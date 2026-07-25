/Mukesh Ambani Grandson: ముఖేష్ అంబానీ మనవడు చదువుతున్న స్కూల్ ఏది? ఫీజు ఎంతంటే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Mukesh Ambani Grandson School Fee: ఆసియాలోనే అత్యంత సంపన్నుడిగా పేరుగాంచిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ అంబానీ కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం నిత్యం నెట్టింట వైరల్ అవుతుంటుంది. ముఖేష్, నీతా అంబానీ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కూతురు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, ముఖేష్ అంబానీ పెద్ద మనవడు పృథ్వీ అంబానీ (ఆకాశ్ అంబానీ కుమారుడు) చదువుకుంటున్న స్కూల్, దాని ఫీజులకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రస్తుతం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
అంబానీ మనవడు చదువుతున్న స్కూల్ పేరు ఏంటంటే?
పృథ్వీ అంబానీ సాధారణ పాఠశాలల్లో కాకుండా, ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అంతర్జాతీయ పాఠశాలలో విద్యనభ్యసిస్తున్నాడు. ఆయన చదువుతున్న స్కూల్ పేరు 'నీతా ముఖేష్ అంబానీ జూనియర్ స్కూల్' (NMAJS). ఈ పాఠశాలకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత గౌరవప్రదమైన కరికులమ్ సంస్థ అయిన 'ఇంటర్నేషనల్ బాకలారియేట్ వరల్డ్ స్కూల్' (IB) గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ పిల్లల ప్రాథమిక విద్య 'ప్రైమరీ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్'తో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత 'మిడిల్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్' కూడా ఇక్కడే బోధిస్తారు.
ముంబైలోని బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC), జియో వరల్డ్ సెంటర్ ప్రాంగణంలో ఈ స్కూల్కు అత్యాధునికమైన రెండు భారీ క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. ఈ పాఠశాలల్లో బాలీవుడ్ ప్రముఖులు, నూతన తరం సెలబ్రిటీల పిల్లలు కూడా చదువుతుండటం విశేషం.
భారీగా స్కూల్ ఫీజులు!
ఈ స్కూల్లో ఫీజుల గురించి వింటే ఎవరికైనా మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే. తరగతిని బట్టి జూనియర్ స్కూల్ ఫీజు సుమారు రూ.14 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. అంటే పృథ్వీ అంబానీ ప్రాథమిక విద్య కోసమే లక్షల్లో ఫీజు చెల్లిస్తున్నారు.
ఈ 'నీతా ముఖేష్ అంబానీ జూనియర్ స్కూల్' భారతదేశంలోనే నంబర్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్గా పేరుగాంచిన ప్రఖ్యాత 'ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్' (DAIS)లో ఒక భాగం కావడం గమనార్హం. కేవలం ప్రాథమిక విద్యకే ఇంత భారీ స్థాయిలో ఫీజులు ఉంటే, ఉన్నత తరగతులకు ఫీజులు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో ఊహించుకోవచ్చు.
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