబుతున్నారు. దీంతో త్వరలోనే కాలేజీలు బంద్ పాటిస్తామని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. కానీ ఇంతలో విద్యార్థులు మాత్రమే ఎక్కువ నష్టపోతున్నారు. పేదలకు ఉన్నత విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకం అసలు లక్ష్యం చేరుకోలేకపోతోందనే విమర్శలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
