Diwali Bonus: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 1.5 మిలియన్ల ఉద్యోగులకు దీపావళి బోనస్ ప్రకటించిన సర్కార్..!!

Yogi Govt Diwali Bonus: ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ శుభవార్త చెప్పారు . దీపావళి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బోనస్లు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నిర్ణయించారు. ఉద్యోగుల కృషి, అంకితభావానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూపే కృతజ్ఞతకు ఈ నిర్ణయం ప్రతీక అని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర పురోగతిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ప్రభుత్వం ప్రతి స్థాయిలో వారి సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బోనస్ను ఆర్థిక శాఖ ఆమోదించిందని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ బోనస్ను 30 రోజుల నెలవారీ జీతం ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. గరిష్ట నెలవారీ జీతం పరిమితి రూ. 7,000, ఫలితంగా అర్హత కలిగిన ప్రతి ఉద్యోగికి రూ. 6,908 ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
దీపావళికి ముందు ఉద్యోగులకు ఈ బోనస్ అందుతుంది. పే మ్యాట్రిక్స్ లెవల్ 8 (రూ. 47,600- రూ. 1,51,100) ఉద్యోగులు బోనస్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. అంటే నెలకు రూ. 47,000 నుండి రూ. 1.5 లక్షల మధ్య జీతం పొందుతున్న వారు ప్రయోజనం పొందుతారు. రాష్ట్ర నిధులతో నడిచే విద్యాసంస్థలు, స్థానిక సంస్థల ఉద్యోగులు కూడా ప్రయోజనం పొందుతారు.
బోనస్ చెల్లింపులు సకాలంలో జరిగేలా చూడాలని సీఎం యోగి అధికారులను ఆదేశించారు. దీపావళికి ముందు అక్టోబర్ రెండవ వారంలో చెల్లింపులు పంపిణీ చేయాలని భావిస్తున్నారు. తద్వారా ఉద్యోగులకు పండుగ సీజన్ కోసం అదనపు నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. సీఎం ఈ నిర్ణయం పరిపాలనలో కొత్త శక్తిని నింపింది. దీపావళి పట్ల ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అంకితభావం, సహకారాన్ని ప్రభుత్వం గౌరవిస్తోంది.
ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన (PMUY) కింద నమోదు చేసుకున్న 18.6 మిలియన్ల మహిళా లబ్ధిదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచిత LPG సిలిండర్ రీఫిల్ను అందిస్తోంది. లబ్ధిదారులు సిలిండర్ కోసం ముందుగానే చెల్లిస్తారు. పూర్తి ధరను తరువాత వారి లింక్ చేసిన బ్యాంకు ఖాతాలకు నేరుగా తిరిగి చెల్లిస్తారు.
