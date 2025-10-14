English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Stock Market Holiday: దీపావళి నాడు స్టాక్ మార్కెట్ కు సెలవు ఉంటుందా? ముహూర్త ట్రేడింగ్ కోసం పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..!!

Stock Market Holiday: దీపావళి నాడు స్టాక్ మార్కెట్ కు సెలవు ఉంటుందా? ముహూర్త ట్రేడింగ్ కోసం పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..!!

Diwali 2025 Stock Market Holidays: ఇంకో నాలుగు రోజుల్లో దీపావళి రాబోతోంది.  దీపావళి 2025లో NSE, BSE వరుసగా నాలుగు రోజులు మూసివేసి ఉంటాయి.  అక్టోబర్ 21న మధ్యాహ్నం 1:45 నుంచి 2:45 ముహూర్త ట్రేడింగ్ ఉంటుంది. ఈ ఒక గంట ప్రత్యేక సెషన్‌లో అన్ని ట్రేడ్స్ పూర్తి సెటిల్‌మెంట్‌లో చేర్చి ఉంటాయి. ఈ ముహూర్త ట్రేడింగ్ పెట్టుబడిదారులకు శుభారంభం.. వ్యాపార అవకాశాలను అందిస్తుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 14, 2025, 12:33 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
Stock Market Holiday: దీపావళి నాడు స్టాక్ మార్కెట్ కు సెలవు ఉంటుందా? ముహూర్త ట్రేడింగ్ కోసం పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..!!

Diwali 2025 Stock Market Holidays: ఇంకో నాలుగు రోజుల్లో దీపావళి రాబోతోంది.  దీపావళి 2025లో NSE, BSE వరుసగా నాలుగు రోజులు మూసివేసి ఉంటాయి.  అక్టోబర్ 21న మధ్యాహ్నం 1:45 నుంచి 2:45 ముహూర్త ట్రేడింగ్ ఉంటుంది. ఈ ఒక గంట ప్రత్యేక సెషన్‌లో అన్ని ట్రేడ్స్ పూర్తి సెటిల్‌మెంట్‌లో చేర్చి ఉంటాయి. ఈ ముహూర్త ట్రేడింగ్ పెట్టుబడిదారులకు శుభారంభం.. వ్యాపార అవకాశాలను అందిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

నాలుగు రోజుల్లో దీపావళి పండగ రాబోతోంది. ఈ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు ఇలా అన్నింటికి సెలవులు ఉంటాయి. మరి స్టాక్ మార్కెట్  తెరిచి ఉంటుందా లేదా సెలవు ఉంటుందా. ఇది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే మీరు కూడా ఈ దీపావళికి మీ ట్రేడ్స్ మెరుగుపరచుకోవాలంటే స్టాక్ మార్కెట్ సెలవులపై నిఘా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం.  

ఎందుకంటే దీపావళికి మార్కెట్లలో కొత్త ప్రారంభాలు, శుభ సంకేతాలు రానున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపారులు ఈ సీజన్‌లో మార్కెట్‌లో వ్యాపారం చేయాలని, లేదా పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావిస్తుంటారు. అందుకే ముందుగా స్టాక్ మార్కెట్ షెడ్యూల్‌ను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. ప్రతీ సంవత్సరం దీపావళి సీజన్‌లో NSE, BSE ఓ పంచాంగ ముహూర్తానుసారం ముహూర్త ట్రేడింగ్ సెషన్ నిర్వహిస్తాయి. కానీ ఈసారి ముహూర్త సమయం మధ్యాహ్నం మార్చడంతో కొంత గందరగోళం నెలకొంది.

2025లో దీపావళి సీజన్ సందర్భంగా NSE,  BSE వరుసగా నాలుగు రోజులు మూసివేసి ఉంటుంది. అక్టోబర్ 19 (ధంతేరాస్, ఆదివారం), అక్టోబర్ 21 (దీపావళి, లక్ష్మీపూజ), అక్టోబర్ 22 (బలిప్రతిపాద), అక్టోబర్ 23 తేదీల్లో ఈక్విటీ, మల్టీ కమోడిటీ (MCX), కరెన్సీ డెరివేటివ్ మార్కెట్లు ట్రేడింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉండవు. ఈ సందర్భంలో ముహూర్త ట్రేడింగ్ ఒక ప్రత్యేక అవకాశం అందిస్తుంది.

