/రూ. 22,000 కోట్ల గ్యారంటీ వార్తలు ఫేక్.. ఇప్పటికే రూ.43 వేల కోట్లు చెల్లించాం: NCLT వివాదంపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర క్లారిటీ

Subhash Chandra NCLT Case: నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT)లో తన వ్యక్తిగత దివాలా అంశంపై కొన్ని మీడియా సంస్థలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని మాజీ ఎంపీ, ఎస్సెల్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర అన్నారు. ప్రజల్లోకి తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్లకుండా వాస్తవాలను తెలియజేసేందుకు ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కోర్టు ఆదేశాలను సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా.. స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం పలు మీడియా సంస్థలు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నాయన్నారు. వెంటనే తప్పుడు సమాచారాన్ని తొలగించి.. వాస్తవాలను ప్రచురించాలని అన్ని మీడియా సంస్థలను ఆయన కోరారు.
ప్రెస్నోట్లోని ముఖ్యాంశాలు
NCLT ప్రొసీడింగ్స్.. వాస్తవాలు ఇవే..
ఈ వ్యవహారం 2022 ఫిబ్రవరి 8 నుంచి పెండింగ్లో ఉంది. ప్రారంభంలో దాఖలైన మొత్తం క్లెయిమ్ పత్రాలను పట్టుకుని తాజా తీర్పుగా మీడియా పేర్కొంటుందని సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. న్యాయమూర్తి అభిప్రాయం అధికారిక ఉత్తర్వుగా మారే ప్రక్రియలో ఉందని, సాంకేతికంగా ఈ కేసు ఇంకా కొనసాగుతోందన్నారు. గత రెండు రోజులుగా మీడియాలో వస్తున్న కథనాలు సరైన వాస్తవ పరిస్థితులను వివరించడం లేదన్నారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని సంచలనం చేయడం కోసమే కొన్ని ఎంపిక చేసిన అంశాలను మాత్రమే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఏదైనా వార్తా కథనాలను ప్రచురించే ముందు కోర్టు ఉత్తర్వులను సంపాదకీయ విభాగాలు సమగ్రంగా విశ్లేషించి.. అసత్యాలను తొలగించి వాస్తవాలను ప్రచురించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
పర్సనల్ గ్యారంటర్గా మాత్రమే..
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రకు సంబంధించినది వ్యక్తిగత దివాలా వ్యవహారం. ఇందులో ఆయనను పర్సనల్ గ్యారంటర్గా మాత్రమే పేర్కొన్నారు. సంబంధిత రుణదాతల నుంచి సుభాష్ చంద్ర వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి రుణం తీసుకోలేదు. ఎస్సెల్ గ్రూప్ పరిధిలోకి వచ్చిన పలు కంపెనీలు రుణదాతల నుంచి తీసుకున్న రుణాలకు మాత్రమే ఆయన వ్యక్తిగత హామీలు ఇచ్చారు. ఈ వ్యక్తిగత హామీల్లో ఎక్కువ భాగం 2019 జనవరి 24 తర్వాతే ఇచ్చారు. ఆ రోజునే గ్రూప్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో డిఫాల్ట్ పరిస్థితి తలెత్తిందని అదే రోజు సుభాష్ చంద్ర ఓపెన్ లెటర్ విడుదల చేశారు. 2019 సంక్షోభ సమయంలో ఎస్సెల్ గ్రూప్ కంపెనీలు డీఫాల్ట్ అయిన తర్వాత.. తమ ఉద్యోగాలు పోతాయంటూ కొంతమంది రుణదాతలు విజ్ఞప్తి చేశారు. సంస్థల ఉద్యోగులు, సాధారణ రుణదాతల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఆయన వ్యక్తిగత హామీ పత్రాలపై సంతకం చేయడానికి అంగీకరించారు. అన్ని అప్పులను తమ సొంత బాధ్యతపై తిరిగి చెల్లిస్తామని ఆ సంస్థలు ఆయనకు హామీ కూడా ఇచ్చాయి.
రూ.43,000 కోట్ల మేర రుణాలు చెల్లింపు..
