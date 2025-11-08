English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • DSLR Camera Mobile: DSLR లాంటి కెమెరా క్వాలిటీ..రూ.25,000 లోపు టాప్ 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఇవే..

DSLR Camera Mobile: DSLR లాంటి కెమెరా క్వాలిటీ..రూ.25,000 లోపు టాప్ 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఇవే..

Best DSLR Camera Phone Under 25000: మీరు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అందులోనూ DSLR రేంజ్ కెమెరాలు ఉన్న మొబైల్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే! రూ.25,000 ధర లోపు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న టాప్-5 స్మార్ట్‌ఫోన్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కెమెరాతో పాటు, ఇవి శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌లు, పెద్ద బ్యాటరీలు, 5G లక్షణాల ద్వారా కూడా విభిన్నంగా ఉంటాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 8, 2025, 06:36 PM IST





మీరు నవంబర్ 2025లో DSLR లాంటి కెమెరా నాణ్యత, 5G కనెక్టివిటీ ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, ఇదొక సువర్ణావకాశం. అనేక బ్రాండ్లు రూ. 25,000 బడ్జెట్‌లో అద్భుతమైన కెమెరా, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, భారీ బ్యాటరీ కెపాసిటీతో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను అందిస్తున్నాయి. వీటిలో నథింగ్, రియల్‌మి, మోటరోలా, రెడ్‌మి, ఐక్యూ వంటి స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌లు ఉన్నాయి. వీటి గురించి మరింత సమాచారం ఇక్కడ చూడండి.

Also Read: Oppo Find X9: 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Oppo Find X9 స్మార్ట్‌ఫోన్..కనివినీ ఎరుగని ఫీచర్స్!

Nothing ఫోన్ 3A: 
Nothing ఫోన్ 3a డ్యూయల్ 50MP  కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ప్రధాన కెమెరా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. ఇది ఎంతో మంచి క్వాలిటీ కలిగిన ఫొటోలను అందిస్తుంది. ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది రోజువారీ ఉపయోగం, గేమింగ్ కోసం మంచి పనితీరును అందిస్తుంది.

ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 6.7-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం 5000mAh, 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. డిజైన్, కెమెరా, పనితీరు ఈ మూడింటిలో దీనిని ఉత్తమ ఎంపికగా చేస్తాయి. దీని ధర దాదాపు రూ. 22,500గా ఉంటుంది. 

Redmi Note 14 Pro 5G 
రెడ్‌మీ నోట్ Redmi Note 14 Pro (Redmi Note 14 Pro 5G) ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు గొప్ప ఎంపిక. ఇది 200MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది OIS మద్దతుతో వస్తుంది. అదనంగా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్, 2MP మాక్రో లెన్స్‌లు ఉన్నాయి. ఫోన్ 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ MediaTek Dimensity 7300 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది కెమెరా పనితీరులోనే కాకుండా గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్‌లో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. దీని ధర రూ. 23,999గా ఉంటుంది.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ 5G: 
మోటరోలా యొక్క మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ 50MP బ్యాక్ కెమెరాతో వస్తుంది. ముందు భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఇది OIS మద్దతుతో షేక్-ఫ్రీ ఫోటోలను తీసుకుంటుంది. 4K వీడియో సపోర్ట్ ఉంది. ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల 1.5K pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది MediaTek Dimensity 7400 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 5500mAh బ్యాటరీ, 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 21,069గా ఉంది.

Realme 5T: 
రియల్‌మీ 5T ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు గొప్ప ఎంపిక. దీనికి ముందు, వెనుక రెండు 50MP కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇది సెల్ఫీ ప్రియులకు సరైన ఫోన్. దీనికి భారీ 7000mAh బ్యాటరీ, 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. MediaTek Dimensity 6400 Max ప్రాసెసర్‌తో, ఇది రోజువారీ పనులలో వేగంగా పనిచేస్తుంది. కెమెరా నాణ్యత, బ్యాటరీ బ్యాకప్, ప్రాసెసర్ పనితీరు అనే మూడు అంశాలు Realme 15Tని మంచి ఎంపికగా నిలబెట్టాయి. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 20,999గా ఉంది.

iQOO నియో 10R 5G: 
iQOO నియో 10R 5Gలో 50MP ప్రధాన కెమెరా & 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో, 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ ఇచ్చే 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్‌లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 3 ప్రాసెసర్ చిప్‌సెట్ ఉంది. ఇది ఫ్లాగ్‌షిప్-స్థాయి పనితీరును అందిస్తుంది. ఇది 6400mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ఫోటో, వీడియో నాణ్యత పరంగా DSLR-స్థాయి అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ.24,998గా ఉంటుంది.

Also Read: Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ.10 వేలు తీసుకెళ్తే..ఆ దేశంలో లక్షాధికారి కావొచ్చు..!

 

