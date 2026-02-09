DMart Discounts Today: ఇంట్లో రోజూ వాడే సోపు, షాంపూ, టూత్పేస్ట్ నుంచి మొదలుకుని పప్పులు, బియ్యం, నూనె, మసాలాల వరకు అన్నీ ఒకేచోట దొరుకుతాయి. అంతేకాదు ధరలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే నెలవారీ షాపింగ్ చేయాలంటే చాలా మందికి డీమార్ట్ ఫస్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది.
పండగలు, పబ్బాలు వచ్చినప్పుడు అయితే డీమార్ట్లో సందడి అంతా ఇంతా కాదు. జనాలతో స్టోర్ నిండిపోతుంది. కుటుంబంతో కలిసి హాయిగా షాపింగ్ చేయవచ్చు. బట్టలు, కిచెన్ సరుకులు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, స్కూల్ అవసరాలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ వరకు అన్నీ అక్కడే లభిస్తాయి. ఒకే చోట అన్ని వస్తువులు కొనేసి ఇంటికి వెళ్లొచ్చు. అదే డీమార్ట్ ప్రత్యేకత.
ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి నెల కావడంతో డీమార్ట్ మరింత ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా వాలెంటైన్స్ వీక్.. సందర్భంగా డిస్కౌంట్లను భారీగా పెంచింది. రోజ్ ఫ్లవర్స్, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, చాక్లెట్లు వంటి వాటిపై ఏకంగా 70 నుంచి 80 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇచ్చింది. ఇలాంటి ఆఫర్లు చూస్తే జనాలు డీమార్ట్కి వెళ్లకుండా ఎలా ఉంటారు?
చాక్లెట్లపై అయితే విపరీతమైన ఆఫర్లు పెట్టారు. పిల్లలు ఇష్టపడే చాక్లెట్లు చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. అలాగే గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, టెడ్డీ బేర్లు, షో పీసులు కూడా డిస్కౌంట్లో దొరుకుతున్నాయి. అమ్మాయిలకు అవసరమైన హ్యాండ్ బ్యాగులపై కూడా మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
ఇలాంటి అవకాశాలు తరచూ రావు. అందుకే ఒకసారి డీమార్ట్కు వెళ్లి ఆఫర్లు చూసి అవసరమైనవి కొనేసుకుంటే మంచిదని చాలా మంది చెబుతున్నారు. తక్కువ ధరలకు మంచి క్వాలిటీ వస్తువులు కావాలంటే డీమార్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని మరోసారి నిరూపిస్తోంది.
