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రూ. 22,000 కోట్ల గ్యారంటీ వార్తలు ఫేక్.. ఇప్పటికే రూ.43 వేల కోట్లు చెల్లించాం: NCLT వివాదంపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర క్లారిటీ

Subhash Chandra NCLT Case: నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT)లో తన వ్యక్తిగత రుణ పరిష్కార అంశంపై కొన్ని మీడియా సంస్థలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని మాజీ ఎంపీ, ఎస్సెల్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర అన్నారు. తాను ఏ రుణదాత వద్ద కూడా వ్యక్తిగతంగా రుణం తీసుకోలేదని, వివాదంలో ఉన్న క్లెయిమ్ మొత్తం రూ. 22 వేల కోట్లు కాదని, కేవలం రూ. 3,992 కోట్లు మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. పూర్తి వాస్తవాలతో అధికారిక ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 27, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:36 PM IST
రూ. 22,000 కోట్ల గ్యారంటీ వార్తలు ఫేక్.. ఇప్పటికే రూ.43 వేల కోట్లు చెల్లించాం: NCLT వివాదంపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర క్లారిటీ
Image Credit: Dr Subhash Chandra

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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