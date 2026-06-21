Taxi driver salaries in Dubai: విదేశాల్లో పనిచేయాలని కలలు కనే చాలా మంది భారతీయులకు దుబాయ్ ముందుగా గుర్తుకు వస్తుంది. డ్రైవింగ్ అనుభవం ఉన్నవారు దుబాయ్లో టాక్సీ డ్రైవర్లుగా పనిచేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. అయితే.. దుబాయ్ లో టాక్సీ డ్రైవర్ ప్రతి నెలా ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసా. అతని నెల జీతం ఎంత ఉంటుందో తెలుసా?
దుబాయ్లో టాక్సీ డ్రైవర్ ఉద్యోగాలను కన్సల్టెన్సీల ద్వారా నియమిస్తుంటారు. దుబాయ్కి వచ్చిన తర్వాత, అభ్యర్థులు పత్రాల ధృవీకరణ, వైద్య పరీక్షలు, టాక్సీ లైసెన్సులు, పర్మిట్లు పొందడం వంటి అనేక అధికారిక ప్రక్రియలను పూర్తి చేయాలి. ఈ ప్రక్రియలు పూర్తి కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. దీని తర్వాత, కొత్త డ్రైవర్లు స్థానిక నిబంధనలను, పని పద్ధతులను అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి కంపెనీ వారికి సుమారు 3 నెలలపాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది.
అయితే టాక్సీ డ్రైవర్లు కేవలం స్థిర జీతంపైనే ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. కంపెనీ సుమారుగా 800 AED బేసిక్ జీతం చెల్లిస్తుంది. దీనితోపాటు డ్రైవర్లు తమ సంపాదనపై సుమారు 25 శాతం కమీషన్ పొందుతారు. వారి మొత్తం ఆదాయాన్ని పెంచడంలో ఈ కమీషన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పాలి. ఒకవేళ డ్రైవర్ కష్టపడి పనిచేసి, ఎక్కువ గంటలు డ్రైవింగ్ చేసినట్లయితే.. వారి నెలవారీ సంపాదన 3,000 నుండి 4,000 AED వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. భారతీయ కరెన్సీలో ఈ మొత్తం నెలకు సుమారు 1 లక్ష రూపాయలకు సమానంగా ఉంటుంది. అయితే డ్రైవర్ పనితీరు, ప్రయాణికుల సంఖ్య పనిచేసిన గంటల సంఖ్యపై ఈ సంపాదన ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇక దుబాయ్లో పనిచేసే వారికి జీవన వ్యయాల గురించి ఒక ఆందోళన ఉంటుంది. అయితే, టాక్సీ డ్రైవర్లు తమ యజమానుల నుండి ఉచితంగా అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కంపెనీలు ఉద్యోగులకు వసతి, యూనిఫాంలు, లాండ్రీ సేవలను అందిస్తాయి. డ్రైవర్లకు ఆహారమే అతిపెద్ద ఖర్చు. ఇది వారి పొదుపు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
దుబాయ్లో ట్రాఫిక్ నియమాలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. టాక్సీ డ్రైవర్లు తప్పనిసరిగా ఈ రూల్స్ పాటించాలి. రెడ్ సిగ్నల్ దాటితే AED 4,000 వరకు భారీ జరిమానా విధిస్తారు. దీనితో పాటు వాహనాన్ని జప్తు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అందువల్ల అక్కడ పనిచేసే డ్రైవర్లు జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలని, అన్ని నియమాలను పాటించాలని 3 నెలల ట్రైనింగ్ సూచిస్తుంటారు. దుబాయ్లో టాక్సీ డ్రైవర్ ఉద్యోగాలు మంచి సంపాదన అవకాశాలను అందిస్తాయి. కానీ వాటికి కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణ అవసరం. కొత్తగా చేరేవారు అక్కడి నియమాలకు, సంస్కృతికి, పని శైలికి అలవాటు పడటానికి మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండాలి.
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