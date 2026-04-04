Donald Trump Warning 48 hour deadline: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ జ్వాలలు ఆరడం లేదు సరే.. అవి ఇప్పుడు పెను ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్పై సంయుక్త చర్యలు చేపట్టి నేటికి సరిగ్గా 35 రోజులు అవుతుంది. నెల రోజులకు పైగా సాగుతున్న ఈ రక్తపాతానికి ముగింపు పలికేందుకు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాలు ఏవీ కొలిక్కి రావడం లేదు. ఈ ఉత్కంఠ మధ్య అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక సంచలన పోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను ఉలిక్కిపడేలా చేస్తోంది.
ట్రూత్ సోషల్లో ట్రంప్ వార్నింగ్:
డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్ లో ఇరాన్ను హెచ్చరిస్తూ పెట్టిన పోస్ట్ యుద్ధ తీవ్రతను అద్దం పడుతోంది. హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరవడానికి లేదా ఒప్పందానికి రావడానికి ఇరాన్కు నేను ఇచ్చిన 10 రోజుల గడువు మీకు గుర్తుంది కదా? సమయం మించిపోతోంది. వచ్చే 48 గంటల్లో వారు సర్వనాశనం అవుతారు అంటూ ట్రంప్ అత్యంత కఠినమైన పదజాలంతో హెచ్చరించారు. గతంలో ఆయన విధించిన ఏప్రిల్ 6వ తేదీ గడువుకు ఇప్పుడు కేవలం రెండు రోజులే సమయం ఉండటంతో.. అగ్రరాజ్యం తదుపరి అడుగు ఏంటనేది సర్వత్రా ఆసక్తి రేపుతోంది.
అమెరికాకు తగిలిన భారీ దెబ్బ:
యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్ ఏమాత్రం మొగ్గు చూపకపోగా.. ప్రతి దాడులను అమాంతం పెంచేసింది. ముఖ్యంగా గత 24 గంటల్లో అమెరికా సైన్యానికి ఇరాన్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. అత్యాధునిక సాంకేతికత కలిగిన అమెరికా యుద్ధ విమానాలు ఎఫ్-35 (F-35), ఎఫ్-15 (F-15)తో పాటు ఒక ఏ-10 (A-10) విమానాన్ని, పలు సైనిక హెలికాప్టర్లను ఇరాన్ కూల్చివేసింది. ఈ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుండి అమెరికాకు తగిలిన అతిపెద్ద దెబ్బ ఇదేనని రక్షణ రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
మధ్యవర్తిత్వం తిరస్కరణ.. ముదురుతున్న వివాదం:
ట్రంప్ పంపిన దూతగా పాకిస్థాన్ చేసిన మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలను ఇరాన్ పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. ట్రంప్ విధించిన కఠిన షరతులకు లొంగే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేస్తూ.. మధ్యప్రాచ్యంలో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా స్థావరాలపై దాడులను తీవ్రతరం చేసింది. ఇరాన్ తీరుతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ట్రంప్, ఇప్పుడు సైనిక చర్యే ఏకైక మార్గమని భావిస్తున్నట్లు ఆయన పోస్ట్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
US President Donald Trump posts on Truth Social, "Remember when I gave Iran ten days to make a deal or open up the Hormuz Strait. Time is running out - 48 hours before all Hell will reign (rain) down on them..." pic.twitter.com/MDummvF1SF
— ANI (@ANI) April 4, 2026
ట్రంప్ విధించిన గడువు ముగియడానికి కేవలం 48 గంటలే సమయం ఉండటంతో, ఏప్రిల్ 6 తర్వాత యుద్ధం ఏ మలుపు తిరుగుతుందోనన్న ఆందోళన నెలకొంది. ఒకవేళ ఇరాన్ మెడలు వంచేందుకు అమెరికా భారీ స్థాయిలో దాడులకు దిగితే.. అది మూడవ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు ఆ 48 గంటల సమయం కోసమే వేచి చూస్తోంది.
