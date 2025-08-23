English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DMart Offers: 1+1 ఆఫర్..ఒకటి కొంటే మరొకటి ఉచితం..డీమార్ట్‌లో సగం ధరకే వస్తువులు?

DMart 1+1 Offers: సామాన్యులు ఎక్కువగా ఆధారపడే కిరాణా షాపు డీమార్ట్ ఇప్పుడు సరికొత్త డీల్స్ ను అందజేస్తుంది.  1+1 డీల్‌లను అందించడమే కాకుండా, మీరు అదే వస్తువును సగం ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:32 PM IST

DMart 1+1 Offers: సామాన్యులు ఎక్కువగా ఆధారపడే కిరాణా షాపు డీమార్ట్ ఇప్పుడు సరికొత్త డీల్స్ ను అందజేస్తుంది.  1+1 డీల్‌లను అందించడమే కాకుండా, మీరు అదే వస్తువును సగం ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు రూ. 2,000 ఖర్చు చేస్తే, మీరు రూ. 4,000 విలువైన వస్తువులను పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లు కిరాణా సామాగ్రి, వంటగది సామానుతో పాటు అనేక వస్తువులపై అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

డీమార్ట్ సగం ధర వస్తువులు: 
మీరు డీమార్ట్ కి వెళితే 1+1 ఆఫర్లు సర్వసాధారణం. కానీ మీరు ఒక వస్తువు మాత్రమే కోరుకుంటే, మీరు దానిని సగం ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే మీరు రెండు కొంటే.. మీకు 1+1 లభిస్తుంది. మీరు ఒకటి కొంటే 50% తగ్గింపు లభిస్తుంది. మీరు ఈ ఆఫర్లను సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే, మీరు రూ. 8,000 విలువైన వస్తువులను రూ. 4,000 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎంత ధరకు సామాగ్రి కొనుగోలు చేస్తే మీరు అంత సగం ధరకు కొనుగోలు చేయోచ్చు.  

డీమార్ట్ కిరాణా సామాగ్రి, వంట సామాగ్రి, వ్యక్తిగత సంరక్షణ, పాల ఉత్పత్తులు, పానీయాలు, గృహోపకరణాలు, గృహాలంకరణ, దుస్తులు మరిన్నింటిని సగం ధరకే అందిస్తుంది. డీమార్ట్ మొబైల్ యాప్‌లోని "50% ఆఫ్ ఆఫర్" విభాగంలో మీ ఇంటి సౌకర్యం నుండి ప్రస్తుతం ఏ వస్తువులు అందుబాటులో ఉన్నాయో మీరు తనిఖీ చేయవచ్చు.

ప్రస్తుతం అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఆఫర్ వస్తువులలో బ్రిటానియా జిమ్ జామ్ పాప్స్ (రూ. 120 → రూ. 60), బ్రిటానియా చీజ్ స్లైసెస్ 400 గ్రా (రూ. 460 → రూ. 230), షైనీ ఫ్రెష్ టాయిలెట్ క్లీనర్ 1 లీటర్ (రూ. 225 → రూ. 112), బికాజీ భెల్పురి రూ. 4910 గ్రా, జెల్ 2 లీటర్లు (రూ. 420 → రూ. 210). పావక్ బళ్లారి క్యూబ్స్ 500 గ్రా రూ. 55, నటరాజ్ కాలిఫోర్నియా వాల్‌నట్స్ 1 కిలో (రూ. 999 → రూ. 479), సన్‌ఫీస్ట్ డార్క్ ఫాంటసీ బోర్బన్ 450 గ్రా (రూ. 320 → రూ. 160) కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

షాపింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, మీకు ఇంట్లో ఏ వస్తువులు అవసరమో ముందుగానే ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. రెండవది.. మీరు డీమార్ట్ అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్ల నుండి మీకు ఏమి కావాలో ఎంచుకోవాలి. ఈ విధంగా.. మీరు అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించవచ్చు. మీరు తొందరపడి షాపింగ్ చేస్తే, మీరు అనేక ఆఫర్లను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. కొన్ని కంపెనీలు కొత్త ఉత్పత్తులను ప్రారంభించినప్పుడు ఆకర్షణీయమైన ధరలకు అమ్ముతాయి. కాబట్టి, ఆఫర్ వస్తువులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గడువు తేదీని తనిఖీ చేయండి. 

