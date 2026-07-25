Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Mukesh Ambani Grandson: ముఖేష్ అంబానీ మనవడు చదువుతున్న స్కూల్ ఏది? ఫీజు ఎంతంటే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Mukesh Ambani Grandson: ముఖేష్ అంబానీ మనవడు చదువుతున్న స్కూల్ ఏది? ఫీజు ఎంతంటే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Mukesh Ambani Grandson School Fee: ప్రపంచ కుబేరుడు ముఖేష్ అంబానీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆయన సెకనుకు కోట్లలో సంపాదించే అంబానీ.. తన మనవడి స్కూల్ ఫీజు‌ కోసం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 25, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:27 PM IST
Mukesh Ambani Grandson: ముఖేష్ అంబానీ మనవడు చదువుతున్న స్కూల్ ఏది? ఫీజు ఎంతంటే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జెన్‌జీ ఉద్యమంతో దేశం గర్విస్తోంది.. విద్యార్థుల పోరాటానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హ్యాట్సాఫ్‌
brs party0 min ago
2
Sonam Wangchuk42 min ago
3
Jagtial News43 min ago
4
Siddipet News1 hr ago
5
Mukesh Ambani Grandson1 hr ago