Trump Hamas Warning: దాదాపు రెండు వారాల క్రితం గాజా శాంతి ఒప్పందం సాధించడంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. కానీ ఆ ఒప్పందం స్థిరంగా నిలవకముందే కొత్త ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. హమాస్ ఒప్పంద నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తోందని, ముఖ్యంగా చనిపోయిన బందీల మృతదేహాల హస్తాంతరణలో ఆలస్యం చేస్తోందని ఇజ్రాయెల్ ఆరోపించింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ట్రంప్ హమాస్పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సోమవారం వైట్హౌస్లో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్తో సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, హమాస్ ప్రవర్తనపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. “మేము హమాస్తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాము. వారు శాంతియుతంగా ఉంటారని నమ్మాం. వారు మంచిగా ప్రవర్తిస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. అవసరమైతే వారిని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తాం. వారు నాశనం అవుతారు. వారికి ఇది బాగా తెలుసు అని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
ట్రంప్ ప్రకారం, హమాస్కు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని గౌరవించే “కొంచెం అవకాశం” ఇస్తున్నారు. “వారు కొంతమేరకు సహకరిస్తే పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కానీ మళ్లీ హింసాత్మక చర్యలు కొనసాగితే, మేము మధ్యప్రవేశిస్తాము. అది చాలా వేగంగా, అత్యంత తీవ్రంగా జరుగుతుంది,” అని ఆయన అన్నారు.అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆయనతో పాటు రెండు అగ్ర అమెరికా రాయబారులు కూడా ఈ దౌత్యయాత్రలో ఉన్నారు. వారాంతంలో చోటుచేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనలు కాల్పుల విరమణకు ముప్పుగా మారవచ్చని వారు భావిస్తున్నారు.
ఈజిప్టులోని అల్-ఖహెరా న్యూస్ చానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హమాస్ సీనియర్ నేత ఖలీల్ అల్-హయ్యా మాట్లాడుతూ, తమ సంస్థ ఇప్పటికీ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.“మృతదేహాలను వెలికితీయడం చాలా క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. కానీ మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. గాజా ఒప్పందం కొనసాగుతుంది, ఎందుకంటే మాకు శాంతి కావాలి. దానికి కట్టుబడి ఉండాలనే మా సంకల్పం బలంగా ఉంది,” అని ఆయన అన్నారు.
ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 20 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికకు సంబంధించి తదుపరి దశ చర్చలకు అమెరికా సన్నాహాలను ప్రారంభించింది. పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ లు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో సమావేశం అయ్యారు. మరోవైపు అమెరికా ఉపాధ్యాక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఆయన సతీమణి ఉషా వాన్స్ మంగవారం ఇజ్రాయెల్ లో పర్యటించనున్నారు.
ఇజ్రాయెల్ హమాస్ ల మధ్య మరోసారి కాల్పులు జరిగాయి. కాల్పుల విరమణను మీరు ఉల్లంఘిస్తున్నారంటే కాదు మీరంటూ హమాస్, ఇజ్రాయెల్ ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నారు. హమాస్ మిలిటెంట్లు తమ సైనికులపై కాల్పులు జరిపారంటూ ఇజ్రాయెల్ రఫా నగరంపై వైమానిక దాడులకు పాల్పడింది. ఈ దాడుల్లో 19 మందిపాలస్తీయన్లు మరణించారు. దీంతోపాటు గాజాలోకి వచ్చే మానవతా సాయాన్ని నిలిపివేస్తున్టన్లు కూడా టెల్ అవీవ్ తెలిపింది. తమ దళాలపై హమాస్ దాడులు చేస్తే అది భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని నెతన్యాహు హెచ్చరించారు.
