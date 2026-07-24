/ నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే 3 వేల పోస్టులతో డీఎస్సీ.. మంత్రి లోకేశ్ ప్రకటన..!!

DSC Teacher Posts: ఏపీలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రమాణాలు క్రమంగా మెరుగుపడుతున్నాయని.. నాణ్యమైన విద్య అందుబాటులోకి రావడం వల్ల తల్లిదండ్రులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వదిలి ప్రభుత్వ బడులవైపు చూస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. ఈ విద్య సంవత్సరంలో ఏకంగా లక్షా పది వేల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరినట్లు ఆయన తెలిపారు. విద్యావ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం చేయడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు మంత్రి లోకేశ్.
రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు మంత్రి లోకేశ్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలి. త్వరలోనే డీఎస్సీ ప్రకటన ద్వారా మరో మూడు వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు మంత్రి స్పష్టంచేశారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని లోకేశ్ సూచించారు. ఖాళీలను ఎప్పటికప్పుడు భర్తీ చేసినట్లయితే విద్యార్థులకు మెరుగైన భోధన అందుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు.
పాఠశాల అభివ్రుద్ధి కోసం ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు అమలు చేస్తుందని.. మౌళిక వసతుల కల్పనతో పాటు డిజిటల్ విద్యకు కూడా పెద్ద పీట వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఉపాధ్యాయుల కొరత లేకుండా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన చదువు అందించడమే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయాలు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.
ఇక అటు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అల్లూరి సీతారామారాజు జిల్లా రంపచోడవరంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత స్థానిక పాఠశాలలో విద్యార్థులతో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పిల్లలతో ఆప్యాయం మాట్లాడుతూ.. వారి క్షేమ సమాచారం తెలుసుకున్నారు. పాఠశాలలో వడ్డించిన ఆహారం రుచి, నాణ్యత గురించి ముఖ్యమంత్రి విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం, అక్కడున్న అధికారులతో మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులలో విటమిన్ లోపాలను నివారించేందుకు పోషకాహారం అందించడమే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పిల్లలకు ఇప్పటికే కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని, అల్పాహారంతో పాటు కాపర్ మాల్ట్, శనగలు అందిస్తున్నామని మంత్రి లోకేష్ వివరించారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లే ముందు విద్యార్థులకు అల్పాహారంగా శనగలు ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు సూచించారు.
భోజనం తర్వాత, తనతో ఫోటో దిగాలన్న పిల్లల అభ్యర్థనను ముఖ్యమంత్రి వెంటనే అంగీకరించారు. ఆయన విద్యార్థులతో సరదా ఫోటోలు దిగారు. ముఖ్యమంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రి వారితో కలిసి భోజనం చేస్తూ, ఆప్యాయంగా మాట్లాడటంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారు.
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