Desi AI GenZ: ఏఐలో కీలక పరిణామం.. దేశీ ఏఐ సంవధిని జెన్‌జీ కీబోర్డు ఆవిష్కరణ

Desi AI GeZ Keyboard Launched Samvadini App: డిజిటల్‌ కమ్యూనికేషన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఇప్పటివరకు విదేశీ సాధనాలు వాడుతున్న భారతీయుల కోసం దేశీ ఏఐ యాప్స్‌ వచ్చేశాయి. డిజిటల్‌ సమాచారంతోపాటు వ్యక్తిగత గోప్యత, భద్రత కోసం రెండు దేశీయ సంస్థలు వచ్చాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 22, 2026, 11:59 PM IST

Samvadini App: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన భారతదేశంలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారంగా ఇప్పటివరకు విదేశీ డిజిటల్‌ కమ్యూనికేషన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఆధారపడి ఉన్నారు. ఆ స్థానంలో దేశీ కమ్యూనికేషన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ వచ్చింది. వ్యక్తిగత భద్రత.. గోప్యతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ.. ఫోన్‌ నంబర్‌ లేకుండానే అభివృద్ది చేశారు. సైబర్‌ నేరాలపై అప్రమత్తత.. ఆర్థిక మోసాలు, స్పామ్‌, డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ వంటివి నేపథ్యంలో వాటిపై అప్రమత్తత వ్యక్తం చేసేలా దేశీయ ఏఐ ఆధారిత సాధనం తీసుకువచ్చారు. వాటి పేర్లే సంవధిని,  నిలబెట్టుకుంటారు.

సైబర్‌ నేరగాళ్లు మహిళలు, వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతుండడంతోపాటు దేశానికి విరుద్ధమైన కార్యకలాపాలు చేస్తున్న వారి సంఖ్య అధికమవుతోంది. విదేశీ సర్వర్‌లలో వాటి వివరాలు నిక్షిప్తమవడంతో తర్వాత చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వ్యక్తిగత భద్రత, జాతీయ భద్రతకు ఇబ్బందులు తలెత్తిన నేపథ్యంలో విదేశీ ఏఐ ఆధారిత సంస్థలు ఏర్పాటయ్యాయి.

సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్‌ కోసం అనువధిని ఏఐ రెండు యాప్‌లను పరిచయం చేసింది. అయితే దేశీ ఏఐ జెన్‌జీ కీబోర్డును ప్రోత్సహించింది. గృహపరంగా డిజిటల్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ లక్ష్యంగా గోప్యత, భద్రతపై దృష్టిపై సారించింది. దేశీ ఏఐ విషయమై అనువధిని ఏఐ సీఈఓ డాక్టర్‌ బుద్దా చంద్రశేఖర్‌ వివరిస్తూ.. 'విదేశం నుంచి దేశీయంగా సురక్షితంగా మన భాషలో.. మన దేశంలో కమ్యూనికేషన్‌ చేసుకోవచ్చు' అని వెల్లడించారు.

హైప్డ్‌ సంవదిని, దేశీ ఏఐ జెన్‌జీ కీ బోర్డును ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులంతా డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని వినియోగించుకోవచ్చు. హైప్డ్ సంవాదిని వాట్సప్ తరహాలో ఎండ్- టు- ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్టెడ్‌గా ఉంటుంది. అడ్వాన్స్‌డ్ యాంటీస్పామ్ మెకానిజాన్ని పొందుపరచడంతో ఇది సైబర్ మోసాలను నియంత్రిస్తోందని కేంద్రం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. 

సంవధిని ఫీచర్లు ఇలా

  • మొబైల్‌ ఫోన్‌ నంబర్‌ అవసరం లేకుండా సంవధిని పనిచేస్తుంది. బహు భాషల్లో సందేశాలు పంపడంలో రూపొందించారు.
  • ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో చాట్‌ ఐడీలు ఉంటాయి.
  • ఈ హైప్డ్ సంవాదినిలో వన్ టు వన్, గ్రూప్, బ్రాడ్ కాస్ట్ మెసేజ్‌లు భద్రంగా.. ఎలాంటి భయం లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ఆడియో, వీడియో కాల్స్‌కు అవకాశం ఉంది. 55కి పైగా భాషల్లో రియల్‌టైమ్ అనువాదం (ట్రాన్స్‌లేషన్) అందుబాటులో ఉండడం.
  • ఈ యాప్‌ 55 భాషల్లో అందుబాటులో ఉండగా.. రియల్‌ టైమ్‌ అనువాదం చేస్తుంది. వాయిస్‌ను టెక్స్ట్‌గా.. టెక్ట్స్‌ను వాయిస్‌గా మారుస్తుంది. స్టేటస్‌ అప్‌డేట్‌తోపాటు బహుభాషల్లో సహాయం అందించడం, గోప్యత కంట్రోల్‌ అనే మరికొన్ని ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
  • భద్రతాపరంగా చూస్తే వన్‌ టాప్‌ ఎస్‌ఓఎస్‌ సిస్టమ్‌ లైవ్‌ లొకేషన్‌తోపాటు అత్యవసర సమయంలో ఇతరులను అప్రమత్తత వ్యక్తం చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
    బహుభాషా సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండడం
  • అనువాదిని ఏఐ అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 22 భారతీయ, 37 విదేశీ భాషల్లో రియల్ టైమ్ టెక్ట్స్‌తోపాటు వాయిస్ అనువాదం.
  • ఏఐ ద్వారా అభివృద్ధి చేసిన ఈ రెండు యాప్‌లు పూర్తి స్వదేశీ డిజిటల్ పరిష్కారాలు అని అర్థమవుతోంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

