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నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే 3 వేల పోస్టులతో డీఎస్సీ.. మంత్రి లోకేశ్ ప్రకటన..!!

DSC Teacher Posts: రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు మంత్రి లోకేశ్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలి. త్వరలోనే డీఎస్సీ ప్రకటన ద్వారా మరో మూడు వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు మంత్రి స్పష్టంచేశారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని లోకేశ్ సూచించారు. ఖాళీలను ఎప్పటికప్పుడు భర్తీ చేసినట్లయితే విద్యార్థులకు మెరుగైన భోధన అందుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:53 PM IST
నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే 3 వేల పోస్టులతో డీఎస్సీ.. మంత్రి లోకేశ్ ప్రకటన..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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