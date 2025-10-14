English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Car Offers 2025 on Diwali: ఈ కార్లపై బంపర్ ఆఫర్లు.. ఎగబడి కొంటున్న జనాలు

Car Offers 2025 on Diwali: ఈ కార్లపై బంపర్ ఆఫర్లు.. ఎగబడి కొంటున్న జనాలు

Diwali Car Offers 2025: కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి గుడ్‌న్యూస్. దీపావళి ఫెస్టివల్ నేపథ్యంలో కార్ల కంపెనీలు భారీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటిస్తున్నాయి. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై అదిరిపోయే ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయి. వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:39 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
5
Staff Selection Commission Notification
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
Car Offers 2025 on Diwali: ఈ కార్లపై బంపర్ ఆఫర్లు.. ఎగబడి కొంటున్న జనాలు

Diwali Car Offers 2025: దీపావళి సందర్భంగా బంపర్ ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు కార్ల కంపెనీలు రెడీ అయ్యాయి. ఇప్పటికే జీఎస్టీ తగ్గింపుతో కార్ల ధరలు మార్పులు చోటు చేసుకోగా.. ఇప్పుడు కంపెనీలు డిస్కౌంట్ ఆఫర్లతో ముందుకువచ్చాయి. టాటా మోటార్స్ , కియా, హ్యుందాయ్, హోండా తదితర కార్ల కంపెనీలు మోడళ్లను బట్టి కార్లపై డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు ప్రకటించాయి. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై రూ.5 వేల నుంచి రూ.7 లక్షల వరకు ఆదా పొందవచ్చు. ఏ కార్లపై ఎంత ఆఫర్లు ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

టాటా మోటార్స్ దీపావళి సందర్భంగా ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ (ICE) కార్లపై నగదు, ఎక్స్‌ఛేంజ్‌ బోనస్‌ కలిపి ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా టాటా గ్రూప్ ఉద్యోగులకు ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై అదనపు కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఆఫర్లు ఎంపిక చేసిన వేరియంట్‌లపై మాత్రమే ఉంటాయి.

==> టియాగో: రూ.15 వేల నగదు + రూ.15 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్‌
==> ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: డిస్కౌంట్ లేదు
==> పంచ్: రూ.5 వేల నగదు + రూ.15 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> నెక్సాన్: రూ.10 వేల నగదు + రూ.15 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> కర్వ్: రూ.20 వేల నగదు + రూ.20 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> హారియర్ (ఫియర్‌లెస్ X): రూ.25 వేల నగదు + రూ.25 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> సఫారీ (అకంప్లిష్డ్ X): రూ.25 వేల నగదు + రూ.25 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్

కియా దీపావళి ఆఫర్లు ఇలా..

==> సోనెట్: రూ.10 వేల నగదు + రూ.20 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్ + రూ.15 వేల కార్పొరేట్
==> సెల్టోస్: రూ.30 వేల నగదు + రూ.30 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్ + రూ.15 వేల కార్పొరేట్
==> సైరోస్: రూ.35 వేల నగదు + రూ.30 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్ + రూ.15 వేల కార్పొరేట్
==> కేరెన్స్ క్లావిస్: రూ.30 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్ + రూ.20 వేల లాయల్టీ + రూ.15 వేల కార్పొరేట్
==> కార్నివాల్: రూ.1 లక్ష ఎక్స్‌ఛేంజ్ + రూ.15 వేల కార్పొరేట్

హ్యుందాయ్ దీపావళి ఇలా..
 
==> గ్రాండ్ i10 నియోస్: రూ.25 వేలు (పెట్రోల్) / రూ.30 వేలు (CNG) + రూ.25 వేల వరకు ఎక్స్‌ఛేంజ్ + రూ.5 వేల కార్పొరేట్
==> ఆరా: రూ.15 వేలు + రూ.10 వేల వరకు ఎక్స్‌ఛేంజ్ + రూ.5 వేలు కార్పొరేట్
==> ఎక్స్‌టర్: రూ.25 వేల వరకు (నాన్ ప్రో ప్యాక్) / రూ.20 వేల (ప్రో ప్యాక్) + రూ.20 వేల వరకు ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> i20: రూ.25 వేల వరకు (MT), రూ.20 వేలు (IVT) + రూ.25 వేల వరకు ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> Venue 1.2: రూ.30 వేల నగదు + రూ.15 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> Venue టర్బో: రూ.10 వేల నగదు + రూ.15 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> వెర్నా: రూ.20 వేల నగదు + రూ.10 వేల కార్పొరేట్ + రూ.20 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> క్రెటా: రూ.5 వేల స్క్రాపేజ్ బోనస్
==> అల్కాజార్: రూ.30 వేల నగదు + రూ.30 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> టక్సన్: రూ.30 వేల నగదు + రూ.60 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్
==> Ioniq5 (నా 2024): రూ.7 లక్షల

హోండా కార్ల దీపావళి ఆఫర్లు ఇలా..

==> అమేజ్ 3rd Genaration: రూ.67 వేల వరకు ప్రయోజనాలు
==> City: రూ.1.27 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు (రూ.25 వేల ఎక్స్‌ఛేంజ్, రూ.4 వేల లాయల్టీ, రూ.35 వేల హోండా-టు-హోండా ఎక్స్‌ఛేంజ్, కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలు, రూ.28 వేల విలువైన 7 సంవత్సరాల వారంటీ)
==> ఎలివేట్ MT: రూ.1.32 లక్షల వరకు (నగదు + ఎక్స్‌ఛేంజ్ + లాయల్టీ + కార్పొరేట్ + హోండా-టు-హోండా లాయల్టీ ఎక్స్‌ఛేంజ్)
==> సిటీ eHEV హైబ్రిడ్: 7 సంవత్సరాల వారంటీ  

(గమనిక: ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఆయా రాష్ట్రాలు, నగరాలు, డీలర్‌షిప్‌లను బట్టి మారుతాయి. మీకు నచ్చిన కారును తీసుకునే ముందు ఈ ఆఫర్ల గురించి స్థానిక డీలర్‌తో అడిగి తెలుసుకోండి.)

Also Read: EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!   

Also Read: LG India IPO: ఐపీఓ మార్కెట్‌లో ఎల్‌జీ సంచలనం..  లిస్టింగ్ రోజే 53శాతం జంప్..  ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Car Offers 2025Latest Car OffersCar OffersDiwali Car Offers 2025

Trending News