Dmart Popcorn Revenue Growth: ఇతర కిరాణా దుకాణాలతో పోలిస్తే, DMart అనేది అన్ని సౌకర్యాలతో కూడిన ప్రదేశం. ఇక్కడ కిరాణా సామాగ్రి నుండి నిత్యావసర వస్తువుల వరకు ప్రతిదీ తగ్గింపు ధరలకు లభిస్తుందనే ఉద్దేశం ప్రజల్లో ఉంది. గృహోపకరణాలు, కర్టెన్లు, షీట్లు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు కూడా ఇక్కడ చాలా తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి. అందుకే మీరు DMartలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత.. ఎంత సమయం గడిచిపోతుందో మీకు తెలియదు. అది గంట, రెండు గంటలు, మూడు గంటలు... ఇలా సాగిపోతూనే ఉంటుంది.
వస్తువుల అమ్మకాలను పెంచే వ్యూహం...
DMart చౌక ధరలకు వస్తువులను అందిస్తున్నప్పటికీ, వారి వినియోగాన్ని పెంచడానికి కొన్ని వాణిజ్య పద్ధతులను కూడా అవలంబించడం గమనించదగ్గ విషయం. DMart వినియోగదారులకు ఇష్టమైన వస్తువులను అతి తక్కువ ధరలకు అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా వారిని ఆకర్షించడంలో గొప్ప బిజినెస్ జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతుల్లో ఒకటి DMartలో అవసరమైన వస్తువులతో పాటు బయట లభించే రుచికరమైన పాప్కార్న్, ఐస్ క్రీమ్.
పాప్కార్న్, ఐస్ క్రీం ఎవరు అమ్ముతారు?
పెద్దలు గృహోపకరణాలు లేదా గృహోపకరణాలను కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతుండగా, తల్లిదండ్రులతో కలిసి డీమార్ట్కు వచ్చే పిల్లలు బొమ్మలు, ముఖ్యంగా షాపింగ్ సెంటర్ వెలుపల విక్రయించే పాప్కార్న్, ఐస్ క్రీమ్స్ కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతారు. ఈ షాపింగ్ సెంటర్ను సందర్శించే పిల్లల సంఖ్య పెరుగుతుండటాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని.. డీమార్ట్ దీనిని ఖచ్చితంగా గమనించి, ప్రతి బ్రాంచ్ వెలుపల పాప్కార్న్, ఐస్ క్రీమ్ వంటి స్నాక్స్, అంటే డ్రై ఫుడ్ను సరసమైన ధరలకు అమ్మడం ప్రారంభించింది. ఇది పిల్లల దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాకుండా మంచి బిజినెస్ చేస్తుంది.
డీమార్ట్లో ఐస్ క్రీమ్ రూ.20 నుంచి 30 మధ్య, పాప్కార్న్ రూ.10 నుంచి 30 మధ్య లభిస్తుంది. అక్కడ చేసే కొనుగోళ్లతో పోలిస్తే ఈ ధర చాలా తక్కువగా ఉండటంతో.. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు వీటిని కొనిస్తున్నారు. పిల్లలే మాత్రమే కాదు, పెద్దలు కూడా ఈ ఆహారాలను ఆస్వాదిస్తారు. ఇవన్నీ ఈ వస్తువుల వినియోగం, డిమాండ్పై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఇది డీమార్ట్ మొత్తం ఆదాయంపై ప్రత్యక్ష, సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ వస్తువులు డీమార్ట్ అధికారం కింద అమ్ముడవుతాయి. దీని కారణంగా, వాటిని విక్రయించే వ్యక్తులు భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, ఒకే రకమైన రుచిని కలిగి ఉంటాయి.
అమ్మకాలను పెంచడానికి DMart ప్రధాన వ్యూహం ఏమిటి?
DMart వినియోగదారులకు వివిధ రకాల వస్తువులను (కిరాణా, గృహోపకరణాలు, దుస్తులు) తక్కువ ధరలకు అందిస్తుంది. అదే సమయంలో కుటుంబాలను ఆకర్షించడానికి షాపింగ్ అనుభవాన్ని ఆహ్లాదకరంగా మారుస్తుంది. ఇందులో స్టోర్ వెలుపల స్నాక్స్ అమ్మడం కూడా ఉంటుంది. ఇది కస్టమర్ సమయం, మొత్తం కొనుగోళ్లను పెంచుతుంది.
DMart దుకాణాల వెలుపల పాప్కార్న్, ఐస్ క్రీం ఎందుకు అమ్ముతారు?
చిన్న పిల్లలను ఆకర్షించడమే ఈ వ్యూహం. కుటుంబంతో కలిసి షాపింగ్ చేసేటప్పుడు, పిల్లలు బొమ్మల మాదిరిగానే స్నాక్స్ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. దీని వలన తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి వీటిని కొనడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
ఈ స్నాక్ సేల్ DMart ఆదాయాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
ఈ సేల్ DMart మొత్తం ఆదాయానికి సానుకూలంగా దోహదపడుతుంది. ఉదాహరణకు.. FY-22లో, అవెన్యూ ఫుడ్ ప్లాజా (DMart అనుబంధ సంస్థ) ఈ సేల్ నుండి రూ. 43 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. రూ. 53 లక్షల లాభాన్ని ఆర్జించింది.
