Gold Rate: కేవలం రూ. 10,000కే 10 గ్రాముల బంగారం! అది కూడా హాల్‌మార్క్‌తో..!

Diwali Gold Rate 2025: బంగారం ధర నిరంతరం పెరుగుతోంది. దీని కారణంగా వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈరోజుల్లో ప్రజలకు బంగారం అందని ద్రాక్షగా మారింది. ఈ క్రమంలో మీకు ఓ శుభవార్త చెప్పనున్నాం. కేవలం రూ. 10 వేల ధరకే బంగారం ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. అది కూడా హాల్‌మార్క్‌తో అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 12, 2025, 12:45 PM IST

Diwali Gold Rate 2025: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.25 లక్షలు పెరిగింది. ధరల పెరుగుదల కారణంగా బంగారు ఆభరణాలు కొనేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ క్రమంలో కొందరు 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఆభరాణాలను ధరించేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. కానీ మీరు ఇప్పుడు అలా చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు కేవలం రూ.10,000 కు బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
అవును.. మీరు విన్నది నిజమే. రూ.10 వేల రూపాయలకే బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చు. స్వచ్ఛమైన బంగారం 24 క్యారెట్లు.. ఇందులో 99.99 శాతం బంగారం ఉంటుంది. తరువాత 22 క్యారెట్ల బంగారం వస్తుంది. ఇందులో 91.60% బంగారం ఇతర లోహాలు ఉంటాయి. 20 క్యారెట్ల బంగారంలో 83.30% బంగారంతో పాటు 16.70% ఇతర లోహాలను కలుపుతారు. చాలా ఆభరణాలు 18 క్యారెట్ల బంగారంతో తయారు చేస్తారు. ఇది 75 శాతం బంగారం, 25 శాతం ఇతర లోహాలతో తయారు చేస్తున్నారు.

9 క్యారెట్ల బంగారం అంటే ఏమిటి? 
ఇప్పుడు 9 క్యారెట్ల బంగారం గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇందులో మీరు ఇప్పుడు కేవలం 10 వేల రూపాయలకే నగలు పొందవచ్చు. నేడు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు లక్ష 20 వేల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. దీని కారణంగా చాలా మంది 9 క్యారెట్ల బంగారం కొనడానికి ప్రజలు చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. ఖరీదైన బంగారు ఆభరణాలను కొనలేని కస్టమర్లు. అయితే వారు ఆఫీసు, పండుగలు, వేడుకలకు బంగారు ఆభరణాలను కొనాలనుకుంటున్నారు. 9 క్యారెట్ల బంగారం వారికి మంచి ఎంపికగా మారింది. 9 క్యారెట్ల బంగారంలో 37.5% స్వచ్ఛమైన బంగారం, 62.5% ఇతర లోహాలు ఉంటాయి.

10 గ్రాముల ధర ఎంత?
ఇప్పుడు మీరు రూ. 10,000 కి బంగారు ఆభరణాలను ఎలా పొందాలో ఆలోచిస్తున్నారా? దాని కోసం, మీరు 9 క్యారెట్ల బంగారం ధర తెలుసుకోవాలి. 9 క్యారెట్ల బంగారం ప్రస్తుత ధర 10 గ్రాములు దాదాపు రూ. 40,000. మీరు 5 గ్రాముల ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తే, మీరు దానిని రూ. 20,000 కి పొందవచ్చు. 2.5 నుండి 3 గ్రాముల బరువున్న చెవిపోగులు లేదా ఉంగరాలు రూ. 10,000, రూ. 12,000 మధ్య దొరుకుతాయి.

9 క్యారెట్ల బంగారానికి హాల్‌మార్క్ తప్పనిసరి
జూలై 2025 నుండి 9 క్యారెట్ల బంగారం హాల్‌మార్క్ తప్పనిసరి అయింది. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) ఈ విషయంలో ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. ఇప్పుడు, 9 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాలను హాల్‌మార్క్ లేకుండా విక్రయించకూడదు. హాల్‌మార్క్ స్వచ్ఛతకు హామీ ఇస్తుంది.

