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ఫార్మసీ రంగంలోకి డిమార్ట్ ఎంట్రీ.. మెడిసిన్స్‌పై ఏకంగా 20శాతం డిస్కౌంట్

Dmart Medicals: ప్రముఖ రిటైల్ సంస్థ డీమార్ట్ ఫార్మసీ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇప్పటికే నిత్యావసర వస్తువులు, కిరాణా, గ్రుహోపకరణాల విక్రయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన డీమార్ట్ ఇప్పుడు ఔషధాల విక్రయ విభాగంపై ఫోకస్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:24 PM IST
ఫార్మసీ రంగంలోకి డిమార్ట్ ఎంట్రీ.. మెడిసిన్స్‌పై ఏకంగా 20శాతం డిస్కౌంట్
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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