Diwali Deals: దీపావళి బోనాంజా..ఈ కార్లపై రూ. 3 లక్షల తగ్గింపు..ఆలస్యం చేసిన ఆశాభంగం!

Diwali Car Deals: దీపావళికి కారు కొనడానికి మీరు సిద్ధమవుతున్నారా? మారుతి, కియా, హోండా, స్కోడా వంటి అనేక కార్ల కంపెనీలు తమ కార్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. కొన్ని కార్లు మూడు లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. ఆ కార్ల వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దీపావళి పండుగకు కొత్త కారు కొనాలని ప్రజలు చాలా ప్లాన్లు వేసుకుంటారు. ఆ రోజున ఏ కారు కొనాలో ఆలోచిస్తారు. అలాంటి వారికి శుభవార్త. చాలా కార్ కంపెనీలు తమ కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించాయి. కొన్ని కార్ మోడల్స్పై 3 లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. మారుతి, కియా, హోండా, వోక్స్వ్యాగన్, స్కోడా వంటి మన దేశంలోని ప్రముఖ కంపెనీలు దీపావళికి భారీ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి.
మారుతి బాలెనో: ఈ దీపావళికి మారుతి బాలెనో డెల్టా AMT మోడల్ వినియోగదారులకు రూ.1.05 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.20,000 నగదు తగ్గింపు, రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.55,000 విలువైన రీగల్ కిట్ ఉన్నాయి. మారుతి ఇన్విక్టో ఆల్ఫా మోడల్ రూ.1.40 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. కియా సోనెట్ మోడల్ రూ.1.03 లక్షల వరకు ఆఫర్లను ప్రకటించింది.
హోండా సిటీ కారు: హోండా సిటీ కూడా ఓ ఫేమస్ బ్రాండెండ్ కారు. ఈ కారు రూ. 1.27 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లతో లభిస్తుంది. హోండా ఎలివేట్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, కియా సెల్టోస్, వోక్స్ వాగన్ టైగన్ వంటి మోడళ్లపై రూ. 1.5 లక్షల నుండి రూ. 1.8 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లతో లభిస్తుంది. కొన్ని మోడళ్లపై స్క్రాపేజ్ బోనస్లు, కార్పొరేట్ ఆఫర్లు, భారీ తగ్గింపులు కూడా ఉన్నాయి.
స్కోడా కార్లు: స్కోడా స్లావియా, కుషాక్, మహీంద్రా XUV400, మహీంద్రా మరాజ్జో వంటి మోడళ్లపై రూ.2.5 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ప్రత్యేకంగా, మరాజ్జోపై రూ.3 లక్షల ప్రత్యక్ష నగదు తగ్గింపు అందజేస్తున్నారు. ఈ దీపావళికి కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇది బంపర్ ఆఫర్.
Also Read: Finance Minister: దీపావళికి మరో జాక్పాట్..54 వస్తువుల రేట్లు తగ్గించిన మోదీ సర్కార్..నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటన!
Also Read: Sugarcane Juice: వారానికి ఒకగ్లాసు తాగితే అమృతం తాగినట్టే..రోగాలు అన్నీ ఇంటి బయటే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook