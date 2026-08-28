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Dr Subhash Chandra: 'నా ఆస్తులను విక్రయించి రుణాలు చెల్లించా'.. సుభాష్‌ చంద్ర

Dr Subhash Chandra Fire On Mukesh Ambani A Head NCLT Loan Controversy: నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (ఎన్‌సీఎల్‌టీ)లో జరుగుతున్న రుణ పరిష్కార వివాదంపై ఎస్సెల్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర మరోసారి స్పందించారు. తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు కొన్ని వర్గాలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఖండించారు. తన ఆస్తులను విక్రయించడం ద్వారా గ్రూప్ రుణాలను చెల్లించినట్లు డాక్టర్‌ సుభాష్‌ చంద్ర స్పష్టం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 28, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:07 PM IST
Dr Subhash Chandra: 'నా ఆస్తులను విక్రయించి రుణాలు చెల్లించా'.. సుభాష్‌ చంద్ర
Image Credit: Dr Subhash Chandra

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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