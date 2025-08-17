Income Tax: అమెరికా నుంచి మీ పిల్లలు ప్రతి నెల డబ్బులు పంపిస్తున్నారా.. అయితే ప్రభుత్వానికి టాక్స్ చెల్లించాలా వద్దా ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Income Tax 2025: సుబ్బారావు గారి ఇద్దరు పిల్లలు అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. అక్కడే వారు మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. స్వదేశంలో సుబ్బారావు ఒక ఫ్యాక్టరీలో పని చేసేవాడు. తమ తండ్రి కష్టం చూడలేక అతని పిల్లలు, అమెరికా నుంచి ప్రతి నెల 50 వేల రూపాయలు పంపిస్తామని, ఉద్యోగం మానేసి ఇంటి వద్ద రెస్టు తీసుకోమని రిక్వెస్ట్ చేయగా, అందుకు సుబ్బారావు ఓకే అన్నాడు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 17, 2025, 09:14 PM IST

Income Tax 2025: సుబ్బారావు గారి ఇద్దరు పిల్లలు అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. అక్కడే వారు మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. స్వదేశంలో సుబ్బారావు ఒక ఫ్యాక్టరీలో పని చేసేవాడు. తమ తండ్రి కష్టం చూడలేక అతని పిల్లలు, అమెరికా నుంచి ప్రతి నెల 50 వేల రూపాయలు పంపిస్తామని, ఉద్యోగం మానేసి ఇంటి వద్ద రెస్టు తీసుకోమని రిక్వెస్ట్ చేయగా, అందుకు సుబ్బారావు ఓకే అన్నాడు. 

ప్రతినెల సుబ్బారావు అకౌంట్ లో 50 వేల రూపాయలు వేస్తున్నారు. అయితే సుబ్బారావు గారికి టాక్స్ ఫైలింగ్ సమయంలో ఇబ్బందులు తలతే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించాలని ఆయన స్నేహితులు హెచ్చరించారు. దీంతో సుబ్బారావు గారు భయపడిపోయారు. అయితే సుబ్బారావు తరహాలోనే భారత దేశంలో వేలాది కుటుంబాల్లో తమ తల్లిదండ్రులకు విదేశాల నుంచి వారి పిల్లలు డబ్బులు పంపిస్తున్నారు. అయితే మీరందరూ పన్ను చెల్లించాలా లేదా అనే విషయం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ముఖ్యంగా ఐటి రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సాధారణంగా విదేశాల నుంచి బంధువులు లేదా కుటుంబ సభ్యులు విదేశాల నుంచి పంపించే బహుమతులు లేదా నగదును గిఫ్ట్ రూపంలో పరిగణిస్తారు. Section 56(2)(X) ప్రకారం, పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులకు విదేశాల నుంచి డబ్బులు కానుక రూపంలో పంపించినట్లయితే దానిపై పన్ను విధింపు అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఈ మొత్తాన్ని ఐటిఆర్ లో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అమెరికా చట్ట పరిధిలో చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి సంవత్సరానికి 19 వేల డాలర్ల వరకు విదేశాలకు పంపే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మొత్తం యూఎస్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి రాదు. 

Also Read:  Business Ideas: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందించే  రూ. 10లక్షలతో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. ఇలా చేస్తే చాలు..!!   

ఇప్పుడు పైన పేర్కొన్న సమస్యలో సుబ్బారావు గారికి వారి పుత్రులు నెలకు 50 వేల రూపాయలు పంపిస్తున్నారు. అంటే సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల రూపాయలు. ఈ మొత్తం కూడా గిఫ్ట్ రూపంలో పంపిస్తున్న నేపథ్యంలో పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే సుబ్బారావు గారి వయసు 60 సంవత్సరాలు దాటింది కనుక ప్రాథమిక పన్ను మినహాయింపు పరిమితిలోనే ఉన్నారు. కొత్త పన్ను విధానం ప్రకారం మూడు లక్షల రూపాయల వరకు ఎలాంటి పనులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. సుబ్బారావు గారికి వచ్చే ఆదాయంలో ఇతర మినహాయింపులు కూడా వర్తిస్తాయి కనుక పలు పరిధిలోకి రారు. 

విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులకు డబ్బులు పంపించుకునేందుకు సంపూర్ణంగా అవకాశం ఉంది. ఆదాయపన్ను శాఖ ఇలా పంపించేటప్పుడు గిఫ్ట్ గా భావిస్తున్న నేపథ్యంలో వీటిపై ఎలాంటి పనులు విధించరు. పైన పేర్కొన్న కేసులో రిసీవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను డబ్బు పంపించే వ్యక్తికి తండ్రి కావునా ఆ మొత్తానికి పన్ను పరిధిలోకి రారు అన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. 

Also Read:  US Visa New Rules: బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పిన అమెరికా.. అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే జేబుకు భారీ చిల్లు తప్పదు..!!  

 

