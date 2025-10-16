English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Best Payment Option for Diwali Shopping: మరో మూడు రోజుల్లో దీపావళి పండుగ రాబోతుంది. ఇప్పుడూ ప్రతి ఒక్కరూ షాపింగ్‌కి వెళ్తుంటారు. అయితే ఈ సమయంలో మీరు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు.. క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు లేదా యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపు చేస్తూ ఉంటారి. మరి ఈ దీపావళికి ఈ మూడింటిలో దేనితో షాపింగ్‌ చేస్తే మీకు ఎక్కువగా లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది.. అలాగే పండగ ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్, క్యాష్‌బ్యాక్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 16, 2025, 03:13 PM IST

Best payment method for Diwali discounts: ఈ దీపావళి సీజన్‌లో అందరూ షాపింగ్‌కి వెళ్లి కొత్త బట్టలు, బంగారు జ్యువెలరీ, ఇంట్లోకి వస్తువులు కొంటూ ఉంటారు. ఈ పండగ సీజన్లో అమ్మకందారులు.. వివిధ ఆఫర్లు ప్రకటిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా క్రెడిట్‌ కార్డులుపై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు ఇస్తుంటారు. దీంతో చాలా మంది క్రెడిట్‌ కార్డులతో షాపింగ్‌ చేస్తుంటారు. అలాగే మరికొంత మంది డెబిట్‌ కార్డులు, యూపీఐలతో తమ షాపింగ్‌ చేస్తారు.  

డెబిట్ కార్డులు.. 
డెబిట్ కార్డులు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుండి నేరుగా డబ్బును తీసివేస్తాయి. అవి మీ బడ్జెట్ పరిధిలో ఉండటానికి, అప్పులు లేకుండా ఉండటానికి అనువైనవి. వడ్డీ ఛార్జీలు కూడా ఉండవు. అందుబాటులో ఉన్న నిధులకే ఖర్చును పరిమితం చేయడం ద్వారా బడ్జెట్ రూపకల్పనలో సహాయం చేయండి. పరిమిత రివార్డులు, క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌లు. UPI చెల్లింపులు పెరగడం వల్ల వినియోగం తగ్గింది. రోజువారీ కొనుగోళ్లకు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణను కాపాడుకోవడానికి డెబిట్ కార్డులు ఉత్తమమైనవి. 

ఈ డెబిట్ కార్డులపై డిస్కౌంట్స్.. 
SBI, యాక్సిస్, RBL ఇతరులు ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై 10 శాతం వరకు తక్షణ తగ్గింపును అందిస్తున్నాయి. డెబిట్ కార్డులు రోజువారీ ఖర్చులకు, బడ్జెట్‌లో ఉండటానికి మంచివి.

క్రెడిట్ కార్డులు.. 
క్రెడిట్ కార్డులు మీరు ఒక నిర్దిష్ట పరిమితి వరకు డబ్బును అప్పుగా తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తాయి, మీరు దానిని తరువాత తిరిగి చెల్లిస్తారు. చాలా కార్డులు ముఖ్యంగా పండుగ సీజన్లలో రివార్డులు, క్యాష్‌బ్యాక్, డిస్కౌంట్‌లను అందిస్తాయి. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై 10 శాతం వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ అందిస్తున్నాయి. వివిధ కొనుగోళ్లపై రివార్డ్ పాయింట్లు కూడా ఉంటాయి. అధిక ధర కలిగిన వస్తువులకు EMI ఆప్షన్‌ కూడా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఉపకరణాలు లేదా బహుమతులు వంటి పెద్ద వస్తువులకు క్రెడిట్ కార్డులు ఉత్తమమైనవి. 

ఈ క్రెడిట్ కార్డులపై డిస్కౌంట్స్.. 
SBI, HDFC, Kotak వంటి బ్యాంకులు ఎలక్ట్రానిక్స్, ఉపకరణాలపై 10 శాతం వరకు క్యాష్‌బ్యాక్, తక్షణ డిస్కౌంట్లు, 0 డౌన్‌పేమెంట్‌ EMI అందిస్తున్నాయి.

UPI (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్)..
మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఉపయోగించి తక్షణమే బ్యాంక్-టు-బ్యాంక్ బదిలీలను అనుమతిస్తుంది. ఇది ఆన్‌లైన్,ఆఫ్‌లైన్ లావాదేవీలు రెండింటికీ విస్తృతంగా ఆమోదించబడింది. వడ్డీ ఛార్జీలు లేకుండా తక్షణ లావాదేవీలు జరిపేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. కొన్ని యాప్‌లు క్యాష్‌బ్యాక్, రివార్డులను అందిస్తాయి. అయితే క్రెడిట్ కార్డులు అందించే వాటి కంటే రివార్డులు సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటాయి. అన్ని లావాదేవీలు క్యాష్‌బ్యాక్‌కు అర్హత పొందకపోవచ్చు. 

UPI చెల్లింపులు..
HIM, Kiwi, ఇతర UPI యాప్‌లు క్యాష్‌బ్యాక్, పండుగ డీల్‌లను అందిస్తాయి. కొన్ని యాప్‌లు సౌలభ్యం, బహుమతులు రెండింటినీ అందించడానికి UPIని క్రెడిట్ కార్డ్‌లతో లింక్ చేస్తాయి, ఇది త్వరిత, చిన్న లేదా మధ్యస్థ చెల్లింపులకు అనువైనదిగా చేస్తుంది.

మొత్తంగా, మీ ఖర్చు పరిమితి, రివార్డుల అవసరం ఆధారంగా ఎంచుకోండి. బడ్జెట్‌లో ఉండాలంటే డెబిట్ కార్డు.. ఎక్కువ ఆఫర్లు కావాలంటే క్రెడిట్ కార్డు.. ఈజీగా పేమెంట్ చేయాలనుకుంటే యూపీఐ ఎంచుకోవచ్చు. ఈ దీపావళిలో స్మార్ట్‌గా షాపింగ్ చేసి ప్రయోజనం పొందండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Diwali Shopping Offers 2025Best Payment Method For Diwali Discountscredit cardDebit cardCredit Card Diwali Offers