2019 జనవరి 24 నాటికి అన్ని కంపెనీల మొత్తం బకాయిలు దాదాపు రూ.45,000 కోట్లుగా ఉన్నాయి. అయితే ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటివరకు కంపెనీలు దాదాపు రూ.43,000 కోట్ల మేర రుణాలను తిరిగి చెల్లించాయి. ఈ చెల్లింపుల్లో ప్రస్తుత ఉత్తర్వులో పేర్కొన్న పలువురు రుణదాతలకు చెల్లించిన మొత్తాలు కూడా ఉన్నాయి. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర సంతకం చేసిన మొత్తం వ్యక్తిగత హామీల విలువ సుమారు రూ.22,000 కోట్లుగా ఉంది.
ఈ కేసులో రుణదాతలు దాఖలు చేసిన మొత్తం క్లెయిమ్లు రూ.22,006 కోట్లుగా ఉండగా.. అందులో రూ.21,696 కోట్ల క్లెయిమ్లను ఆమోదించినట్లు సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ (RP) ఓటింగ్కు పెట్టిన సమయంలో ఈ ప్రణాళికకు 80.814 శాతం మంది రుణదాతలు మద్దతు తెలిపారని వెల్లడించారు. మిగిలిన 19.186 శాతం మందికి ఓటింగ్కు అనేక రోజుల సమయం ఇచ్చినా.. తమ ఓటును నమోదు చేయలేదని చెప్పారు. ఈ రుణదాతలలో కొంతమంది ఆమోదించిన రిజల్యూషన్ ప్లాన్ను వ్యతిరేకిస్తూ NCLTలో అభ్యంతరాలు దాఖలు చేశారని.. ఆ తర్వాత మిగిలిన వారు కూడా వారితో కలిసి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారని పేర్కొన్నారు.
రూ.3,992 కోట్ల క్లెయిమ్లు దాఖలు..
క్లెయిమ్లు దాఖలు చేసిన రుణదాతలు ప్రధానంగా రెండు వర్గాలుగా ఉన్నారని సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. అందులో ఒక వర్గం రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ (RP) రూపొందించిన రీపేమెంట్ ప్లాన్ను COC ఆమోదించిన అనంతరం NCLT ఆమోదం కోసం దాఖలు చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన రుణదాతలు ఉన్నారు. మొత్తం క్లెయిమ్లలో ఈ వర్గానికి చెందిన వారి వాటా 19.251 శాతం కాగా.. వారు మొత్తం రూ.3,992 కోట్ల క్లెయిమ్లు దాఖలు చేశారని చెప్పారు. ఇందులో రూ.620 కోట్ల క్లెయిమ్లు ఇప్పటికే సెటిల్ కాగా.. ఇంకా రూ.3,372 కోట్ల బకాయి ఉందన్నారు. ఈ కేసుల్లో RP రూ.3,992 కోట్ల క్లెయిమ్లను పూర్తిగా ఆమోదించగా.. రుణాలు తీసుకున్న సంస్థలు మాత్రం కేవలం రూ.1,033 కోట్లను మాత్రమే అంగీకరించాయని తెలిపారు. మిగిలిన మొత్తంపై వారు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినా.. RP ఆ అభ్యంతరాలను తిరస్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు. రుణగ్రహీత సంస్థలు అందించిన ఖాతాల వివరాల ప్రకారం.. సంబంధిత రుణదాతలు మొత్తం రూ.2,856 కోట్లను విడుదల చేయగా.. రుణగ్రహీతలు ఇప్పటికే రూ.1,633 కోట్లను తిరిగి చెల్లించారు. దీంతో అసలు బకాయి రూ.1,223 కోట్లుగా ఉండగా, రుణదాతలు మాత్రం రూ.3,992 కోట్లను క్లెయిమ్ చేసినట్లు తెలిపారు.
రూ. 1,113 కోట్లు చెల్లింపునకు అంగీకారం..
