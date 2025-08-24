Govt Jobs 2025: పది పాసైతే చాలు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీదే.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే..!!

DSSSB Govt Jobs 2025: ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న కోర్టు అటెండెంట్, రూమ్ అటెండెంట్, సెక్యూరిటీ అటెండెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలసుకుందాం.
ఢిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీగా పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా మొత్తం 334 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఆగస్టు 26వ తేదీలోగా ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఈ పోస్టులను పదవ తరగతి అర్హతతో భర్తీ చేయనున్నారు.
పోస్టుల వివరాలు:
కోర్టు అటెండెంట్ పోస్టుల సంఖ్య: 295
కోర్టు అటెండెంట్ (ఎస్) పోస్టుల సంఖ్య: 22
కోర్టు అటెండెంట్ (ఎల్) పోస్టుల సంఖ్య: 1
రూమ్ అటెండెంట్ (హెచ్) పోస్టుల సంఖ్య: 13
సెక్యూరిటీ అటెండెంట్ పోస్టుల సంఖ్య: 3
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డును పదో తరగతి పాసై ఉండాలి. అభ్యర్థుల వయస్సు జనవరి 1 , 2025 నాటికి 18 నుంచి 27ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నోటిఫికేషన్ లో సూచించిన విధంగా రిజర్వేషన్ వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
పై అర్హతలు ఉన్నవారు సెప్టెంబర్ 24, 2025 రాత్రి 11.59 గంటలలోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొంది. జనరల్ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుముగా రూ. 100 చెల్లించాలి. SC, ST, PWBD, ESM మహిళా అభ్యర్థులు ఎలాంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. తుది ఎంపిక టైర్ 1 (ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష) టైర్ 2 (ఇంటర్వ్యూ) ఆధారంగా ఉంటుంది. ఇతర వివరాలను అధికారిక నోటిఫికేషన్లో తనిఖీ చేయవచ్చు.
