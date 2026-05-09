/Viral Video: దోశ ఖర్చు రూ.5000.. ఉబెర్ ప్రయాణం రూ.6,000.. పిజ్జా తినాలంటే నా ఆస్తులు, పక్కింటివాళ్ల ఆస్తులు అమ్మి తినాలేమో..!!

Indian Woman USA Travel: అమెరికా వెళ్లడం అంటే అదేదో సాధించినట్లు ఫీల్ అవుతుంటారు. కొంతమంది అదొక కల నెరవేరినట్లు భావిస్తారు. కానీ అక్కడ అడుగు పెట్టాగానే.. జేబు ఖాళీ అవుతుంటే వచ్చే కిక్కు.. ఎందుకు వచ్చాం రా బాబు అనాల్సిందే. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ర అవుతున్న ఓ వీడియోను చూస్తే.. అమ్మో అమెరికా అనాల్సిందే. ఓ భారతీయ మహిళ షేర్ చేసిన వీడియో చూస్తుంటే.. అక్కడ మనవాళ్లు డాలర్లను రూపాయాల్లో మార్చుతుంటే ఎంత టెన్షన్ పడుతారో అర్థం అవుతుంది.
ఆకృతి పాండే అనే భారతీయ మహిళ తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసిన ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. ఆమె షేర్ చేసిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మీకోసం.
మన దేశంలో ఒక దశ ఎంత ఉంటుంది రూ. 50 నుంచి 100 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. కడుపు నిండా తినేయోచ్చు. కానీ అమెరికాలో పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. బే ఏరియాలో కేవలం 3 దోశల కోసం ఏకంగా 57 డాలర్లు అంటు సుమారు భారతీయ కరెన్సీలో రూ. 5,300 ఖర్చు చేసింది. అంటే ఒక్కో దోశ 1000 రూపాయలకు పైనే ఉంటుందన్నమాట. ఇక కాఫీ నుంచి ఇండియన్ ఫుడ్ వరకు ఏది ముట్టుకున్నా అగ్గి ముట్టుకున్నట్లే అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇక పబ్లిక్ ట్రాన్స్ పోర్టు...మన దగ్గర ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. కానీ అమెరికాలో ప్రజారవాణా ఖర్చు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.. అందుకే చాలా మంది ఉబెర్ లేదా ట్యాక్సీలపై ఆధారపడుతారని ఆమె వివరించారు. ఒక హోటల్ కు వెళ్లేందుకు కేవలం ఒక రాత్రిలో ఆమె 67 డాలర్లు అంటే సుమారు రూ. 6000పైగా ఖర్చు చేశారు. అదే డబ్బుతో అయితే మన ఇండియాలో విమానం ఎక్కి పక్క రాష్ట్రానికి హ్యాపీగా వెళ్లిపోవచ్చు కదా అంటూ ఆ మహిళ ఆశ్చర్యపోయారు.
అసలు సమస్య అంతా కూడా ఆదాయం దగ్గరే ఉంది. మనం రూపాయాల్లో సంపాదించి డాలర్లలో ఖర్చు చేస్తుంటే.. రూపాయి విలువ బలహీనంగా ఉండటం వల్ల ప్రతిదీ భారంగానే అనిపిస్తోంది. ఒక డాలర్ విలువ ప్రస్తుతం 93 నుంచి 95 మధ్య ఉండటంతో ప్రతి చిన్న వస్తువు కూడా రూపాయాల్లోకి మార్చుకుని లెక్కేసుకోవడం మానసికంగా మరింత ఒత్తిడి పెంచుతుందని సదరు మహిళ వాపోయారు.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వగానే నెటిజన్లు ఊరుకుంటారా రకరకాల కామెంట్లతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. అమెరికా వెళ్లినప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ వాడటం మానేస్తేనే హ్యాపీగా ఉంటారని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేస్తే.. క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు వచ్చినప్పుడు అసలు సిన్మా కనిపిస్తుందంటూ మరో నెటిజన్ చమత్కరించారు. ఇంకొందరు అయితే ఎవరైనా కంపెనీ వాళ్లు స్పాన్సర్ చేస్తేనే విదేశీ టూర్స్ హ్యాపీగా ఉంటాయి.. లేదంటే మన సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కష్టమే అంటూ రాసుకొచ్చారు.
మొత్తానికి డాలర్ల దేశంలో దోశ తినాలన్నా.. కారు ఎక్కాలంటే మినిమమ్ దమ్ముండాలి భయ్యా.. లేదంటే పెద్ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి బ్రో అంటూ .. గుండె ధైర్యం తెప్పించే కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు.
