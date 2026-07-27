/అప్పట్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే.. ఇప్పుడు పెద్దికి పునర్జన్మ.. డాక్టర్ మమతా రెడ్డి అపూర్వ వైద్య సేవలు..!!

Dr Mamatha Reddy: వైద్యం..కేవలం ఒక వృత్తి మాత్రమే కాదు.. అది మానవత్వంతో చేసే ఒక మహోన్నతమైన యజ్ఞం. వైద్యుడు ఇచ్చే ఔషధం కంటే.. వారు చెప్పే రెండు ఓదార్పు మాటలు రోగిలో సగం జబ్బును నయం చేస్తాయి. మనిషి చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆశ వదలకుండా తమ శ్రమతో పోరాడి రోగిని బతికిస్తారు. గుండెపోటు, తీవ్రమైన ప్రమాదాలు, క్లిష్టమైన సర్జరీల్లో వైద్యులు చేసే ప్రయత్నాలు కుటుంబాలకు కొత్త ఆశను, రోగులకు పునర్జన్మను ప్రసాదిస్తాయని చెప్పాలి. ఇప్పుడు జరిగింది కూడా అదే. బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గుండెపోటుకు గురియ్యారు. వెంటనే ఆయన్ను హనుమకొండలోని రోహిణి ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మమతా రెడ్డి ఏకంగా 9 సార్లు సీపీఆర్ చేసి ఆయనకు పునర్జన్మ ఇచ్చారు. చికిత్సకు ఆయన శరీరం సహకరించినప్పటికీ.. డాక్టర్ మమతా రెడ్డి పట్టుదలతో ఆయన గుండె తిరిగి మళ్లీ కొట్టుకుంది. గతంలోనూ మమతా వరంగల్ పశ్చిమ మాజీ ఎమ్మెల్యే మార్తినేని ధర్మారావుకు 11 సార్లు సీపీఆర్ చేసి ప్రాణాలను కాపాడారు. మరోసారి మెడికల్ మిరాకిల్ తో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టి ప్రజల ప్రశంసలు అందుకున్నారు మమతారెడ్డి.
బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత.. నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆదివారం ఉదయం (జూలై 26) గుండెపోటుకు గురైన విషయం తెలిసిందే. తన ఇంట్లో ఆయనకు కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడంతో, కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే హనుమకొండ నగరంలోని రోహిణి ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే.. అప్పటికే ఆయన స్పృహ కోల్పోయి, చికిత్సకు స్పందించకపోవడంతో అందరూ ఆయన చనిపోయారని భావించారు. ఆయన మరణ వార్త ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో కూడా వచ్చింది. అయినప్పటికీ.. ఆసుపత్రి కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సి. మమతా రెడ్డి ఆయన ప్రాణాలను కాపాడటానికి అవిశ్రాంతంగా శ్రమించారు. ఆమె వరుసగా తొమ్మిది సార్లు సీపీఆర్ చేయడంతో, ఆయన గుండె మళ్లీ కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది.
పెద్ది ప్రాణాలను కాపాడటానికి డాక్టర్ మమతా రెడ్డి చేసిన కృషిని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, మమతా రెడ్డి గతంలో కూడా ఇదే విధంగా ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రాణాలను కాపాడారు. ఆమె వరుసగా 11 సార్లు సీపీఆర్ చేసి ఆయన ప్రాణాలను రక్షించారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో, బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకుడు, వరంగల్ పశ్చిమ మాజీ ఎమ్మెల్యే మార్తెని ధర్మారావు గుండెపోటుకు గురయ్యారు. ఆయనను వెంటనే హనుమకొండలోని రోహిణి ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అప్పటికే ధర్మారావు గుండె ఆగిపోయింది. డాక్టర్ మమతా రెడ్డి ఏమాత్రం వెనుకాడకుండా 11 సార్లు సీపీఆర్ చేసి ఆయనను బతికించారు. దీంతో ధర్మారావు కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. తాజాగా డాక్టర్ మమతా రెడ్డి 9 సార్లు సీపీఆర్ చేసి పెద్ది ప్రాణాలను కాపాడారు. ఒక డాక్టర్ ఇలాగే ఉండాలి. ప్రాణాలను కాపాడటానికి అవిశ్రాంతంగా పనిచేసే ఆమెను దేవతగా నెటిజన్లు కీర్తిస్తున్నారు.
ఎక్కువసేపు సీపీఆర్ చేయడం వల్ల బతికే అవకాశాలు పెరుగుతాయా?
సాధారణంగా, గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోయినప్పుడు, 20 నుండి 30 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేస్తారు. గుండె మళ్లీ కొట్టుకోకపోతే, సీపీఆర్ ఆపేస్తారు. అయితే, అరుదైన సందర్భాల్లో, 45 నిమిషాల నుండి 1-2 గంటల పాటు నిరంతరంగా సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ప్రజలు ప్రాణాలతో బయటపడిన కేసులు ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సీపీఆర్ ద్వారా గుండెకు, ముఖ్యంగా మెదడుకు నిరంతరం ఆక్సిజన్తో కూడిన రక్తం అందుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది మెదడు కణాలు చనిపోకుండా కాపాడుతుంది. సీపీఆర్ చేస్తున్నప్పుడు షాక్ ఇవ్వడం, అత్యవసర మందులు వాడటం వల్ల గుండె మళ్లీ స్పందించే అవకాశాలు పెరుగుతాయని చెప్పారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, 90 నిమిషాల నుంచి 3 గంటల వరకు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ మెదడుకు ఎలాంటి నష్టం జరగని కేసులు కూడా ఉన్నాయని, అయితే దీనికి నిపుణులైన కార్డియాలజిస్ట్ సహకారం అవసరమని అంటున్నారు. సరైన పద్ధతిలో పదేపదే సీపీఆర్ చేయడం ద్వారా ఆగిపోయిన గుండెను మళ్లీ కొట్టుకునేలా చేయవచ్చని.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విషయంలో ఇదే జరిగిందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
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