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కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పొలిటికల్ జర్నీ.. ఆయన ఆస్తులు, చదువు వివరాలు ఇవే..!!

Dharmendra Pradhan Net worth: కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్..ఈ పేరు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ, నిర్వహణలో ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయనపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ధర్మేంద్ర ప్రదాన్.. పొలిటికల్ జర్నీ..ఆయన ఆస్తుల విలువ ఎంత.. ఆయన ఏం చదువుకున్నారు.. ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకునేందుకు నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:35 PM IST
కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పొలిటికల్ జర్నీ.. ఆయన ఆస్తులు, చదువు వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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