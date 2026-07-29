Dmart Medicals: ప్రముఖ రిటైల్ సంస్థ డీమార్ట్ ఫార్మసీ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇప్పటికే నిత్యావసర వస్తువులు, కిరాణా, గ్రుహోపకరణాల విక్రయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన డీమార్ట్ ఇప్పుడు ఔషధాల విక్రయ విభాగంపై ఫోకస్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. వినియోగదారులకు మందులపై సుమారు 20శాతం వరకు డిస్కౌంట్ అందించే ప్లాన్ ను సంస్థ రూపొందించినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పెరుగుతున్న మందుల ధరల దృష్ట్యా, రాయితీతో కూడిన మందులు సామాన్య ప్రజలకు కొంత ఆర్థిక ఉపశమనాన్ని అందించగలవు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతూ, ప్రతినెలా మందులు కొనుగోలు చేసే రోగులకు ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఫార్మసీ రంగంలో DMart బ్రాండ్పై వినియోగదారులకు ఇప్పటికే ఉన్న నమ్మకం కూడా ఈ కంపెనీకి ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది.
అయితే, అనేక ప్రధాన మెడికల్ చైన్లు మరియు ఆన్లైన్ ఫార్మసీలు ఇప్పటికే ఫార్మసీ రంగంలో సేవలను అందిస్తున్నాయి. ఈ పోటీ మధ్య, DMart తక్కువ ధరలు, నాణ్యమైన సేవ మరియు మందుల సులభ లభ్యతపై దృష్టి సారిస్తే, అది ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. ఫార్మసీల కోసం ప్రత్యేకంగా కొత్త స్టోర్లను తెరవడానికి భారీగా పెట్టుబడి పెట్టే బదులు, డిమార్ట్ ఒక తెలివైన ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చింది. ఇది తన ప్రస్తుత హైపర్మార్కెట్లలో స్థలాన్ని కేటాయించి, 'షాప్-ఇన్-షాప్' నమూనాలో ఫార్మసీ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ (MMR)లోని ఎంపిక చేసిన డిమార్ట్ స్టోర్లలో ఈ మెడికల్ కౌంటర్లను ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ప్రారంభించింది.
ఈ కొత్త చొరవకు వినియోగదారుల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. డిమార్ట్కు ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 503 స్టోర్లు ఉన్నాయి. ఈ భారీ నెట్వర్క్ను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, డిమార్ట్ కస్టమర్ అక్విజిషన్ కాస్ట్స్ (CAC) అదనపు అద్దె భారం వంటి సవాళ్లను సులభంగా అధిగమిస్తోంది. DMart ఈ సేవలను అధికారికంగా ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తుందనే దానిపై స్పష్టమైన ప్రకటన ఏదీ రానప్పటికీ, ఫార్మసీ రంగంలోకి కంపెనీ ప్రవేశిస్తోందన్న వార్త వినియోగదారులలో.. మార్కెట్ వర్గాలలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. సరసమైన ధరలకు నాణ్యమైన మందులను అందించడం ద్వారా, ఆరోగ్య సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు కావచ్చు.
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