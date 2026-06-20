Ban on Dimethoate Pesticide in India: డైమెథోయేట్ ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా 31 దేశాల్లో నిషేధించారు. ఇదొక పురుగుల మందు. కానీ భారత్ లో మాత్రం విచ్చలవిడిగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. డైమెథోయేట్.. అనేది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో ఉత్పత్తి అయిన ప్రమాదకరమైన నెర్వ్ గ్యాస్ నుంచి తీసుకున్న రసాయనం ఇది. ఈ డైమెథోయేట్ మానవ డీఎన్ఏను దెబ్బతీసి క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. భారత ప్రభుత్వం కూరగాయలు, పండ్లపై దీని వాడకాన్ని నిషేధించినప్పటికీ.. పత్తి పేరుతో మార్కెట్లో అమ్ముడవుతూనే ఉంది. ఈ కారణంతోనే ఈ విషపూరిత పురుగుల మందు మన ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తోంది.
ఈ డైమెథోయేట్ ఎందుకంత డేంజర్ అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటే.. దీనిని పంటలపై పిచికారీ చేసిన తర్వాత ఇది గాలిలో కలిసిపోయి ఒక విచ్చిన్నమైన ఒమెథేట్ అనే కొత్త రూపాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ కొత్త రూపం డైమెథోయేట్ రసాయనం కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువగా ప్రమాదకరమైంది. అమెరికా పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ ఈ రసాయనాన్ని క్యాన్సర్ కారకంగా ప్రకటించింది. అందుకే దీనిని 31 దేశాలు పూర్తిగా బ్యాన్ చేశాయి. కానీ ఇప్పటికీ భారత్ లో అమ్ముడవడం నివేదికలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
శ్రీలంక ఆత్మహత్యల మహమ్మారి నుంచి ఐరోపా ఆహార యుద్ధం వరకు:
శ్రీలంక ఆత్మహత్యల మహమ్మారి నుంచి ఐరోపా ఆహార యుద్ధం వరకు ఈ రసాయనం చరిత్ర మానవ జీవితాలను నాశనం చూసి మరణాలకు దారి తీస్తోంది. అయితే ఈ రసాయనం మూలాలు యుద్ధంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సమయంలో జర్మనీ సారిన్, టాబున్ అనే నాడీ వాయువులను అభివ్రుద్ధి చేసింది. ఇవి మానవ నాడీ వ్యవస్థను పూర్తిగా నాశనం చేస్తాయి. యుద్ధం తర్వాత అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలు ఈ సాంకేతికతను కీటకాలను చంపేందుకు ఉపయోగించారు. ఈ విధంగా ఈ ప్రమాదకరమైన యుద్ధ వాయువులు వ్యవసాయ పురుగుల మందులుగా రూపాంతరం చెందాయి.
1951లో అమెరికాలో మొదటిసారిగా గుర్తింపు:
అయితే ఈ డైమెథోయేట్ ను 1951లో అమెరికాలో మొదటిసారిగా గుర్తించారు. దీన్ని అమెరికన్ కంపెనీ అయిన అమెరికన్ సైనమైడ్ తయారు చేసింది. 1956 నుంచి రైతులకు విక్రయిస్తోంది. ఈ రసాయనం మానవులకే కాదు తేనెటీలకు కూడా ప్రాణాంతకమైంది. అందుకే ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, స్పెయిన్, యూరోపియన్ యూనియన్ లోని మొత్తం 27 దేశాలు, చైనా దీన్ని పూర్తిగా నిషేధించాయి. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా కూడా దీనిపై కఠిన ఆంక్షలను విధించాయి. కొనేండ్ల క్రితం ఈ రసాయనంపై యూరప్ లో పెద్ద వివాదాన్ని రెకెత్తించింది. ఫ్రాన్స్ లోని చెర్రీ, పండ్ల తోటలు ఈ రసాయనం వల్ల దెబ్బతిన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో ఫ్రాన్స్ ఈ రసాయనం ఉపయోగించే దేశాల నుంచి పండ్ల దిగుమతులను పూర్తిగా నిలిపివేసింది. దీంతో యూరోపియన్ దేశాల మధ్య వాణిజ్య, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగేందుకు కారణమైంది. చివరకు 2019-2020లో యూరోపియన్ యూనియన్ దీనిపై పూర్తి నిషేధం విధించింది.
డైమెథోయేట్ ఎంతకంత డేంజర్?
అయితే ఈ రసాయనం ఎందుకంత డేంజర్ అనేది పై పరిశోధనల్లో మానవ డీఎన్ఏను నాశనం చేస్తుందని తేలింది. దీనిని జెన్ టాక్సిక్ , మ్యూటా జెనిక్ గా పరిగణిస్తారు. అంటే ఇదిశరీర కణాల్లోని జన్యు పదార్థాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది. దీర్ఘకాలం దీనిని వాడినట్లయితే క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ఈ రసాయనం మొక్కతో సంపర్కంలోకి వచ్చినప్పుడు.. అది ఒమెథేట్ అనే మరింత విషపూరితమైన రూపంలోకి మారుతుంది. ఇది అసలు రసాయనం కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ ప్రమాదకరమైనది. ఇది ఒక సిస్టమిక్ పురుగుమందు.. అంటే ఇది మొక్క, పండు మొత్తంలోకి చొచ్చుకుపోతుంది. ఫలితంగా, పంట మార్కెట్కు చేరే సమయానికి, దాని విష ప్రభావం పండ్లు..కూరగాయలలో అలాగే ఉండిపోతుంది. దీనిని కడిగివేయడం కూడా అసాధ్యమని చెబుతున్నారు.
