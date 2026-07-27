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అప్పట్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే.. ఇప్పుడు పెద్దికి పునర్జన్మ.. డాక్టర్ మమతా రెడ్డి అపూర్వ వైద్య సేవలు..!!

Peddi Sudarshan Reddy: కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మమతా రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డికి ఏకంగా 9 సార్లు సీపీఆర్ చేసి ఆయనకు పునర్జన్మ ఇచ్చారు. చికిత్సకు ఆయన శరీరం సహకరించినప్పటికీ.. డాక్టర్ మమతా రెడ్డి పట్టుదలతో ఆయన గుండె తిరిగి మళ్లీ కొట్టుకుంది. గతంలోనూ మమతా వరంగల్ పశ్చిమ మాజీ ఎమ్మెల్యే మార్తినేని ధర్మారావుకు 11 సార్లు సీపీఆర్ చేసి ప్రాణాలను కాపాడారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:43 AM IST
అప్పట్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే.. ఇప్పుడు పెద్దికి పునర్జన్మ.. డాక్టర్ మమతా రెడ్డి అపూర్వ వైద్య సేవలు..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అప్పట్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే.. ఇప్పుడు పెద్దికి పునర్జన్మ.. డాక్టర్ మమతా రెడ్డి అపూర్వ వైద్య సేవలు..!!
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