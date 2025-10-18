English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Diwali Deals: దీపావళి బోనాంజా..ఈ కార్లపై రూ. 3 లక్షల తగ్గింపు..ఆలస్యం చేసిన ఆశాభంగం!

Diwali Deals: దీపావళి బోనాంజా..ఈ కార్లపై రూ. 3 లక్షల తగ్గింపు..ఆలస్యం చేసిన ఆశాభంగం!

Diwali Car Deals: దీపావళికి కారు కొనడానికి మీరు సిద్ధమవుతున్నారా? మారుతి, కియా, హోండా, స్కోడా వంటి అనేక కార్ల కంపెనీలు తమ కార్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. కొన్ని కార్లు మూడు లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. ఆ కార్ల వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 18, 2025, 08:05 PM IST

Trending Photos

Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Diwali Deals: దీపావళి బోనాంజా..ఈ కార్లపై రూ. 3 లక్షల తగ్గింపు..ఆలస్యం చేసిన ఆశాభంగం!

Diwali Car Deals: దీపావళికి కారు కొనడానికి మీరు సిద్ధమవుతున్నారా? మారుతి, కియా, హోండా, స్కోడా వంటి అనేక కార్ల కంపెనీలు తమ కార్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. కొన్ని కార్లు మూడు లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. ఆ కార్ల వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

దీపావళి పండుగకు కొత్త కారు కొనాలని ప్రజలు చాలా ప్లాన్లు వేసుకుంటారు. ఆ రోజున ఏ కారు కొనాలో ఆలోచిస్తారు. అలాంటి వారికి శుభవార్త. చాలా కార్ కంపెనీలు తమ కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించాయి. కొన్ని కార్ మోడల్స్‌పై 3 లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. మారుతి, కియా, హోండా, వోక్స్‌వ్యాగన్, స్కోడా వంటి మన దేశంలోని ప్రముఖ కంపెనీలు దీపావళికి భారీ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి.

మారుతి బాలెనో: ఈ దీపావళికి మారుతి బాలెనో డెల్టా AMT మోడల్ వినియోగదారులకు రూ.1.05 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.20,000 నగదు తగ్గింపు, రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.55,000 విలువైన రీగల్ కిట్ ఉన్నాయి. మారుతి ఇన్విక్టో ఆల్ఫా మోడల్ రూ.1.40 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. కియా సోనెట్ మోడల్ రూ.1.03 లక్షల వరకు ఆఫర్లను ప్రకటించింది.

హోండా సిటీ కారు: హోండా సిటీ కూడా ఓ ఫేమస్ బ్రాండెండ్ కారు. ఈ కారు రూ. 1.27 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లతో లభిస్తుంది. హోండా ఎలివేట్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, కియా సెల్టోస్, వోక్స్ వాగన్ టైగన్ వంటి మోడళ్లపై రూ. 1.5 లక్షల నుండి రూ. 1.8 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లతో లభిస్తుంది. కొన్ని మోడళ్లపై స్క్రాపేజ్ బోనస్‌లు, కార్పొరేట్ ఆఫర్‌లు, భారీ తగ్గింపులు కూడా ఉన్నాయి.

స్కోడా కార్లు: స్కోడా స్లావియా, కుషాక్, మహీంద్రా XUV400, మహీంద్రా మరాజ్జో వంటి మోడళ్లపై రూ.2.5 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ప్రత్యేకంగా, మరాజ్జోపై రూ.3 లక్షల ప్రత్యక్ష నగదు తగ్గింపు అందజేస్తున్నారు. ఈ దీపావళికి కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇది బంపర్ ఆఫర్.

Also Read: Finance Minister: దీపావళికి మరో జాక్‌పాట్..54 వస్తువుల రేట్లు తగ్గించిన మోదీ సర్కార్..నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటన!

Also Read: Sugarcane Juice: వారానికి ఒకగ్లాసు తాగితే అమృతం తాగినట్టే..రోగాలు అన్నీ ఇంటి బయటే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Diwali car offersDiwali Car Offers 2025diwali maruti offers 2025Diwali hyundai offerDiwali tata car offer

Trending News