Donald Trump: ట్రంప్‌ నోటిదూలకు హద్దే లేదా? ఇండియన్స్‌ను నరకకూపాలంటూ పోస్ట్.. అంతేకాదు.. ఇంకా ఏం అన్నాడంటే?

Donald Trump: అగ్రరాజ్యం రాజకీయాల్లో మళ్లీ జాత్యాహంకార సెగలు తారాస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. ఈ సారి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఓ రీ పోస్టు ఇప్పుడు భారత్, చైనా దేశాల్లో ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి కారణమైంది. అమెరికన్ రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ సావేజ్ చేసిన అత్యంత వివాదాస్పద కామెంట్స్ ను ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా సమర్థించడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హాట్ టాపిగ్గా మారింది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 23, 2026, 01:47 PM IST

అసలేంటీ వివాదం..పూర్తి విషయాలు తెలుసుకుందాం: 
ప్రముఖ రేడియో యాంకర్ మైఖేల్ సావేజ్.. ఈ మధ్యే భారత్, చైనా దేశాలను ఉద్దేశించి జుగుప్సాకరమైన కామెంట్స్ చేశారు. ఆయా దేశాలను ఆయన నరకకూపాలు అంటూ అభివర్ణించారు. అక్కడితో ఊరుకోలేదు.. భారత్, చైనా దేశాల ప్రజలు కేవలం పౌరసత్వం కోసమే అమెరికా వస్తుంటారని.. గర్భం దాల్చిన 9నెలలో ఇక్కడికి వచ్చి బిడ్డలకు జన్మనిస్తారంటూ కామెంట్స్ చేశారు. అంతేకాదు పుట్టిన బిడ్డకు నేరుగా అమెరికా సిటిజన్ షిప్ లభిస్తుందని.. ఈ చట్టాన్ని వెంటనే మార్చాలంటూ ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 

ఐటీ నిపుణులపైనా కామెంట్స్.. గ్యాంగ్ స్టర్స్ అంటూ ముద్ర: 
మరీ ముఖ్యంగా ఇండియన్స్ కు ఎంత గర్వకారణమైన ఐటీ రంగాన్ని ఆయన దారుణంగా కించపరిచారు. అమెరికాలోని టెక్ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న భారతీయ ఐటీ ఎక్స్ పర్ట్స్ ను గ్యాంగ్ స్టర్స్ ఆఫ్ లాప్ టాప్స్ అంటూ జాత్యాహంకార కామెంట్స్ చేశారు. అమెరికన్ల ఉద్యోగాలను వీరు కొల్లగొడుతున్నారన్న అర్థం వచ్చే విధంగా ఆయన మాట్లాడటం ఇప్పుడు ఐటీ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. 

హేయమైన కామెంట్స్ కు ట్రంప్ మద్దతు..ముదిరిన రచ్చ: 
సదరు యాంకర్ చేసిన కామెంట్స్ ఒక్క ఎత్తయితే.. వీటిని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫారమ్ పై రీ పోస్ట్ చేయడం అగ్నికి మరింత ఆజ్యం పోసినట్లయ్యింది. ట్రంప్ తన ఎలక్షన్ ప్రచారంలో ఎప్పుడూ అమెరికా ఫస్ట్ అనే నినాదాన్ని వాడుతుంటారు. అయితే ఒక బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉండి.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్ ను.. అక్కడి మేధావులను హేలన చేసే విధంగా చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన ప్రోత్సహిచండంతో తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 

అమెరికా డెవలప్ మెంట్ కు కారణమవుతున్న భారత ఐటీ నిపుణుల పాత్ర ఎంతో ప్రపంచానికి తెలుసు. సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి వైట్ హౌస్ వరకు భారతీయులు తమ వంతు ముద్ర వేస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో వారిని గ్యాంగ్ స్టర్స్ అనడం మన దేశాన్ని నరకకూపం అంటూ సావేజ్ సంకుచిత మనస్తత్వానికి నిదర్శమనే చెప్పాలి. ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ ను సమర్థించడం తన హోదాను మర్చి సైకోలా ప్రవర్తిస్తున్నారని.. రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రవాస భారతీయుల మద్దతుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని చెప్పాలి. 

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