ఈ సంవత్సరం ముహూర్త ట్రేడింగ్ సెషన్ అక్టోబర్ 21, దీపావళి రోజు, మధ్యాహ్నం 1:45 నుంచి 2:45 వరకు నిర్వహిస్తుంది. వాణిజ్య మార్పులు చేయడానికి మధ్యాహ్నం 2:55 వరకు సమయం ఇవ్వనుంది. ఈ ఒక గంట ప్రత్యేక సెషన్‌లో జరిగిన అన్ని ట్రేడ్స్ ఫుల్ సెటిల్‌మెంట్‌లో చేర్చుతారు.  ముహూర్త ట్రేడింగ్ కేవలం ట్రేడింగ్ సెషన్ మాత్రమే కాదు.. శుభప్రదమైన ప్రారంభానికి చిహ్నం కూడా. పెట్టుబడిదారులు ఈ సమయంలో ఈక్విటీ, కమోడిటీ డెరివేటివ్, కరెన్సీ డెరివేటివ్, ఈక్విటీ ఫ్యూచర్స్ & ఆప్షన్స్,  సెక్యూరిటీస్ లెండింగ్ & బారోయింగ్ (SLB) వంటి విభాగాల్లో వ్యాపారం చేయవచ్చు.

Also Read: Govt Pension Scheme: ఈ ఒక్క పని చేయండి చాలు.. మీ జీవిత భాగస్వామికి ప్రతి నెలా రూ. 5వేలు లభిస్తాయి..!!  

గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ముహూర్త ట్రేడింగ్ శుభప్రదంగానే ముగిసింది. గత 16 సంవత్సరాల్లో సెన్సెక్స్,  నిఫ్టీ 13 సార్లు గ్రీన్‌లో ముగిశాయి. 2024లో కూడా దీని ర్యాలీ కనిపించింది.  సెన్సెక్స్ 335 పాయింట్లు పెరిగి 79,724 వద్ద, నిఫ్టీ 99 పాయింట్లు పెరిగి 24,304 వద్ద ముగిశాయి. ఇది పెట్టుబడిదారులకు మంచి సంకేతంగా మారింది.

దీపావళి తర్వాత కూడా మార్కెట్ సెలవులు కొన్ని ముఖ్యమైన రోజులలో కొనసాగుతాయి. ఉదాహరణకు, నవంబర్ 5న ప్రకాష్ గురుపురబ్ (శ్రీ గురునానక్ దేవ్ జయంతి), డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ కారణంగా NSE, BSE ట్రేడింగ్ నిలిపివేసి ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపారులు ముందుగానే ఈ షెడ్యూల్‌ను గమనించి వ్యూహపూర్వకంగా వ్యాపారం చేయవచ్చు.

మొత్తానికి, దీపావళి ముహూర్త ట్రేడింగ్ పెట్టుబడిదారులకు శుభారంభం, మంచి మార్కెట్ అవకాశాలు,  ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ అనుభవాన్ని అందించే అవకాశంగా ఉంటుంది. సీజనల్ వ్యాపారం లేదా దీర్ఘకాల పెట్టుబడులకు ముందుగా షెడ్యూల్ తెలుసుకోవడం, వ్యూహరచనతో ముందడుగు వేయడానికి సహాయపడుతుంది.

Also Read: Gold Rate Today: తులం బంగారం ధర రూ. 1, 50,000..దీపావళి నాటికి  రూ. 1,80,000 పెరగడం ఖాయమేనా.. అక్టోబర్ 14వ తేదీ పసిడి ధరలు ఇవే..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

diwali muhurat tradingNSE BSE Trading Holidays 2025Diwali Stock Market Guide TeluguDiwali Investment TipsDiwali Trading Schedule

Trending News