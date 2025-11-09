English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Investment: బంగారం కొంటున్నారా? వార్నింగ్ ఇచ్చిన సెబీ..ఇకపై ఇక్కడ గోల్డ్ కొనొద్దు!

Digital Gold Investment Safe Or Not: మీరు డిజిటల్ బంగారంలో పెట్టుబడిదారులా..? అయితే ఇది కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. డిజిటల్ గోల్డ్, ఈ-గోల్డ్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి సెబీ గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:12 PM IST

ప్రస్తుతం చాలా మంది ప్రజలు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇది మంచిదే. నెలవారీ జీతం పొందే వారు తమ ఖర్చులు, పొదుపులతో పాటు కొన్ని పెట్టుబడులను పెట్టొచ్చు. ఆర్థిక భద్రతకు అండగా ఈ పెట్టుబడులు ఉంటాయి. అయితే ఈ లోగా సెబీ ఓ కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

సెబీ కీలక హెచ్చరిక
ప్రస్తుతం యువతరం స్టాక్ మార్కెట్, బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు కూడా కనిపిస్తోంది. అయితే, పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉండాలి కానీ అధిక రిస్క్‌తో ఉండటం సరైనది కాదు. రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటే, డబ్బు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఆ విషయంలో, డిజిటల్ గోల్డ్, ఇ-గోల్డ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి సెబీ గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. 

డిజిటల్ బంగారం, ఈ-గోల్డ్ అంటే అసలు బంగారాన్ని కొనకుండా బంగారం విలువలో పెట్టుబడులు పెట్టడం. అంటే, ఇందులో మీరు ఫిజికల్‌గా బంగారాన్ని కొనరు. బంగారం కొనడంలో ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, నిల్వ ఫీజులు, ఇంట్లో సురక్షితంగా ఉంచడం లేదా లాకర్ ఖర్చులు వంటి ఇతర సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి, యువతరం డిజిటల్ బంగారం, ఈ-గోల్డ్‌లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. ఆ విషయంలో, సెబీ ఇచ్చిన ఈ హెచ్చరిక గమనించదగినది.

సెబీ భద్రతా యంత్రాంగం పరిధిలోకి రాదు..
డిజిటల్ బంగారం, ఈ-గోల్డ్ మొదలైనవి తమ నియంత్రణ చట్టంలోకి రావని, అవి గణనీయమైన నష్టాలను కలిగి ఉంటాయని సెబీ పేర్కొంది. సెబీ నిన్న రాత్రి (నవంబర్ 8) విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం.. "ఈ సందర్భంలో, ఇటువంటి డిజిటల్ బంగారు ఉత్పత్తులు సెబీ నియంత్రించే బంగారు ఉత్పత్తులకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాటిని సెక్యూరిటీలుగా ప్రకటించలేదు. అంతేకాకుండా, అవి బంగారం ఉత్పన్నాలుగా నియంత్రణలో లేవు. అవి పూర్తిగా సెబీ అధికార పరిధికి వెలుపల పనిచేస్తాయి" అని అది వివరించింది.

చట్టబద్ధంగా అప్పీల్ చేయడానికి వీలులేదు..
ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు బంగారంలో నేరుగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి సులభమైన ప్రత్యామ్నాయంగా 'డిజిటల్ గోల్డ్', 'ఇ-గోల్డ్'లను ప్రచారం చేస్తున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, సెబీ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా ఈ డిజిటల్ గోల్డ్, ఇ-గోల్డ్‌ను ఎవరైనా హ్యాక్ చేస్తే, వాటిని తిరిగి ఇచ్చినట్లు చట్టబద్ధంగా క్లెయిమ్ చేయలేము. పెట్టుబడిదారులు ఈ ప్రమాదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.

డిజిటల్ గోల్డ్ హ్యాక్ చేస్తారు..
గత జూన్‌లో ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ డిజిటల్ (ABCD) యాప్‌ను హ్యాక్ చేసి, దాని 435 మంది కస్టమర్ల డిజిటల్ గోల్డ్ పెట్టుబడులను దొంగిలించారు. అంటే, డిజిటల్ గోల్డ్‌ను యాప్‌కు మించి అమ్మేశారు. వీటి విలువ రూ. 1.95 కోట్లు. ప్రభావిత కస్టమర్ల డిజిటల్ గోల్డ్ హోల్డింగ్‌లను కంపెనీ తరువాత తిరిగి పొందినప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు అలాంటి నష్టాల గురించి తెలుసుకోవాలి.

మీరు వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు..
అదే సమయంలో, పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అందించే గోల్డ్ ఇటిఎఫ్‌లు, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో ట్రేడింగ్ చేయగల ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రసీదులు వంటి సెబీ-నియంత్రిత సాధనాల ద్వారా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు .

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

