Digi Rythu Bazaar : రైతు బజారు ధరకే పండ్లు , కూరగాయలు డోర్ డెలివరీ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే పథకం..!!

Digi Rythu Bazaar AP: ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో కూరగాయలు, పండ్ల సరఫరా వ్యవస్థను డిజిటల్ దిశగా మార్చుతూ ఓ సరికొత్త అడుగు వేసింది. స్విగ్గీ, బిగ్ బాస్కెట్, బ్లింకిట్ వంటి ప్రైవేట్ డెలివరీ సేవల తరహాలోనే .. ఇప్పుడు రైతు బజార్ లో లభించే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను డైరెక్టుగా వినియోగదారుల ఇంటికే డెలివరీ చేసే అవకాశాన్ని ఏపీ సర్కార్ కల్పిస్తోంది. దీంతో మధ్యవర్తులను తొలగించి రైతులకు వినియోగదారులకు మధ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
కాగా ఈ ప్రాజెక్టును మొదటి కేంద్రంగా విశాఖపట్నంలోని ఎంవీపీ కాలనీ రైతుబజార్ ను ఎంపిక చేసింది. పైలెట్ దశలో ఈ ప్రాంతంలో డోర్ డెలివరీ అందుబాటులో ఉంటుందని.. ఇక్కడ సక్సెస్ అయినట్లయితే వెంటనే ఇతర జిల్లాల్లోని రైతు బజార్లకు కూడా ఈ సర్వీసులను విస్తరించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. ప్రస్తుతం అన్ని కోణాల్లో వినియోగదారులు సౌకర్యాల వైపు మొగ్గుచూపుతున్న తరుణంలో ఈ సర్వీసు ప్రజల అవసరాలను తీర్చడమే కాదు రైతులకు స్థిరమైన మార్కెట్ అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
డిజిటల్ ఫ్లాట్ ఫారమ్ నిర్మాణ బాధ్యతను మాచింట్ సొల్యూషన్స్ అనే సంస్థకు అప్పగించింది. వారి సహకారంతో రాష్ట్ర రైతు బజార్లను ఆన్ లైన్ వేదికకు తీసుకువచ్చే ప్రక్రియ షురూ అయ్యింది. దీనికోసం https://digirythubazaarap.com/ అనే వెబ్ సైట్ ను రూపొందించారు. ఈ పోర్టల్లో ప్రతి రోజూ రైతు బజారులో అందుబాటులో ఉన్న పండ్లు, కూరగాయలు, వాటి ధరలు, స్టోరేజీ స్టేటస్ వంటి వివరాలు అప్ డేట్ లో ఉంటాయి. వినియోగదారులు ఈ సైట్ ను సందర్శించి తమకు కావాల్సిన ఉత్పత్తులను ఎంపిక చేసి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత కేవలం కొన్ని నిమిషా్లోనే మాచింట్ ప్రతినిధులు వారి ఇంటికి సరుకులను అందిస్తారు.
ఈ వ్యవస్థ ప్రధాన లక్ష్యం రైతు–వినియోగదారుల మధ్య ప్రత్యక్ష మార్కెట్ ఏర్పడటమేనని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. రైతుబజార్లో లభించే అసలు ధరలకే ఉత్పత్తులు ఇంటికి చేరడంతో, కూరగాయలు లేదా పండ్ల కోసం మధ్యవర్తులకు చెల్లించాల్సిన అదనపు వ్యయాన్ని వినియోగదారులు తప్పించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా, రైతులకు ధర తగ్గింపులు, నిల్వ ఇబ్బందులు లేదా కమిషన్ సమస్యలు లేకుండా, వారి ఉత్పత్తులకు నేర మార్కెట్ లభిస్తుంది. ఆన్లైన్ ద్వారానే చెల్లింపులు పూర్తిచేయడానికి కూడా అవకాశం కల్పించారు.
ప్రస్తుతం ఎంవీపీ కాలనీ రైతుబజార్ పరిధిలో ఐదు కిలోమీటర్ల లోపల నివసించే వినియోగదారులకు మాత్రమే సేవలు అందిస్తున్నారు. డెలివరీ వేగం, నాణ్యత, వినియోగదారుల స్పందన, రైతుల ఆదాయ మార్పులు వంటి అన్ని అంశాలను పరిశీలించి ఈ మోడల్ను ఇతర రైతుబజార్లకు విస్తరించే ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. ఇంకా త్వరలోనే వెబ్సైట్ స్థానంలో మొబైల్ యాప్ను విడుదల చేసే దిశగా సాంకేతిక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం డిజిటల్ మార్కెట్లలో వేగంగా పెరుగుతున్న పోటీ నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం కూడా క్విక్ కామర్స్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడం ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు. ఇది కేవలం ప్రభుత్వ సేవలు ఆధునీకరణ చెందుతున్న సూచిక మాత్రమే కాకుండా, వ్యవసాయ రంగానికి నేర లాభం చేకూర్చే మార్గంగా కూడా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. పైలెట్ దశ విజయవంతమైతే, ఈ విధానం అపార అవకాశాలకు వేదికవుతుందని వ్యవసాయ శాఖ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
