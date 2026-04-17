Akshaya Tritiya Offers: అక్షయ తృతీయకు దుబాయ్‌ సంస్థలు బంపర్‌ ఆఫర్లు.. 40 నుంచి 70 శాతం డిస్కౌంట్

Big Offers For Akshaya Tritiya 2026 40 To 70 Percent Discounts: అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనుగోలు చేయాలనే ఒక సంప్రదాయం ఏర్పడింది. ఇది పవిత్ర దినంగా భావిస్తుండడంతో ఆరోజు అధిక బంగారం కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మరి ఈ అక్షయ తృతీయకు దుబాయ్‌లోని సంస్థలు ఎలాంటి ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 17, 2026, 11:02 AM IST

Gold And Diamond Offers: అక్షయ తృతీయ రానే వచ్చేస్తోంది. ఎల్లుండి అంటే ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీన హిందూవులు అక్షయ తృతీయ చేసుకోబోతున్నారు. ఈ పర్వదినం పురస్కరించుకుని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున బంగారం కొనేందుకు చూస్తుంటారు. మరి ఈ అక్షయ తృతీయ బంగారం దుకాణాలు ఎలాంటి ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం. బంగారానికి ప్రసిద్ధి పొందిన దుబాయ్‌లో అక్షయ తృతీయకు పెద్ద ఎత్తున ఆఫర్లు నడుస్తున్నాయి. మరి అక్కడి సంస్థలు ఎలాంటి ఆఫర్లు అందిస్తున్నాయో చూద్దాం.

ప్రపంచ పసిడి రాజధానిగా దుబాయ్‌ గుర్తింపు పొందింది. అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా అక్కడి బంగారు దుకాణాల్లో సందడి మొదలైంది. ఏప్రిల్ 19వ తేదీన అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం దుకాణాలు కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడనున్నాయి. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని దుబాయ్‌లోని ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థలు భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. భారతీయులకు ముఖ్యమైన రోజు కావడంతో వారిని ఆకర్షించేందుకు అక్కడి జ్యువెలరీ సంస్థలు ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయి. జీరో మేకింగ్ ఛార్జీలు, భారీ డిస్కౌంట్లు, గిఫ్ట్ వోచర్లతోపాటు తదితర ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు, లక్కీడ్రాలు వంటివి ఆయా సంస్థలు అందిస్తుండడంతో అక్కడి బంగారం మార్కెట్ కళకళలాడుతోంది.

దుబాయ్‌లో మలబార్ గోల్డ్, డైమండ్స్ సంస్థతోపాటు మీనా జ్యువెలర్స్, సిరోయా జ్యువెలర్స్, అరక్కల్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ సంస్థలు గుర్తింపు పొందాయి. ఆ సంస్థలు ప్రత్యేకంగా అక్షయ తృతీయ కలెక్షన్లను అందుబాటులో ఉంచాయి. మలబార్ గోల్డ్ వజ్రాల ఆభరణాలపై 40 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇస్తోంది. పాత బంగారం మార్పిడిపై జీరో-లాస్ పథకం అందిస్తోంది. మీనా జ్యువెలర్స్ సంస్థ వజ్రాలు, పోల్కీ ఆభరణాల కొనుగోలుపై ఉచిత బంగారు నాణేలు, భారీ కొనుగోళ్లపై గోల్డ్ బార్లను బహుమతిగా ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

అక్కడి సిరోయా జ్యువెలర్స్ వజ్రాభరణాలపై 70 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. అరక్కల్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మేకింగ్ ఛార్జీలపై 80 శాతం వరకు తగ్గింపు అందిస్తోంది. మే 5వ తేదీ వరకు ఈ ఆఫర్లు అమల్లో ఉండనున్నాయి. ఈ ఆఫర్లు కొనుగోలుదారులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. బంగారం ధరలు అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేందుకు అక్షయ తృతీయ ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. బంగారం కొనుగోలు ఒక సంప్రదాయంగా భావిస్తుండగా.. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పుడు కస్టమర్లు కొనుగోళ్లు చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అక్షయ తృతీయ విక్రయాలపై మార్కెట్ వర్గాలు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

