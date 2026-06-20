Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Dimethoate: 31 దేశాలలో బ్యాన్.. ఇండియాలో ఫుల్ డిమాండ్.. అసలు ఏంటి ఈ ప్రాణాంతక డైమెథోయేట్ ? భారత్‎లో బహిరంగంగా ఎలా అమ్ముతున్నారు?

Dimethoate: 31 దేశాలలో బ్యాన్.. ఇండియాలో ఫుల్ డిమాండ్.. అసలు ఏంటి ఈ ప్రాణాంతక డైమెథోయేట్ ? భారత్‎లో బహిరంగంగా ఎలా అమ్ముతున్నారు?

Dimethoate:  డైమెథోయేట్.. దేశంలో దీనికి గురించి మరోసారి చర్చ మొదలైంది. డైమెథోయేట్ అనేది పురుగుల మందు. అనేక  దేశాల్లో ఈ రసాయనాన్ని బ్యాన్ చేసినప్పటికీ భారత్ లో మాత్రం బహిరంగంగా అమ్మకాలు కొనసాగుతున్నాయి. మరణాన్ని పళ్లెంలో పెట్టి అందిస్తున్నారంటూ నివేదికలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అసలేంటీ డైమెథోయేట్.? 31 దేశాల్లో బ్యాన్ చేస్తే.. మన దేశంలో ఎందుకు అమ్ముతున్నారు? ఫూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:29 PM IST
Dimethoate: 31 దేశాలలో బ్యాన్.. ఇండియాలో ఫుల్ డిమాండ్.. అసలు ఏంటి ఈ ప్రాణాంతక డైమెథోయేట్ ? భారత్‎లో బహిరంగంగా ఎలా అమ్ముతున్నారు?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అసలు ఏంటి ఈ ప్రాణాంతక డైమెథోయేట్ ? భారత్‎లో బహిరంగంగా ఎలా అమ్ముతున్నారు?
Dimethoate3 min ago
2
Maa Inti Bangaaram 1st Day WW Collections8 min ago
3
#OG25 min ago
4
Gold Mine 20261 hr ago
5
America Attacks Cuba1 hr ago