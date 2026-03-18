Dr. Subhash Chandra: మనం నిజంగా ఒకే ప్రపంచమా, ఒకే కుటుంబమా? డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర వేసిన సూటి ప్రశ్న..!!

Dr. Subhash Chandra: జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాల మధ్య ప్రపంచాన్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన “WION వరల్డ్ పల్స్ – ది లీడర్స్ కాన్ఫ్లూయెన్స్” కార్యక్రమాన్ని డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించారు. జీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడిగా, మార్గదర్శకుడిగా, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఆయన ఈ సందర్భంగా WION అసలు అర్థం, దాని వెనుక ఉన్న తాత్విక దృక్పథాన్ని వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రమాట్లాడుతూ.. WION అంటే “ప్రపంచం ఒక్కటే” అనే భావనను ప్రతిబింబిస్తుందని చెప్పారు. ఈ ఆలోచన భారతీయ సంస్కృతిలో ఎంతో ప్రాచీనమైన “వసుధైవ కుటుంబం” సిద్ధాంతం నుండి స్ఫూర్తి పొందిందని ఆయన వివరించారు. ప్రపంచమంతా ఒక కుటుంబంగా భావించే ఈ తత్వాన్ని గతంలో స్వామి వివేకానంద కూడా ప్రపంచ వేదికలపై ప్రతిపాదించారని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచం అనేక విభేదాలు, యుద్ధాలు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య ఉన్నప్పటికీ, “ప్రపంచం ఒక్కటే” అనే భావన మరింత అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సదస్సు లక్ష్యం కూడా అదే.. మన కాలపు నాడిని అర్థం చేసుకోవడం, ప్రపంచం ఎలా మారుతోందో తెలుసుకోవడం. ప్రపంచ క్రమాన్ని ఒకే దేశం లేదా ఒకే సిద్ధాంతం నిర్ణయించదని, అనేక అభిప్రాయాలు, అనేక దృక్పథాల కలయికే భవిష్యత్తును నిర్మిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం వివాదాలు, సంఘర్షణలు ఎదుర్కొంటున్న దేశాల ప్రతినిధులు కూడా పాల్గొనడం విశేషం. భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోందో అర్థం చేసుకోవాలంటే, ప్రస్తుత పరిస్థితులను లోతుగా విశ్లేషించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. యుద్ధ వాతావరణం, విభజనలతో నిండిన ప్రపంచంలో ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నను కూడా ఆయన లేవనెత్తారు. మనమంతా నిజంగా ఒకే ప్రపంచానికి చెందిన వారమా? ఒకే కుటుంబంలా ప్రవర్తిస్తున్నామా? నేటి ప్రపంచంలో చర్చలకు బదులుగా యుద్ధాలు ప్రాధాన్యం పొందుతున్నాయని, ఇది WION భావనకు విరుద్ధమని ఆయన అన్నారు. కొత్త వ్యూహాత్మక కూటములు ఏర్పడుతున్న ఈ సమయంలో, ప్రపంచం తన అసలు విలువలను తిరిగి పరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన సూచించారు.
అంతేకాకుండా, ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక రంగాలలో భారతదేశం పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు భారత్ గ్లోబల్ స్థాయిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నదని, భారీ జనాభా, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థతో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నదని తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ ప్రతిభ ప్రతి రంగంలోనూ కనిపిస్తోందని ఆయన గర్వంగా పేర్కొన్నారు.
పాత్రికేయ రంగం గురించి మాట్లాడుతూ.. ప్రజలకు నిజమైన, సమగ్రమైన సమాచారాన్ని అందించడం మీడియా ప్రధాన బాధ్యత అని ఆయన చెప్పారు. ప్రజలను రెచ్చగొట్టడం కాకుండా, వారిని ఏకం చేయడం, స్పష్టమైన దృక్పథాన్ని అందించడం మీడియా లక్ష్యంగా ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ దిశగా WION వంటి వేదికలు విశ్వసనీయ సమాచారం అందిస్తూ, ప్రపంచాన్ని ఒకే దారిలో ఆలోచించేలా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా సుభాష్ చంద్ర జీ గ్రూప్ ప్రారంభ దశలను కూడా ఆయన గుర్తుచేశారు. 1992లో గల్ఫ్ యుద్ధ సమయంలో ప్రజలు ప్రధానంగా విదేశీ వార్తా ఛానళ్లపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేదని చెప్పారు. ఆ కాలంలో శాటిలైట్ టీవీ సదుపాయం పరిమితంగా ఉండటంతో, ప్రజలు హోటళ్లలో చేరి అంతర్జాతీయ వార్తలను వీక్షించేవారని వివరించారు. అప్పుడు నుంచే ఒక గ్లోబల్ న్యూస్ ప్లాట్ఫాం అవసరం ఉందని భావించినట్లు ఆయన చెప్పారు. అనేక సంవత్సరాల ఆలోచన, ప్రయత్నాల తర్వాత చివరకు 2017లో WION ప్రారంభమైందని ఆయన తెలిపారు. ఈ ప్రయాణం కేవలం ఒక మీడియా సంస్థ ప్రారంభం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచాన్ని ఒకే కుటుంబంగా చూడాలనే భారతీయ ఆలోచనను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలనే ప్రయత్నమని ఆయన వివరించారు.
ఈ సదస్సు కేవలం నాయకుల సమావేశం మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచ భవిష్యత్తుపై ఒక ఆలోచనాత్మక సంభాషణగా నిలుస్తోంది. ప్రపంచం విభజనల దిశగా సాగుతున్న ఈ సమయంలో, “ప్రపంచం ఒక్కటే” అనే సందేశం మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.