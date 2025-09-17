Top Dividend Stocks: ఈ 5 స్టాక్స్ డివిడెండ్ కింగ్స్.. ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏళ్ల తరబడి డబ్బు వరదే..!!

Top Dividend Stocks: స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ దీర్ఘకాలికంగా స్థిరమైన, నమ్మదగిన రాబడిని ఇచ్చే కంపెనీల కోసం సెర్చ్ చేస్తుంటారు. ఇందులో, షేర్ ధర పెరుగుదల మాత్రమే కాకుండా, కంపెనీలు ఇచ్చే డివిడెండ్లు (డివిడెండ్ స్టాక్స్) కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్ ధర పెరుగుదలతో పాటు డివిడెండ్లు కూడా పెట్టుబడిదారులకు ముఖ్యమైన ఆదాయ వనరుగా ఉంటాయి. డివిడెండ్ అంటే కంపెనీ సంపాదించిన లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని వాటాదారులకు నగదు లేదా షేర్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బలమైన వ్యాపార మోడల్, స్థిరమైన లాభదాయకత కలిగిన కంపెనీలు ఎక్కువగా డివిడెండ్లు చెల్లిస్తాయి. పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని పెంచే ఈ స్టాక్స్ను సాధారణంగా డివిడెండ్ స్టాక్స్ అంటారు. కొన్ని కంపెనీలు దీర్ఘకాలంగా నిరంతరంగా అధిక డివిడెండ్లు ఇస్తున్నందున వాటిని పెట్టుబడిదారులు డివిడెండ్ కింగ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు.
టాప్ డివిడెండ్ స్టాక్స్ – FY25లో రాబడులు:
2025లో పలు కంపెనీలు పెట్టుబడిదారులకు అద్భుతమైన డివిడెండ్ యీల్డ్ ఇచ్చాయి. ఈ జాబితాలో ముందంజలో కోల్ ఇండియా ఉంది. FY25లో ఇది ఒక్కో షేరుకు రూ. 26.5 డివిడెండ్ ప్రకటించగా, దాని డివిడెండ్ యీల్డ్ 7.1శాతం వద్ద నిలిచింది. ప్రస్తుత షేర్ ధర రూ. 375, అలాగే P/E రేషియో 7x మాత్రమే ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులకు ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది.
ఇక PTC ఇండియా 6.7శాతం డివిడెండ్ యీల్డ్తో ఆకట్టుకుంది. ఒక్కో షేరుకు రూ.11.7 డివిడెండ్ ప్రకటించడం ద్వారా గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చింది. REC (5.1%) PFC (4.2%) కూడా పెట్టుబడిదారులను నిరాశపరచలేదు.గ్యాస్ రంగంలో GAIL 4.3శాతం డివిడెండ్ ఇచ్చింది. అలాగే పెట్రోనెట్ LNG 3.7శాతం యీల్డ్ను అందించింది. ONGC 5.2శాతం డివిడెండ్ యీల్డ్తో స్థిరమైన రాబడి అందించింది. పోర్ట్ రంగంలో గుజరాత్ పిపావావ్ పోర్ట్ ఒక్కో షేరుకు రూ.8.2 డివిడెండ్ ఇచ్చి, 5.5శాతం యీల్డ్ను సాధించింది.
ఐటీ రంగం నుంచి సర్ప్రైజ్ డివిడెండ్లు:
డివిడెండ్ స్టాక్స్ అంటే ఇప్పటివరకు మైనింగ్, ఫైనాన్స్ లేదా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీలకే పరిమితమని అనుకునే పెట్టుబడిదారులకు, ఐటీ రంగం కొత్త అంచనాలు చూపిస్తోంది. HCL టెక్నాలజీస్ ఒక్కో షేరుకు రూ. 60 డివిడెండ్ ప్రకటించి 4.1శాతం యీల్డ్ ఇచ్చింది. ఇక టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) FY25లో ఒక్కో షేరుకు రూ. 126 డివిడెండ్ ఇచ్చింది. ఇది గత సంవత్సరం కంటే గణనీయంగా ఉంది. దాని యీల్డ్ కూడా 4.1శాతం వద్ద ఉంది.
Also Read: Gold Rate: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫెడ్ ప్రకటనకు ముందే రూ. 2వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. రానున్న రోజుల్లో భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!
దీర్ఘకాలిక డివిడెండ్ కింగ్స్:
దీర్ఘకాలికంగా డివిడెండ్ చెల్లింపుల్లో ముందంజలో నిలుస్తున్న కంపెనీలలో TCS, ఇన్ఫోసిస్, HUL, నెస్లే, బజాజ్ ఆటో ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలు 10 ఏళ్లకు పైగా నిరంతరం పెట్టుబడిదారులకు అధిక డివిడెండ్లు చెల్లించాయి. ఉదాహరణకు, TCS గత దశాబ్దంలో దాదాపు రూ. 650 షేర్కి డివిడెండ్ ఇచ్చింది. ఇన్ఫోసిస్ కూడా స్థిరమైన డివిడెండ్ పాలసీతో పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది. HUL, నెస్లే వంటి FMCG కంపెనీలు వినియోగ వస్తువుల రంగంలో డివిడెండ్ కింగ్స్గా పేరుగాంచాయి.
డివిడెండ్ ఎలా పొందాలి?
డివిడెండ్ పొందడానికి పెట్టుబడిదారులు రికార్డ్ డేట్ మరియు ఎక్స్-డివిడెండ్ డేట్ లోపు షేర్లను కలిగి ఉండాలి. ఎక్స్-డివిడెండ్ డేట్కి ముందే షేర్లు కొంటేనే ఆ డివిడెండ్ లభిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కంపెనీలు అదనపు లాభాలను బోనస్ డివిడెండ్ రూపంలో కూడా ఇస్తాయి. 2025లో PSU కంపెనీలు మాత్రమే కాకుండా ఐటీ రంగంలోని దిగ్గజాలు కూడా డివిడెండ్ యీల్డ్లలో ముందంజలో ఉన్నాయి. స్థిరమైన డివిడెండ్ హిస్టరీ కలిగిన స్టాక్స్ పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలికంగా సురక్షితమైన, నమ్మదగిన రాబడిని అందించగలవు.
Also Read: Under Rs 5 Lakhs Cars: ఈ కార్లు చీప్ అండ్ బెస్ట్..రూ. 5లక్షలకే పొట్టి కార్లు.. పెట్రోల్ గురించి మర్చిపోయేంత మైలేజీతో..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.