భారత మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అమ్మకాలు:
యూరోపియన్ యూనియన్ వంటి దేశాలు, భారత్ నుండి వచ్చే తేయాకు, సుగంధ ద్రవ్యాల సరుకులను, వాటిలో నిర్దేశిత ప్రమాణాల కంటే అధికంగా పురుగుమందులు ఉన్నాయనే కారణంతో పదేపదే వెనక్కి పంపాయి. విదేశాలలో మానవ వినియోగానికి అనర్హమైనదిగా పరిగణిస్తే.. భారత దేశీయ మార్కెట్లో స్వేచ్ఛగా అమ్ముడవుతోంది. ఈ పురుగుమందు మనదేశంలో అనేక విభిన్న బ్రాండ్ పేర్లతో అమ్ముడవుతుంది. ఇది కొత్త, సురక్షితమైన రసాయనాల కంటే చాలా చౌకగా ఉండటం వల్ల రైతులలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. అతి ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. ఇది ఒకేసారి రెండు విధాలుగా పనిచేస్తుంది. ఇది మొక్కలోకి చొచ్చుకుపోయి రసం పీల్చే కీటకాలను చంపడమే కాకుండా, దానితో నేరుగా సంబంధంలోకి వచ్చే కీటకాలను కూడా చంపుతుంది. తెల్లదోమలు, త్రిప్స్, పేనుబంక వంటి కీటకాలపై ఇది తక్షణమే ప్రభావం చూపడం వల్ల, రైతులు దీని వలన కలిగే ప్రమాదాలను గ్రహించకుండా, సంకోచం లేకుండా దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు?
2013, 2015 మధ్య, డాక్టర్ అనుపమ్ వర్మ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది మొత్తం 66 పురుగుమందులను పరిశీలించింది. ఇది 18 పురుగుమందులపై తక్షణ నిషేధాన్ని సిఫార్సు చేసింది మరియు మిగిలిన వాటిని సమీక్షించాలని పిలుపునిచ్చింది. దీని తరువాత, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ 2020 మే 14న ఒక కొత్త ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. ఇది డైమెథోయేట్తో సహా 27 అత్యంత ప్రమాదకరమైన పురుగుమందులపై పూర్తి నిషేధాన్ని ప్రతిపాదించింది. అయితే, పురుగుమందుల తయారీదారుల బలమైన లాబీయింగ్, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యంవల్ల ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ లోనే ఉంది . డైమెథోయేట్ వెనుక పురుగుమందుల కంపెనీల భారీ లాబీ ఉంది. భారతదేశ పురుగుమందుల పరిశ్రమలో, ఈ కంపెనీల మొత్తం ఆదాయంలో సుమారు 20 శాతం ఇరవై ఏడు పాత రసాయనాల నుండే వస్తుంది. ప్రతి ఏడాది వేలాది మెట్రిక్ టన్నుల ఈ విషం ఉత్పత్తి అవ్వడంతో.. ఈ భారీ లాభాలను, వేలాది ఉద్యోగాల కల్పన అవకాశాన్ని కారణంగా చూపుతూ, ఈ లాబీ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి కొనసాగిస్తోంది. ఈ కంపెనీలకు, రైతుల, సాధారణ ప్రజల ఆరోగ్యం కంటే లాభమే ముఖ్యంగా భావిస్తున్నారు.
డైమెథోయేట్ కారణంగా 20 మంది రైతులు మరణం.. కంటి చూపు కోల్పోయిన వేలాది మంది:
కూరగాయలు, పండ్లపై దీని వాడకాన్ని ప్రభుత్వం చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రతి పొలాన్ని పర్యవేక్షించడం అసాధ్యం. మారుమూల ప్రాంతాల్లోని చిన్న రైతులకు ఈ నిబంధనల గురించి తెలియదు. ఈ రసాయనం మార్కెట్లో చౌకగా లభించి, టమోటాలు, వంకాయలు, బెండకాయలు లేదా మిరపకాయలపై ఉండే తెగుళ్లను తక్షణమే చంపుతుంది, అందుకే రైతులు దీనిని విచక్షణారహితంగా వాడుతున్నారు. 2017లో, మహారాష్ట్రలోని యవత్మల్లో, పత్తి పొలాలపై ఇలాంటి పురుగుమందులను పిచికారీ చేసేటప్పుడు భద్రతా జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల 20 మందికి పైగా రైతులు మరణించారు. వందలాది మంది శాశ్వతంగా కంటిచూపు కోల్పోయారు. ఈ విషం శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది.
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