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Devina Gehlot Success Story: గంటల తరబడి చదవడం కాదు, ఇలా చదివితే టాపర్ మీరే.. CUET UG 2026 టాపర్ దేవీనా సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!!

Devina Gehlot Success Story: ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (CUET UG) 2026 ఫలితాలలో దేవీనా గెహ్లాట్ అత్యధిక NTA స్కోర్‌తో ఆల్ ఇండియా నెంబర్ వన్ ర్యాంకు సాధించింది. దేవినా తండ్రి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కైలాష్ గెహ్లాట్ కూడా ఆమె సాధించిన విజయంతో ఆనందం వ్యక్తం  చేశారు. ఆయన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్ లో తన కుమార్తె కృషిని, అంకితభావాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఒక భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:32 AM IST
Devina Gehlot Success Story: గంటల తరబడి చదవడం కాదు, ఇలా చదివితే టాపర్ మీరే.. CUET UG 2026 టాపర్ దేవీనా సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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