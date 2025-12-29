Dmart: డీమార్ట్..ఈ పేరు వినగానే ఠక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తక్కువ ధరలకు వస్తువులు లభిస్తాయని. సామాన్యుల నుంచి మధ్య తరగతి వరకు అందరూ డీమార్ట్ లోనే షాపింగ్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజూ అనేక రకాల వస్తువులపై డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు లభిస్తాయి. అంతేకాదు అన్ని రకమైన వస్తువులు, ఇతర సూపర్ మార్కెట్ల కంటే తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి. మార్ట్ మొత్తం తిరుగుతూ అవసరమైన వస్తువులన్నీ ఒకేచోట కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీన్ని క్యాష్ చేసుకున్న డీమార్ట్ దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని స్టోర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. తక్షణ లాభాలకన్నా దీర్ఘకాలిక వృద్ధిపై దృష్టి పెట్టి భారీ స్టోర్ విస్తరణను కొనసాగిస్తోంది. జియో మార్ట్, బ్లింకెట్ వంటి యాప్స్ దూకుడు చూపిస్తున్న వేళ డీమార్ట్ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని.. CLSA నివేదిక పేర్కొంది.
CLSA ఇండియా విడుదల చేసిన తాజా వీకెండర్ ఆల్ థింగ్స్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం.. భారతీయ రిటైల్ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న డీమార్ట్ (DMart) తక్షణ లాభాలకన్నా దీర్ఘకాలిక వృద్ధికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఇందుకోసం సంస్థ భారీ స్థాయిలో స్టోర్ విస్తరణ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. అయితే ఈ దూకుడు విస్తరణ వల్ల సమీప కాలంలో కంపెనీకి పెద్దగా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో లభించకపోవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది.
డీమార్ట్ ప్రస్తుతం వేగవంతమైన విస్తరణ దశలో ఉందని CLSA రిపోర్టు పేర్కొంది. కంపెనీ ప్రతి ఏడాది సుమారు 15 నుంచి 20 శాతం వరకు కొత్త స్టోర్లు కొత్త ఏర్పాటు చేయాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తోంది. రిటైల్ రంగంలో విస్తరణ ప్రారంభ దశలో ఉన్న పెద్ద సంస్థలకు ఇది సాధారణమైన వ్యూహమేనని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం డీమార్ట్ మేనేజ్మెంట్కు దాదాపు 2,200 స్టోర్లు ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్లాన్ లో ఉన్నట్లు తెలిపింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రారంభించాల్సిన ప్రాజెక్టుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో.. కంపెనీ స్వల్పకాలిక ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వాల్మార్ట్, కాస్ట్కో వంటి దిగ్గజ సంస్థలను పరిశీలిస్తే.. స్టోర్ విస్తరణ వేగం తగ్గి అది సాధారణ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో గణనీయంగా మెరుగుపడుతుందని CLSA నివేదిక చెబుతోంది.
పోటీకి ఎదురొడ్డి నిలవడానికి డీమార్ట్ తన ప్రైవేట్ లేబుల్ ఉత్పత్తులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఈ ఉత్పత్తుల ధరలు పేరొందిన బ్రాండ్లతో పోలిస్తే 40 నుంచి 50 శాతం వరకు తక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల ధరలో మూడో వంతు మాత్రమే ఉండడం డీమార్ట్కు పెద్ద ప్రయోజనంగా మారుతోంది. ఇక స్పీడ్ డెలివరీ కోసం క్విక్ కామర్స్ యాప్ల వినియోగం పెరుగుతున్నప్పటికీ.. 2035 నాటికి ఈ సేవలు పట్టణ వినియోగంలో 20 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉంటాయని CLSA అంచనా వేస్తోంది. దీని వల్ల డీమార్ట్ వంటి భౌతిక దుకాణాలకు భవిష్యత్తులో కూడా మంచి డిమాండ్ కొనసాగుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల పనితీరును కూడా ఈ నివేదిక విశ్లేషించింది. డిసెంబర్ 8తో ముగిసిన వారంలో జియోమార్ట్ వారపు యాక్టివ్ యూజర్ల సంఖ్యలో అత్యధిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. దాని తర్వాత స్థానంలో బ్లింకిట్ నిలిచింది. చాలా వరకు ప్రధాన ఈ-కామర్స్ యాప్లకు యూజర్లు తగ్గినప్పటికీ.. మీషో మాత్రం తన యూజర్ బేస్ను పెంచుకుని 169.8 మిలియన్లకు చేరుకుంది.
ఫుడ్, కిరాణా డెలివరీ రంగంలో పోటీ మరింత తీవ్రంగా ఉందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ఫుడ్ డెలివరీలో జొమాటో, స్విగ్గీ ప్రధాన పోటీదారులుగా కొనసాగుతుండగా.. క్విక్ కామర్స్ విభాగంలో బ్లింకిట్, జెప్టో, స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ మధ్య పోటీ కొనసాగుతోంది. ఈ డిజిటల్ వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, డీమార్ట్ వంటి సంప్రదాయ రిటైలర్లు భవిష్యత్ లాభాల కోసం తమ భౌతిక స్టోర్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడంపైనే దృష్టి సారిస్తున్నారని CLSA నివేదిక తేల్చి చెప్పింది.