ఈ నేపథ్యంలో రీపేమెంట్ ప్లాన్ను వ్యతిరేకిస్తున్న రుణదాతలకు దాదాపు రూ.1,113 కోట్లు చెల్లించేందుకు రుణాలు తీసుకున్న సంస్థలు ప్రతిపాదించాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఇందులో ఇప్పటికే రూ. 620 కోట్ల క్లెయిమ్ పరిష్కారం కాగా, మిగిలిన మొత్తంపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. కోర్టు తీర్పు కోసం రుణదాతలు ఎదురుచూస్తుండటం వల్లే ఈ చర్చల్లో కాస్త జాప్యం జరిగిందని, వ్యక్తిగత గ్యారెంటర్ ఇచ్చే మొత్తంతో పాటు, ఇప్పుడు ఈ సెటిల్మెంట్ నిధులను కూడా రుణదాతలు స్వీకరిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు సుభాష్ చంద్ర పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు పర్సనల్ గ్యారెంటర్పై ఎలాంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయకుండా.. ప్లాన్ను అంగీకరించిన ఇతర రుణదాతల క్లెయిమ్లు దాఖలు చేసిన నాటికి రూ.16,386 కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో ఆమోదించిన క్లెయిమ్ల మొత్తం రూ. 16,201 కోట్లుగా ఉందని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. అయితే ఈ రుణదాతల క్లెయిమ్లపై కూడా రుణాలు తీసుకున్న సంస్థలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయని, ఇతర కేసుల మాదిరిగానే రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ (RP) వీటిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఎన్సీఎల్టీ ప్లాన్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నప్పటికీ మీడియా విస్మరించిందని ఆయన తెలిపారు.
వాస్తవాలు మరిస్తే ఎలా..?
ఈ రుణదాతలతో కూడా మిగిలిన బకాయిలను సెటిల్ చేసుకునే ప్రక్రియలో ఉన్నట్లు రుణాలు తీసుకున్న సంస్థలు పర్సనల్ గ్యారెంటర్కు తెలియజేశాయని సుభాష్ చంద్ర పేర్కొన్నారు. రుణాలు తీసుకున్న సంస్థలే స్వయంగా సెటిల్ చేసుకుంటాయన్న అంశం NCLT ఆమోదిస్తున్న ప్రణాళికలో భాగమైనా.. మీడియా ఈ వాస్తవాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరించిందన్నారు. దీని ప్రకారం, మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న రూ.22,000 కోట్ల క్లెయిమ్లో ఏకంగా రూ.16,200 కోట్ల మొత్తం ఈ వివాదం పరిధి నుంచే బయటకు వస్తుందన్నారు.
అది పూర్తిగా నిరాధారం..
ఒక విదేశీ రుణ దాత వద్ద 2017లో తన ఆస్తుల విలువ రూ.45,888 కోట్లుగా ఉందని.. ప్రస్తుత కేసులో అది రూ.31.79 కోట్లకు పడిపోయిందని ఒక రుణదాత పేర్కొనడం పూర్తిగా నిరాధారమని సుభాష్ చంద్ర అన్నారు. ఎస్సెల్ గ్రూప్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మొత్తాన్ని పర్సనల్ గ్యారెంటర్ ఆస్తిగా తప్పుగా నమోదు చేశారని, ఈ విషయాన్ని కోర్టు విచారణలో సమర్పించినా మీడియా ప్రస్తావించలేదని తెలిపారు. 2016లో స్వయంగా పార్లమెంట్లో తాను ప్రకటించిన ఆస్తుల విలువ రూ.39.08 కోట్లు మాత్రమేనని, ఇది బహిరంగ రికార్డుల్లో స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఒక బ్యాంకు 2017లో తన ఆస్తుల విలువ రూ. 45,888 కోట్లుగా ఎలా ఆమోదిస్తుందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
రుణాలు తీసుకున్న కంపెనీలు ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర వ్యక్తిగత ఖాతా నుంచే పలుమార్లు జీతాలు చెల్లించారు. దీంతో 2016లో రూ.39.08 కోట్లుగా ఉన్న ఆయన వ్యక్తిగత సంపద 2024 నాటికి రూ. 31.79 కోట్లకు తగ్గింది. ఇందులో దాదాపు రూ.25 కోట్ల విలువైన నివాస గృహం కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం తన వద్ద ఉన్న ఆస్తుల ఆధారంగానే రూ.6.5 కోట్ల రీపేమెంట్ ప్లాన్ను రూపొందించినట్లు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర స్పష్టం చేశారు.
