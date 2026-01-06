DMart Share Price: DMart షేర్లకు సంబంధించి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మూడో త్రైమాసికం.. అంటే అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ 2025 కాలం.. మిశ్రమ ఫలితాలను తీసుకొచ్చింది. DMart మాతృ సంస్థ అయిన అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ ఈ కాలానికి సంబంధించిన వ్యాపార అప్డేట్ను ఇటీవల విడుదల చేసింది. అయితే ఆ అప్డేట్ మార్కెట్ను పూర్తిగా సంతృప్తి పరచలేకపోయింది. దీంతో విశ్లేషకుల అభిప్రాయాలు కూడా మిశ్రమంగా మారాయి. ఈ కారణంగా DMart షేర్లపై ఒత్తిడి పెరిగింది.
డిసెంబర్ త్రైమాసిక వ్యాపార వివరాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెట్టుబడిదారుల్లో DMart భవిష్యత్తు వృద్ధిపై సందేహాలు మొదలయ్యాయి. దాంతో పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు జరిగాయి. ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడి చాలా బలంగా ఉండటంతో, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తక్కువ ధరల్లో కొనుగోలు చేసినప్పటికీ షేరు కోలుకోలేకపోయింది. మొత్తం మీద షేరు ఇప్పటికీ బలహీన స్థితిలోనే ఉంది. ఈరోజు BSEలో DMart షేరు 2.02 శాతం పడిపోయి రూ. 3,645.70 వద్ద ముగిసింది. ఇంట్రా-డేలో అయితే ఇది 2.27 శాతం తగ్గి రూ. 3,636.55 వరకు చేరింది.
ఇప్పుడు డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ పనితీరును చూస్తే.. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మూడో త్రైమాసికంలో కంపెనీ స్వతంత్ర ఆదాయం గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 13 శాతం పెరిగింది. ఆదాయం రూ. 17,612.6 కోట్లకు చేరుకుంది. వృద్ధి ఇంకా రెండంకెల్లోనే ఉన్నప్పటికీ, గతంతో పోలిస్తే వృద్ధి రేటు కొద్దిగా మందగించింది. కంపెనీ మూడు సంవత్సరాల సగటు వృద్ధి రేటు (CAGR) కూడా తగ్గి 15.7 శాతానికి చేరింది. డిసెంబర్ 2025 త్రైమాసికంలో అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ తన స్టోర్ నెట్వర్క్కు మరో 10 కొత్త దుకాణాలను జోడించింది. దీంతో FY26లో ఇప్పటివరకు ప్రారంభించిన మొత్తం స్టోర్ల సంఖ్య 27కి చేరింది. అయినప్పటికీ, మార్కెట్ ఈ విస్తరణను పూర్తిగా సానుకూలంగా చూడటం లేదు.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఇటీవల GST రేట్లలో వచ్చిన తగ్గింపుల కారణంగా కంపెనీ రియలైజేషన్లపై ఒత్తిడి కనిపించే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఆదాయ వృద్ధి మందగించడం, స్టాండఅలోన్ గణాంకాలు బలహీనంగా ఉండటం వల్ల మార్కెట్ DMart విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ కారణంగా బ్రోకరేజ్ సంస్థల అభిప్రాయాలు కూడా మిశ్రమంగానే ఉన్నాయి. సిటీ (Citi) బ్రోకరేజ్ సంస్థ DMartపై తన అమ్మకపు రేటింగ్ను కొనసాగించింది. ఈ సంస్థ షేరు లక్ష్య ధరను రూ. 3,250గా నిర్ణయించింది. క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ల నుంచి పెరుగుతున్న పోటీ, డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటం, అలాగే చిన్న పట్టణాల్లో ఎక్కువ దుకాణాలను ప్రారంభించే వ్యూహం DMart వృద్ధికి అడ్డంకిగా మారుతుందని Citi పేర్కొంది.
Also READ: Top 10 Oil Reserves in the World: వెనిజులా తోపు.. టాప్ 10 చమురు నిల్వల్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత..?
ఒకే దుకాణంలో అమ్మకాల పెరుగుదల ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడం, క్విక్ కామర్స్ కారణంగా మార్జిన్లపై ఒత్తిడి పెరగడం, అలాగే షేరు ధరలు ఇప్పటికే ఎక్కువగా ఉండటం వంటి అంశాలపై Citi ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గత 12 త్రైమాసికాల్లో 11 త్రైమాసికాల్లో అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ నిర్వహణ లాభ మార్జిన్ సంవత్సరానికి తగ్గిందని ఈ బ్రోకరేజ్ సంస్థ తన నివేదికలో వెల్లడించింది.ఇక మరోవైపు మోర్గాన్ స్టాన్లీ అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్కు ఈక్వల్ వెయిట్ రేటింగ్ ఇచ్చింది. ఈ సంస్థ షేరు లక్ష్య ధరను రూ. 4,552గా నిర్ణయించింది. అంటే పూర్తిగా కొనమని కూడా కాదు, పూర్తిగా అమ్మమని కూడా కాదు అన్న మధ్యస్థ అభిప్రాయం అన్నమాట.
గత ఒక సంవత్సరం షేరు కదలికలను చూస్తే, అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ షేరు మార్చి 3, 2025న రూ. 3,337.10 వద్ద ట్రేడయ్యింది. అదే షేరు ఒక సంవత్సరంలో కనిష్ట స్థాయి. ఆ స్థాయి నుంచి ఆరు నెలల్లోనే షేరు దాదాపు 47.32 శాతం పెరిగింది. మార్చి 4, 2025న రూ. 4,916.30 వద్ద ఒక సంవత్సరంలో గరిష్ట స్థాయిని చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ షేరును కవర్ చేస్తున్న మొత్తం 29 మంది విశ్లేషకుల్లో 8 మంది కొనుగోలు రేటింగ్ ఇచ్చారు. 12 మంది హోల్డ్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మరో 9 మంది మాత్రం అమ్మకపు రేటింగ్ ఇచ్చారు. అంటే DMart షేర్లపై మార్కెట్ అభిప్రాయం ఇప్పటికీ స్పష్టంగా ఒక వైపుకు మొగ్గుచూపకుండా మిశ్రమంగానే కొనసాగుతోంది.
Also READ: Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి