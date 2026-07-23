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వివాదాలొచ్చినా చెక్కుచెదరని పదవి.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌పై మోదీకి అంత నమ్మకమెందుకు?

Dharmendra Pradhan Resignation: నీట్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని ఢిల్లీలో ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రోజురోజుకు వాళ్ల ఉద్యమం ఉధృతం అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:27 PM IST
వివాదాలొచ్చినా చెక్కుచెదరని పదవి.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌పై మోదీకి అంత నమ్మకమెందుకు?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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వివాదాలొచ్చినా చెక్కుచెదరని పదవి.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌పై మోదీకి అంత నమ్మకమెందుకు?
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