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Dubai: గల్ఫ్ వెళ్లాలనుకునే వారికి బంపర్ ఛాన్స్.. దుబాయ్‌లో Taxi drivers salaries ఎంత ఉంటాయో తెలుసా?

Taxi driver salaries in Dubai: దుబాయ్ లో ట్రాక్సీ డ్రైవర్ల నెలవారీ సంపాదన 3,000 నుండి 4,000 AED వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. భారతీయ కరెన్సీలో ఈ మొత్తం నెలకు సుమారు 1 లక్ష రూపాయలకు సమానంగా ఉంటుంది.  అయితే డ్రైవర్ పనితీరు, ప్రయాణికుల సంఖ్య పనిచేసిన గంటల సంఖ్యపై ఈ సంపాదన ఆధారపడి ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:57 AM IST
Dubai: గల్ఫ్ వెళ్లాలనుకునే వారికి బంపర్ ఛాన్స్.. దుబాయ్‌లో Taxi drivers salaries ఎంత ఉంటాయో తెలుసా?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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