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కొత్త బండి కొనేవారికి పండగే.. EVలపై 100శాతం రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ.. టూవీలర్స్ కు రూ.30,000 సబ్సిడీ..!!

Delhi EV Policy 2026 :  ఢిల్లీ మంత్రివర్గం ఢిల్లీఈవీ పాలసీ 2.0కి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ కొత్త ఈవీ పాలసీ జులై 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ స్కీమ్ కింద ప్రభుత్వం రానున్న నాలుగేళ్లలో రూ. 15వేల కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:40 AM IST
కొత్త బండి కొనేవారికి పండగే.. EVలపై 100శాతం రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ.. టూవీలర్స్ కు రూ.30,000 సబ్సిడీ..!!
Image Credit: GOOGLESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కొత్త బండి కొనేవారికి పండగే.. EVలపై 100శాతం రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ.. టూవీలర్స్ కు రూ.30,000 సబ్సిడీ..!!
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