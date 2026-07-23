/ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పొలిటికల్ జర్నీ.. ఆయన ఆస్తులు, చదువు వివరాలు ఇవే..!!

Dharmendra Pradhan Net worth: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిగ్గా మారింది. అంతేకాదు రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ కాక్రోజ్ పార్టీ, విద్యార్థులు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆందోళన చేపడుతున్నాయి. ఈ తరుణంలోనే ఢిల్లీలోని ప్రధాన వీధులన్నీ విద్యార్థుల నిరసనలతో దద్దరిల్లుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజకీయ నేపథ్యం, ఆయన ఆస్తుల వివరాలు, ఏం చదువుకున్నారన్న విషయాలు తెలుసుకునేందుకు నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ 1969, జూన్ 26న ఒడిశాలోని తాల్చేర్లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి దేవేంద్ర ప్రధాన్ కూడా ఒక సీనియర్ బీజేపీ నాయకుడు. ఆయన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. అయితే.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యార్థి దశ నుంచే రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉన్నారు. అఖిల్ భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ఏబీవీపీ) కార్యకలాపాలలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. ఆయన ఒడిశాలోని తాల్చేర్ కళాశాల నుండి ఆంత్రోపాలజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ (ఎంఏ) పొందారు. ఏబీవీపీతో ప్రారంభమైన ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం, బీజేపీ యువ మోర్చాలో పాత్రలు, పార్టీలోని సంస్థాగత బాధ్యతల వరకు విస్తరించింది. ఆయన 2004లో తన మొదటి పార్లమెంటరీ ఎన్నికలలో పోటీ చేశారు. ఆయనకు ఎన్నికల నిర్వహణ.. పార్టీ విస్తరణ వ్యూహంలో గణనీయమైన అనుభవం ఉంది. ధర్మేంద్ర పలు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ తరపున ఎన్నికల బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ పార్టీ హైకమాండ్ దృష్టిలో విశ్వసనీయ నాయకుడిగా ఎదిగారు.
2014లో.. నరేంద్ర మోదీ మంత్రివర్గంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. 2021లో కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఇటీవల నీట్ (NEET) పరీక్షలో పేపర్ లీక్ల ఆరోపణలు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు ఒక పెద్ద రాజకీయ సవాలుగా మారాయి. పరీక్ష నిర్వహణలో జరిగిన లోపాలకు బాధ్యత వహిస్తూ ఆయన రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆస్తుల విలువ ఎంత?
2024 లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో దాఖలు చేసిన ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆయన కుటుంబం మొత్తం చరాచర ఆస్తుల విలువ సుమారుగా రూ.6.92 కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో రూ.4.61 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు రూ. 2.30 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు ఉన్నాయి. అఫిడవిట్ ప్రకారం, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పేరు మీద ఉన్న చరాస్తులలో బ్యాంకు డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, జీవిత బీమా పాలసీలు, ఆభరణాలు ఉన్నాయి. ఆయన ఎస్బిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్లు, జీవిత బీమా పాలసీలలో పెట్టుబడి పెట్టారు. ఆయనకు వాహనాలు, కుటుంబానికి చెందిన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు కూడా ఉన్నాయి.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థిరాస్తులలో నివాస, నివాసేతర భూములు, ఆస్తులు ఉన్నాయి. వ్యవసాయ భూమి మొత్తం విలువ రూ.1.35 కోట్లు కాగా, నివాస భవనం విలువ రూ. 95 లక్షలకు పైగా ఉంది. ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారుగా రూ.6.92 కోట్లు కాగా, తన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో సుమారు రూ.53.37 లక్షల అప్పులను కూడా ప్రకటించారు. ఆయన భార్య మృదుల ఠాకూర్ ప్రధాన్కు రూ.2.95 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు, రూ.1.37 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులు ఉన్నాయి.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థిరాస్తులలో నివాస, నివాసేతర భూములు, ఆస్తులు ఉన్నాయి. వీటిలో భువనేశ్వర్లో, ఒడిశాలోని ఇతర ప్రాంతాలలో అతనికి, అతని కుటుంబానికి చెందిన భూములు, ఇళ్లు ఉన్నాయి. ధర్మేంద్ర మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారుగా రూ. 6.92 కోట్లు కాగా, అతను తన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో సుమారు రూ. 53.37 లక్షల అప్పులను కూడా ప్రకటించారు.
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