2019లోనే ఓపెన్ లెటర్..
ఈ ప్రెస్ రిలీజ్తో పాటు 2019 జనవరి 24న డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర రాసిన ఓపెన్ లెటర్ను కూడా జతపరిచారు. అందులో సంక్షోభానికి గల కారణాలను ఆయన అప్పట్లోనే కుండబద్దలు కొట్టారు. ఆ లేఖలో ఏం చెప్పారంటే..
"నా జీవిత ప్రారంభ దశలోనే మా తాతగారైన జగన్నాథ్ గోయెంకా గారి నుంచి నేనొక అత్యంత విలువైన పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాను. ఏదైనా పరిస్థితుల్లో రుణాలను తిరిగి చెల్లించడం కష్టంగా మారినప్పుడు, రుణదాతలతో నేరుగా చర్చలు జరపడమే సరైన మార్గమని ఆయన చెప్పారు. నా ఈ లేఖ కూడా ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే. నా తప్పులను అంగీకరించడంలో నేనెప్పుడూ ముందుంటాను. తీసుకున్న నిర్ణయాలకు బాధ్యత వహించే విషయంలోనూ నిబద్ధతతో ఉంటాను. ఈ రోజు కూడా అదే వైఖరితో ఉన్నాను. నా 52 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో తొలిసారిగా మా బ్యాంకర్లు, ఎన్బీఎఫ్సీలు (NBFCs), మ్యూచువల్ ఫండ్స్కు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. నా వంతుగా అత్యుత్తమ చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నించినా.. మీ అంచనాలను అందుకోలేకపోయాననే భావన నన్ను వెంటాడుతోంది.
అప్పులు, బాధ్యతలను తీర్చడం కోసం తన ప్రధాన వ్యాపార వాటాలను విక్రయించడానికి సాహసించిన ప్రమోటర్ భారత కార్పొరేట్ రంగంలోనే (India Inc.) మరొకరు ఉండరని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. ఆ విక్రయ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న తరుణంలో మేము విజయం సాధించడాన్ని చూడలేని కొన్ని శక్తులు అడ్డుపడుతున్నాయి. అంతమాత్రాన నా వైపు నుంచి ఎలాంటి తప్పులు జరగలేదని నేను చెప్పడం లేదు. ఎప్పటిలాగే ఆ తప్పుల తాలూకు పర్యవసానాలను ఎదుర్కొనేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ప్రధాన సమస్య నుంచి నేను ఎక్కడికీ పారిపోవడం లేదు. ప్రతి ఒక్కరి రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించేందుకు నా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తానని హామీ ఇస్తున్నాను. అయితే అది ఎప్పటిలోగా పూర్తవుతుందనే కచ్చితమైన సమయాన్ని ఈ దశలో చెప్పడం కాస్త కష్టం.
పరిస్థితులు ఎక్కడ అదుపు తప్పాయి..?
1. ఎస్సెల్ ఇన్ఫ్రా (Essel Infra): చాలా ఇన్ఫ్రా కంపెనీల మాదిరిగానే మేము కూడా కొన్ని తప్పుడు బిడ్లు వేశాం. సాధారణంగా ఇన్ఫ్రా కంపెనీలు నష్టాలు రాగానే చేతులెత్తేసి రుణదాతలను ఎన్పీఏల పాలు చేస్తుంటాయి. కానీ సమస్యను వదిలేసి వెళ్లిపోకూడదనే నా మొండి పట్టుదల నన్ను దాదాపు రూ. 4,000 కోట్ల నుంచి రూ. 5,000 కోట్ల వరకు నష్టపోయేలా చేసింది. ప్రాజెక్టులు నష్టాల్లో నడుస్తున్నా.. లిస్టెడ్ కంపెనీలలో ఉన్న మా షేర్లను తనఖా పెట్టి రుణాలు తీసుకువచ్చి మరీ అసలు, వడ్డీలను క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తూ వచ్చాం.
