Dharmendra Pradhan Resignation: నీట్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని ఢిల్లీలో ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రోజురోజుకు వాళ్ల ఉద్యమం ఉధృతం అవుతోంది. ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఆరోపణలు ఎదుర్కుంటున్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కూడా ఇలాంటి ఓ అంశం మీదనే సొంత రాష్ట్రం ఒడిశాలోనూ గతంలో పెద్ద ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు. సరిగ్గా మూడు దశాబ్దాల క్రితం 1997లో అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ (ABVP) జాతీయ కార్యదర్శిగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఉండేవారు. ఆ సయయంలో ఒడిశాలో జరిగిన పేపర్ లీక్ కు వ్యతిరేకంగా 1,500 మంది విద్యార్థులతో సచివాలయం ముందు ప్రధాన్ ధర్నా చేశారు.
శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థుల మీద మొన్న సోమవారం పోలీసులు జరిపినట్టే ప్రధాన్ చేస్తున్న నిరసనపై కూడా లాఠీఛార్జ్ అయింది. అందులో ప్రధాన్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అలాంటి పోరాట నేపథ్యం ఉన్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ను ఇవాళ పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు చుట్టుముట్టడం విధి వైపరిత్యం. రాజీనామా చేయాలని అటు విద్యార్థులు, ఇటు ప్రతిపక్షాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నప్పటికీ ఆ ఒక్క పని మాత్రం ప్రధాన్ చేయడం లేదు.
దేశంలో.. పార్టీలో తిరుగులేని నేతగా ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, ప్రధాన్ ను తొలగించలేకపోతున్నారా? ఇంతకీ ప్రధాన్ తన పదవిని ఎలా కాపాడుకోగలుగుతున్నారు?
ఢిల్లీ రాజకీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం…నీట్ పరీక్ష నిర్వహణతో సహా విద్యాశాఖకు చెందిన ఏ కీలక విషయంలోనూ తన నిర్ణయం, పాత్ర లేనప్పుడు తనను బలి పశువు చేయడం ఏంటని ప్రధాన్ తో సహా ఆయన మద్దతుదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, వ్యవస్థ మొత్తం ఒక వ్యక్తి (మోదీ) కేంద్రంగా మారడమే ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారణమని వాదిస్తున్నారు. అధికారులను ఎంపిక చేసేది ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (PMO). వెండర్ల ఎంపిక, లాజిస్టిక్స్ బాధ్యతలను నిర్ణయించేది ఆ అధికారులే. మరి అలాంటప్పుడు లీకేజీకి నేను ఏ విధంగా బాధ్యుడినవుతాను? అన్న లైన్ ను ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన డిఫెన్స్ గా వాడుకుంటున్నారు.
కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల కీలక నిర్ణయాలన్నీ PMO స్థాయిలోనే జరుగుతాయని, మంత్రులు కేవలం ముఖచిత్రంగా మాత్రమే ఉంటారనేది బహిరంగ రహస్యమే. మంచి జరిగినప్పుడు క్రెడిట్ ను వేరొకరి (మోదీ) ఖాతాలో వేసి, లీకేజ్ వైఫల్యానికి మాత్రం తనను బాధ్యుడిని చేయడంపై ప్రధాన్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత నీట్ వివాదం ఒక్కటే కాదు, గతంలో సిబీఎస్ఈ పరీక్షల జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనంలోనూ ప్రధాన్ పై విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే సిబీఎస్ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ల పరిశీలన కాంట్రాక్ట్ దక్కించుకున్న ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ ని ఎంపిక చేసింది పీఎంఓ వర్గాలే అని సమాచారం. ఇంకో కీలక విషయం ఏంటంటే.. 2025 నుంచి ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్న డాక్టర్ వినీత్ జోషి ని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయమే ఎంపిక చేసింది. ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే. జ్ఞానేశ్ కుమార్ భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమీషనర్ గా ఉన్న సమయంలో ఇతని అన్న వివేక్ జోషి ఎన్నికల కమీషనర్ గా నియమించారు.
బిజెపి నాయకత్వంలో నెంబర్ టూ గా ఉన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దగ్గరి మనిషి అని చెపుతారు. 2022 ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు మొన్నటి పశ్చిమ బెంగాల్ లో బిజెపి సాధించిన విజయాల్లో ప్రధాన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. 2024 లో నవీన్ పట్నాయక్ ను ఓడించి తొలిసారి ఒడిశాలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పదవి తనకు దక్కుతుందని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆశపడ్డారు. అలా జరగకపోవడంతో కొంతకాలం పాటు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఇక మొన్న జరిగిన ఎన్డీయే పార్లమెంటరీ సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కు ఓ సంకేతం పంపాయన్న వాదన వినిపిస్తోంది. నీట్ పేపర్ లీక్ ను ఘోరపాపంగా చెప్పిన ప్రధాని, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు సహాయంతో తన వ్యాఖ్యలు మీడియాకు తెలిసేలా చేశారు. అంటే తన సహచర మంత్రికి పరోక్షంగా మోడీ ఏమైనా సందేశం ఇచ్చారా? ఇప్పుడు అప్పుడు అని వాయిదా పడుతున్న కేంద్ర మంత్రి వర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ అక్టోబర్ లో జరిగే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. నిజానికి అది జులై మొదటివారంలోనే జరగాల్సింది. ఎందుకో వాయిదా పడింది.
ఒకవేళ మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా తనను తప్పిస్తే, రాజకీయాల్లో కొనసాగడానికి వీలుగా ప్రధాన్ మౌనంగా వైదొలిగే అవకాశం ఉంది. అలా జరగకుండా, విద్యార్థుల ఒత్తిడికి తలొగ్గి రాజీనామా చేయిస్తే, ప్రధాన్ రాజకీయ జీవితం ముగిసే ప్రమాదం ఉంది .ఇంతేకాదు ప్రజా ఒత్తిడికి మొదటిసారి మోదీ తలవంచినట్టు అవుతుంది. ఆ ఖ్యాతి ఎందుకులే అని ప్రధాన్ ను కొనసాగిస్తే, జంతర్ మంతర్ దగ్గర విద్యార్థుల నినాదాలు ఇంకొంతకాలం పాటు ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటాయి.
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