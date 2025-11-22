English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Groceries Offer: డీమార్ట్‌ కంటే తక్కువ ధరకే సరుకులు కొనేయోచ్చు..కేవలం నెల బడ్జెట్‌తో రెండు నెలల కిరాణా!

Groceries Offer: డీమార్ట్‌ కంటే తక్కువ ధరకే సరుకులు కొనేయోచ్చు..కేవలం నెల బడ్జెట్‌తో రెండు నెలల కిరాణా!

Dmart Vs Kirana Store Pricing: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది నెలవారీ సరుకులు కొనుగోలు చేసేందుకు పెద్ద పెద్ద సూపర్ మార్కెట్‌లు, మాల్స్‌ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అక్కడ ఆఫర్లు ఉంటాయని, తక్కువ ధరకే వస్తువులు లభిస్తాయని భావించడం సహజంగా మారింది. అయితే ఈ ఆఫర్లు ఉన్నప్పటికీ... బిల్లు కౌంటర్‌కు వచ్చేసరికి 'ట్యాక్స్, జీఎస్టీ' రూపంలో ధరలు పెరిగిపోతున్నాయని చాలా మంది గుర్తించడం లేదు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 22, 2025, 05:39 PM IST

Groceries Offer: డీమార్ట్‌ కంటే తక్కువ ధరకే సరుకులు కొనేయోచ్చు..కేవలం నెల బడ్జెట్‌తో రెండు నెలల కిరాణా!

Dmart Vs Kirana Store Pricing: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది నెలవారీ సరుకులు కొనుగోలు చేసేందుకు పెద్ద పెద్ద సూపర్ మార్కెట్‌లు, మాల్స్‌ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అక్కడ ఆఫర్లు ఉంటాయని, తక్కువ ధరకే వస్తువులు లభిస్తాయని భావించడం సహజంగా మారింది. అయితే ఈ ఆఫర్లు ఉన్నప్పటికీ... బిల్లు కౌంటర్‌కు వచ్చేసరికి 'ట్యాక్స్, జీఎస్టీ' రూపంలో ధరలు పెరిగిపోతున్నాయని చాలా మంది గుర్తించడం లేదు.

సూపర్ మార్కెట్ల కంటే తక్కువ ధరలు ఎక్కడ?
పెద్ద మాల్స్‌లో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు, ఆఫర్లు ఉన్నా, బిల్లులో జీఎస్టీ, ఇతర ఛార్జీలు కలవడంతో చివరికి ఖర్చు పెరుగుతోంది. ఈ అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది వినియోగదారులు, ముఖ్యంగా మహిళలు, ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లు, మాల్స్‌కు వెళ్లే బదులు, తమ కాలనీలలో లేదా సమీపంలో ఉండే స్థానిక కిరాణా స్టోర్‌లకు వెళ్లి అవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

ALso REad: Prabhas Anushka Marriage: మరోసారి తెరపైకి ప్రభాస్-అనుష్క పెళ్లి.."ఎన్నిసార్లు కొట్టినా చావని పాము ఈ పుకారు"!

కిరాణా షాపుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
స్థానిక కిరాణా షాపుల్లో కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వినియోగదారులకు అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రయోజనాలు మరెక్కడి మాల్స్‌లో లభించవు.

1. భారీగా డబ్బు ఆదా:
కిరాణా షాపులకు వెళ్లడం ద్వారా కేవలం తమకు కావాల్సిన సరుకులు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తారు. పెద్ద సూపర్ మార్కెట్‌లలో ఉండే అదనపు వస్తువులు, ఆకర్షణీయమైన డిస్‌ప్లేల వల్ల అనవసరమైన, ఉపయోగం లేని వస్తువులను కూడా కొనే అవకాశం ఉంటుంది. కిరాణా షాపుల్లో ఈ సమస్య ఉండదు. దీనివల్ల అనవసరపు ఖర్చులను పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు.

2. ధరలలో తేడా తక్కువ:
సూపర్ మార్కెట్లతో పోలిస్తే, స్థానిక కిరాణా షాపుల్లో ధరలలో పెద్దగా తేడా ఏమీ ఉండదు. ఇంచుమించు ధరలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి.

3. మెరుగైన కస్టమర్ సంబంధాలు:
కిరాణా షాపులోని విక్రేతతో వస్తువుల గురించి చర్చించి, దాని ప్రయోజనాలను తెలుసుకుని తీసుకోవచ్చు.

అరువు సౌలభ్యం: అత్యవసర సమయంలో లేదా సమయానికి డబ్బు లేనప్పుడు, అరువు (క్రెడిట్) పెట్టుకునే వెసులుబాటు స్థానిక కిరాణా షాపుల్లో ఉంటుంది. ఇది మాల్స్‌లో సాధ్యం కాదు.

డబ్బు ఆదా రహస్యం
చాలా మంది వినియోగదారులు ఇప్పుడు కిరాణా షాపుల్లో దొరకని వస్తువుల కోసం మాత్రమే అవసరం ఉన్నప్పుడు మాల్స్‌కు వెళుతున్నారు. ఈ విధంగా కొనుగోలు పద్ధతిని మార్చుకోవడం ద్వారా వారు ఎంతో కొంత డబ్బును ఆదా చేసుకోగలుగుతున్నారు. నెలవారీ బడ్జెట్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోగలుగుతున్నారు. అందుకే, అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంలో మాల్స్ కంటే స్థానిక కిరాణా షాపులే బెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎలాంటి ప్రకటనకు సంబంధించినది కాదు. ఈరోజుల్లో సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబంలో వాళ్లు ఆలోచించే విధానాన్ని ప్రత్యేకంగా పొందుపరిచాము. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.)

Also Read: Weather Forecast: మరో బాంబ్ పేల్చిన వాతావరణ శాఖ..తెలుగు రాష్ట్రాలు వణికిపోయే న్యూస్..ఇదిగో 3 రోజుల వెదర్ రిపోర్ట్!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

