Dr Subhash Chandra: 'నా ఆస్తులను విక్రయించి రుణాలు చెల్లించా'.. సుభాష్‌ చంద్ర

NCLT Loan Controversy: తనపై కొన్ని మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు, మీడియా దిగ్గజం డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర మరోసారి కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముకేశ్ అంబానీకి కౌంటర్ ఇస్తూనే తనపై ఇలాంటి ప్రచారాలు చేయరాదని కోరారు. ముకేష్ అంబానీ దుష్ప్రచారం వ్యాప్తి చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. తన వద్ద కోల్పోవడానికి ఏమీ లేదని.. మీ దగ్గర కోల్పోవడానికి చాలా ఉంది కౌంటర్ ఇచ్చారు. ముకేష్ అంబానీ తన మనుషులను వారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ముంకేశ్ అంబానీ ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 కావాలని ఎస్సెల్ గ్రూప్ అధినేత డా. సుభాష్ చంద్ర ఆకాంక్షించారు. మీరు మరింత ముందుకు సాగితే తాను సంతోషిస్తానని ప్రకటించారు.
'మీ తండ్రి ధీరూభాయ్ ఎంతో వివేకవంతుడైన వ్యక్తి. ధీరూభాయ్ నుంచి నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా. మీరు మాత్రం ధీరూభాయ్ నుంచి ఏమీ నేర్చుకోలేదు' అని ముకేశ్ అంబానీకి మీడియా దిగ్గజం డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర కౌంటర్ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ అబద్ధాలను ప్రచారం చేశారని ఖండించారు. 'వారు కూడా తమ రాజకీయాన్ని నడుపుకోవాలి. కానీ భారత్లో ఇలాంటి పనులు చేయవద్దు' అని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ముకేశ్ అంబానీకి చెందిన మీడియా నెట్వర్క్ (నెట్వర్క్ 18, సీఎన్బీసీ) ద్వారా అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఆరోపించారు. జీ గ్రూప్ను చేజిక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయని.. రూ.22,000 కోట్ల రుణాలంటూ తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేశారని తెలిపారు. ఈ విషయమై మాట్లాడేందుకు ముకేశ్ అంబానీకి ఫోన్ చేసినా.. స్పందన రాకపోవడంతో లేఖ రాసినట్లు వెల్లడించారు. 'మీ మీడియా నెట్వర్క్ను ఇలాంటి చర్యల నుంచి వెనక్కి తగ్గించండి. భారత్లో ఇటువంటి వ్యూహాలు తగవు. నాకు కోల్పోవడానికి ఏమీ లేదు. కానీ మీకు చాలా ఉంది. మీరు దేశంలోనే నంబర్ వన్ పారిశ్రామికవేత్త. ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటే నేను సంతోషిస్తాను' అని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు. ధీరూభాయ్ అంబానీ నుంచి తాను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నానని, కానీ ముకేశ్ అంబానీ ఆయన నుంచి ఏమీ నేర్చుకోలేదని విమర్శించారు.
పర్సనల్ గ్యారంటీ వర్సెస్ వ్యక్తిగత రుణం
తాను ఏ బ్యాంకు నుంచీ నేరుగా వ్యక్తిగత రుణం తీసుకోలేదని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర మరోసారి స్పష్టం చేశారు. కంపెనీలు తీసుకున్న రుణాలకు పర్సనల్ గ్యారంటర్గా మాత్రమే ఉన్నానని తెలిపారు.
రుణాల చెల్లింపు: జనవరి 24, 2019 నాటికి ఎస్సెల్ గ్రూప్ కంపెనీలకు మొత్తం రూ.45,000 కోట్ల బాధ్యత ఉండగా.. వాటిలో దాదాపు రూ.43,000 కోట్లను ఇప్పటికే కంపెనీలు తిరిగి చెల్లించాయి.
Dr Subhash Chandra Breaks Silence on Loan Controversy, Calls Reports 'False'#DNAUpdates | #DrSubhashChandra | pic.twitter.com/rDhFnoQntM
— DNA (@dna) August 28, 2026
రూ.22,000 కోట్ల ప్రచారంపై: మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న రూ.22,000 కోట్ల లెక్కలు 2022లో పిటిషన్ దాఖలు చేసినప్పటి పాత నివేదికలు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి మారిందని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. రెసల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ సమర్పించిన ప్రణాళికకు 80.814 శాతం రుణదాతలు ఆమోదం తెలిపారని వెల్లడించారు.
నిజమైన వివాదం ఎంత?
తనపై రూ.3,992 కోట్ల పర్సనల్ గ్యారంటీ క్లెయిమ్ మాత్రమే ఉందని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తెలిపారు. వాటిలో రూ.620 కోట్లను ఇప్పటికే పరిష్కరించామని.. మరొక రూ.1,063 కోట్లకు సెటిల్మెంట్ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు వివరించారు. కాబట్టి అసలు వివాదం కేవలం రూ.2,000 కోట్ల పరిధిలోనే ఉంటే.. దాన్ని మీడియా రూ.22,000 కోట్లుగా ప్రచారం చేస్తోందని వెల్లడించారు.
ఆస్తులపై ప్రచారం వెనుక నిజాలు
2017లో తన ఆస్తి రూ.45,888 కోట్లు ఉండగా.. 2024 నాటికి అది రూ.31.79 కోట్లకు పడిపోయిందని ఒక రుణదాత చేసిన వాదనను డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఖండించారు. 2016లో ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు తానే స్వయంగా ప్రకటించిన ఆస్తి రూ.39.08 కోట్లు మాత్రమేనని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకున్నా తిరిగి చెల్లించడమే తాను నేర్చుకున్నానని, బాధ్యతల నుండి పారిపోయే ప్రసక్తే లేదని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తేల్చి చెప్పారు.
వివాదంలో ప్రధాన అంశాలు
వ్యక్తిగత రుణాలు లేవు: ఈ వివాదం నేపథ్యంలో తాను నేరుగా ఎలాంటి రుణం తీసుకోలేదని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర స్పష్టం చేశారు. కేవలం కంపెనీలకు గ్యారంటర్గా మాత్రమే ఉన్నట్లు ప్రకటించాఉ.
బకాయిల చెల్లింపు: రూ.45,000 కోట్ల మొత్తం గ్రూప్ రుణాల్లో రూ.43,000 కోట్లు చెల్లించబడ్డాయి.
అసలు వివాదం: వివాదం ఉన్నది కేవలం రూ.2,000 కోట్ల పరిధిలోనే. ప్రచారం జరుగుతున్న ప్రకారం రూ.22,000 కోట్లు కాదు.
నిజమైన ఆస్తి వివరాలు: 2016 నాటికి ఆయన ప్రకటించిన ఆస్తి రూ.39.08 కోట్లు మాత్రమే.