/షుగర్ పేషంట్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక నుంచి వారానికి ఒక్కసారి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటే చాలు..!!

Diabetes Insulin : భారతదేశంలో మధుమేహ రోగుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం 101 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు మధుమేహంతో బాధపడుతున్నారని అంచనా. చాలా మంది మధుమేహ రోగులు ప్రస్తుతం ప్రతిరోజూ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్లు తీసుకుంటున్నారు. అధిక ధర కారణంగా కొందరు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవడానికి సంకోచిస్తున్నారు.
డానిష్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ నోవో నార్డిస్క్ అటువంటి వారికి తీపి కబురందించింది. ప్రముఖ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ నోవో నార్డిస్క్ మధుమేహ రోగులకు ఒక శుభవార్తను అందించింది. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి బేసల్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ అయిన అవిక్లిని ఇది భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీనిని వారానికి ఒక్కసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. టైప్ 1, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్న వృద్ధులు కూడా ఈ మందును ఉపయోగించవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది.
ప్రస్తుతం.. ఇన్సులిన్ వాడే చాలా మంది మధుమేహ రోగులు ప్రతిరోజూ ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవలసి వస్తుంది. అయితే.. అవిక్లితో వారానికి ఒక్కసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనివల్ల చికిత్సను కొనసాగించే అవకాశాలు పెరుగుతాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత బేసల్ ఇన్సులిన్ కంటే ఇది మెరుగ్గా పనిచేస్తుందని, దేశవ్యాప్తంగా 4,500 డిస్ట్రిబ్యూటర్ల ద్వారా ఈ ఇంజెక్షన్ను అందుబాటులోకి తెస్తున్నామని నార్డిస్క్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విక్రాంత్ శ్రోత్రియా తెలిపారు. భారతదేశంలో దీనిని ప్రారంభించడంతో.. ఈ ఔషధం ఇప్పుడు మొత్తం ఏడు దేశాలలో అందుబాటులో ఉందని విక్రాంత్ చెప్పారు.
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