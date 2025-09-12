English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Visit to India: టారీఫ్‎ల వేళ భారత్ పర్యటనకు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ట్రంప్ టూర్ వెనక అసలు కారణం ఇదే..!!

Quad Summit 2025 India: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నారన్న అక్కసుతో భారత్ పై అమెరికా 50శాతం సుంకం విధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే కీలక పరిణామం చోటుచేసుకోబోతోంది. ట్రంప్ టారిఫ్ ల వేళ భారత పర్యటనకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రానున్నట్లు భారత్ లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ తెలిపారు. త్వరలోనే భారత్ లో జరగనున్న క్వాడ్ సమ్మిట్ కు ట్రంప్ హాజరవుతారని వెల్లడించారు. టారిఫ్ ల వేళ ట్రంప్ పర్యటన మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:49 AM IST

Trump Visit to India: టారీఫ్‎ల వేళ భారత్ పర్యటనకు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ట్రంప్ టూర్ వెనక అసలు కారణం ఇదే..!!

Donald Trump India Visit 2025: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ఏడాది చివరిలో భారత్ కు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ భారత్ లో పర్యటించడానికి ముఖ్య కారణంగా క్వాడ్ సమ్మిట్. భారత్ లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ అమెరికా సెనేట్ లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ట్రంప్ ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం భారత్ కు వచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నారని తెలిపారు. అయితే ట్రంప్ భారత్ పర్యటన తేదీలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదని తెలిపారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

కాగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జూన్‌లో ట్రంప్‌ను భారతదేశానికి ఆహ్వానించారు. ఆ ఆహ్వానాన్ని ట్రంప్ అంగీకరించారని గోర్ వెల్లడించారు.  గోర్ మాట్లాడుతూ.. మోదీతో ట్రంప్‌కు లోతైన స్నేహం ఉంది. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మోదీని ప్రశంసిస్తుంటారు అని అన్నారు. దీని ద్వారా రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా ఈ పర్యటనను మరింత ముఖ్యంగా నిలబెడుతోంది. ఇటీవల భారత్-అమెరికా వాణిజ్యంపై టారిఫ్ వివాదాలపై కూడా గోర్ మాట్లాడుతూ.. మేము ఒప్పందానికి చాలా దూరంలో లేం అన్నారు. అంటే త్వరలో వాణిజ్య ఒప్పందంపై కూడా పాజిటివ్ అభివృద్ధి ఉండే అవకాశం ఉందని సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ట్రంప్ భారత పర్యటన ఒకవైపు రాజకీయంగా, మరొకవైపు ఆర్థికంగా కూడా ప్రభావం చూపనుంది. ముఖ్యంగా క్వాడ్ సహకారం వల్ల రక్షణ, సాంకేతికత, ఇంధన రంగాల్లో పెట్టుబడులు, కొత్త ప్రాజెక్టులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మార్కెట్ దృష్టిలో చూస్తే, పర్యటన అధికారిక ప్రకటన వస్తే PSU రక్షణ స్టాక్స్, IT సేవల కంపెనీలు, ఇండస్ట్రియల్ రంగం బలపడే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Gold Rate Today: ఎన్ని మ్యాజిక్కులు...జిమ్మిక్కులు చేసిన బంగారం కొనలేం.. సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు తెలిస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే..!!  

క్వాడ్ సమ్మిట్ అంటే ఏమిటి?
క్వాడ్ (Quadrilateral Security Dialogue) అనేది భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా అనే నాలుగు దేశాల వ్యూహాత్మక ఫోరమ్. దీని లక్ష్యం ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భద్రత, ఆర్థిక అభివృద్ధి, సాంకేతిక సహకారం, సముద్ర చట్టం, వాతావరణ మార్పు, ఉగ్రవాదం, వాణిజ్యం వంటి అంశాలపై సహకరించడం. 2007లో ప్రారంభమైన ఈ వేదిక 2017లో మళ్లీ చురుకుగా మారింది. అప్పటి నుండి ప్రతి ఏడాది శిఖరాగ్ర సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి.

ఇండో-పసిఫిక్‌లో చైనా ప్రభావం పెరుగుతున్న తరుణంలో, క్వాడ్ భారతదేశానికి ఒక వ్యూహాత్మక బలపాటుగా చెప్పవచ్చు. ఇది భారత్‌కు రక్షణ భద్రత, సాంకేతిక అభివృద్ధి, కొత్త ఆర్థిక అవకాశాలు మాత్రమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ వేదికపై మరింత బలం ఇస్తుంది. కాబట్టి ట్రంప్ పర్యటన కేవలం ఒక దౌత్య కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు, రెండు దేశాల సంబంధాలను మరింత బలపరచే కీలక ఘట్టంగా మారనుంది.

Also Read: Bank of Baroda: భారీగా తగ్గనున్న ఈఎంఐలు.. అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన ప్రముఖ బ్యాంక్..!!  

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Donald Trump India Visit 2025Trump Modi friendship newsQuad Summit 2025 IndiaUS India relations 2025Indo Pacific Quad Dialogue

