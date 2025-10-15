Diwali Gift For Students: దీపావళికి ముందే 5.5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న సర్కార్.. ఖాతాల్లో డబ్బు జమ..!

Yogi Government's Diwali Gift To Students: ఉత్తరప్రదేశ్ విద్యార్థులకు యోగి సర్కార్ మరో శుభవార్తను అందించింది. రాష్ట్రంలో చదువుకుంటున్న 9వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు ఉన్న విద్యార్థులకు అక్టోబర్ 17న స్కాలర్షిప్లు పంపిణీ చేయనుంది. ఈ కార్యక్రమం రాజధాని లక్నోలోని లోక్ భవన్లో జరుగనుంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వయంగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై, విద్యార్థుల చేతుల్లో స్కాలర్షిప్ సర్టిఫికెట్లను అందజేయనున్నారు.
ఈ సారి సుమారు 5.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దిశగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం పట్ల తల్లిదండ్రులు, పాఠశాలలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. గత సెప్టెంబర్లోనే యోగి సర్కార్ 3.96 లక్షల మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు మంజూరు చేసింది. ఈసారి మరింత విస్తృతంగా, మరింత వేగంగా పంపిణీకి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వేదికపై 12 మంది ప్రతినిధి విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ సర్టిఫికెట్లు అందజేయనున్నారు. వీరిలో షెడ్యూల్డ్ కులాలు, సాధారణ వర్గం, ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల నుండి ముగ్గురు విద్యార్థులు, మైనారిటీ కమ్యూనిటీల నుండి ఇద్దరు, షెడ్యూల్డ్ తెగల నుండి ఒక విద్యార్థి ఉన్నారు. ఇది సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించాలనే యోగి సర్కార్ సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి. అధికారులు, సిబ్బంది పాఠశాలలతో సమన్వయం చేస్తూ విద్యార్థుల వివరాలను ధృవీకరించారు. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈసారి విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసిన కొద్దికాలంలోనే స్కాలర్షిప్లను అందుకునేలా కొత్త వ్యవస్థను ప్రభుత్వం అమలు చేసింది. ఇదే మొదటిసారి ఇంత వేగవంతమైన విధానంలో స్కాలర్షిప్లు మంజూరు అవుతున్నాయి.
ఇక ఈ కార్యక్రమంతో ఆగకుండా, వచ్చే నెలలలో కూడా కొనసాగింపు చర్యలు ఉంటాయి. 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి మిగిలిన 5.86 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మార్చి నాటికి స్కాలర్షిప్లు అందించాలనే ప్రణాళికను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. అంతేకాకుండా, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు కూడా దశలవారీగా స్కాలర్షిప్లు అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తు పట్ల ఈ విధంగా కట్టుబడి ఉన్న యోగి సర్కార్, ఉత్తరప్రదేశ్ విద్యా రంగాన్ని కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పేద, వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులు చదువును కొనసాగించేందుకు బలమైన ఆర్థిక మద్దతు పొందుతారు.