2. వీడియోకాన్ D2H కొనుగోలు: వీడియోకాన్ నుంచి D2Hను కొనుగోలు చేయాల్సిందిగా నా సోదరుడు జవహర్ గోయల్కు నేను సిఫార్సు చేయడం మా రెండో పెద్ద తప్పిదం. ఆ నిర్ణయం నాకూ, జవహర్కూ ఇద్దరికీ భారీగా ఆర్థిక నష్టాన్ని మిగిల్చింది.
3. కుటుంబ వ్యాపార విభజన: మా కుటుంబ వ్యాపారాల విభజన జరిగినప్పుడు కుటుంబ పెద్దగా మొత్తం అప్పుల భారాన్ని నాపైనే వేసుకున్నాను. "సుభాష్.. నువ్వు సంపాదించి రుణదాతల బాకీలన్నీ తీర్చగలవు" అని నాకు నేను నచ్చజెప్పుకోవడమే నేను చేసిన పెద్ద పొరపాటని భావిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత నేను కొత్తగా ప్రారంభించిన వ్యాపారాలేవీ ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వలేదు. పైగా వడ్డీల భారం పెరిగిపోయి అప్పులు మరింత ఎక్కువయ్యాయి.
4. IL&FS సంక్షోభ ప్రభావం: IL&FS సంక్షోభం వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితులు మరింత విషమించి, మా నియంత్రణను దాటిపోయాయి. అప్పటివరకు మేము మా రుణాలను ఎంతో సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ వచ్చాం. కానీ IL&FS పతనంతో మార్కెట్లో రుణాలు రోల్ఓవర్ కావడం నిలిచిపోయింది. దాంతో రుణాలను సర్వీస్ చేసే మా సామర్థ్యం దెబ్బతింది.
5. కుట్రపూరిత శక్తుల దాడి: మే/జూన్ 2018 నుంచి ప్రమోటర్లుగా మాకున్న పట్టును బలహీనపరిచేందుకు ఒక ప్రతికూల శక్తి తీవ్రంగా పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది. బ్యాంకర్లు, ఎన్బీఎఫ్సీలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, వాటాదారులకు మాపై అనామక లేఖలు పంపడం ప్రారంభించారు.
6. షేర్ల విలువను తగ్గించే యత్నం: మా కంపెనీలు అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించిన ప్రతిసారీ.. ఈ వ్యతిరేక శక్తులు ఉద్దేశపూర్వకంగా షేర్ల ధరలను పాతాళానికి తొక్కేసి పెట్టుబడిదారులను దూరం చేశాయి.
మేము తీసుకున్న చర్యలు..
ఆపరేటింగ్ కంపెనీల పనితీరు గురించి..
"మా ఆపరేటింగ్ కంపెనీలన్నీ, ముఖ్యంగా అత్యంత విలువైంది అయిన జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ (ZEE Entertainment) అద్భుతమైన పనితీరును కనబరుస్తోంది. కంపెనీలపై ఎలాంటి ఆర్థిక ఒత్తిడి లేదు. అప్పుల భారం కేవలం ప్రమోటర్ స్థాయిలో మాత్రమే ఉంది. అదే ఇప్పుడు కంపెనీలపై ప్రతికూలంగా ప్రతిబింబిస్తోంది. కంపెనీలన్నీ అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాయని, సంస్థల పరంగా ఎలాంటి సమస్యా లేదని నేను మరోసారి స్పష్టం చేస్తున్నాను. ఈ వాస్తవాలన్నిటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాటాల విక్రయ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు రుణదాతలు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికాకుండా సంయమనం పాటించాలని కోరుతున్నాను. వాటాల విక్రయం ముగిసిన వెంటనే బాకీలన్నింటినీ పూర్తిగా చెల్లించగలుగుతాం. అలా కాకుండా రుణదాతలు భయాందోళనలతో తొందరపడితే అది మీకూ, మాకూ ఇద్దరికీ నష్టమే కలిగిస్తుంది. రుణదాతల బకాయిలన్నీ పూర్తిగా తీర్చేవరకు నా వద్ద ఒక్క రూపాయి కూడా అట్టిపెట్టుకునే ఉద్దేశం నాకు లేదని మరోసారి పునరుద్ఘాటిస్తున్నాను.." అని సుభాష్ చంద్ర నాటి లేఖలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.